10 051 38
Вже понад 50 населених пунктів деокуповано на Херсонщині, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсонській області загалом деокуповано вже понад 50 населених пунктів, задокументовано понад сто воєнних злочинів, скоєних окупантами.
Про це повідомив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо Херсонської області, там наразі загалом деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено близько 3,5 тис. громадян від російської окупації", - зазначив він.
За його словами, в області розпочали роботу пересувні мобільні блокпости.
"Слідчі Нацполіції задокументували 105 воєнних злочинів, і ця робота триває", - додав заступник міністра.
Топ коментарі
+43 Yevgeny Mironov
показати весь коментар04.10.2022 17:55
+34 Red_Sky_On
показати весь коментар04.10.2022 17:52
+23 Павло ШОвте
показати весь коментар04.10.2022 18:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
з Давидового Брода, Малої та Великої Олександрівки
Потрібні очі 👀, де орки сховалися
Розійшліть по усім місцевим чатам.
@nadzor_kherson_bot
Обов'язково послухайте💔
https://t.me/FilyaGonor/221
"Украинские военные выкладывают видео из сёл Давыдов Брод и Староселье, в которых находились переправы через реку Ингулец. За Давыдов Брод, как и за все направление вдоль Ингульца, с самого августа шли ожесточенные бои, направленные на удержание сил противника вдоль естественной водной преграды. Однако, вместе с прорывом ВСУ вдоль Днепра и взятия Дудчан, Российской армии пришлось оставить свои позиции по Ингульцу. Фронт сдвинулся южнее к Херсону." (С) )))))
Молимось за Вас , дорогі наші хлопці з дівчатами 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️