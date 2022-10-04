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Уже более 50 населенных пунктов деоккупировано в Херсонской области, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области всего деоккупировано уже более 50 населенных пунктов, задокументировано более ста военных преступлений, совершенных оккупантами.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По Херсонской области, там в настоящее время в целом деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены около 3,5 тыс. граждан от российской оккупации", - отметил он.
По его словам, в области приступили к работе передвижные мобильные блокпосты.
"Следователи Нацполиции задокументировали 105 военных преступлений, и эта работа продолжается", - добавил замминистра.
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- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
з Давидового Брода, Малої та Великої Олександрівки
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"Украинские военные выкладывают видео из сёл Давыдов Брод и Староселье, в которых находились переправы через реку Ингулец. За Давыдов Брод, как и за все направление вдоль Ингульца, с самого августа шли ожесточенные бои, направленные на удержание сил противника вдоль естественной водной преграды. Однако, вместе с прорывом ВСУ вдоль Днепра и взятия Дудчан, Российской армии пришлось оставить свои позиции по Ингульцу. Фронт сдвинулся южнее к Херсону." (С) )))))
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