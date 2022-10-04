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Уже более 50 населенных пунктов деоккупировано в Херсонской области, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

В Херсонской области всего деоккупировано уже более 50 населенных пунктов, задокументировано более ста военных преступлений, совершенных оккупантами.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Херсонской области, там в настоящее время в целом деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены около 3,5 тыс. граждан от российской оккупации", - отметил он.

По его словам, в области приступили к работе передвижные мобильные блокпосты.

"Следователи Нацполиции задокументировали 105 военных преступлений, и эта работа продолжается", - добавил замминистра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+43
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04.10.2022 17:55
+34
Приходит россиянин по повестке в военкомат. Военком:
- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
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04.10.2022 17:52
+23
наши уже чутка глубже, ну как чутка на пару десятков километров)
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04.10.2022 18:04
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Приходит россиянин по повестке в военкомат. Военком:
- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
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04.10.2022 17:52 Ответить
Українська Армія - це дещо!!! ЗСУ - КОСМОС!!
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04.10.2022 18:27 Ответить
Украинская Армия это прэкрасно ! Это что-то особенного!
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04.10.2022 21:21 Ответить
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04.10.2022 17:55 Ответить
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04.10.2022 18:29 Ответить
Унітаз треба ставити, більш дешева приманка, в діковінку їм.
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04.10.2022 18:38 Ответить
Потрібна інформація, хто бачив колони
з Давидового Брода, Малої та Великої Олександрівки

Потрібні очі 👀, де орки сховалися

Розійшліть по усім місцевим чатам.

@nadzor_kherson_bot
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04.10.2022 18:41 Ответить
Дякую, надіслав у свою групу, там є з Херсона, вони розповсюджать далі...
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04.10.2022 19:22 Ответить
Дівчинка Лена, з села Богуславка, написала вірш про війну в Україні.

Обов'язково послухайте💔

https://t.me/FilyaGonor/221
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04.10.2022 17:57 Ответить
Судячи по тому як скиглить гіркін-стрєлков, то ЗСУ їм там ввалили не погано.
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04.10.2022 18:01 Ответить
Сводку видел?) 44 танка за сутки, Курская дуга нервно курит, это просто вдребезги
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04.10.2022 18:32 Ответить
Ніхерасе 44 танчика за добу - це фантастика 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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04.10.2022 18:52 Ответить
захватили или уничтожили?
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04.10.2022 21:22 Ответить
хай не скіглить, а бере лопату
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04.10.2022 18:36 Ответить
давидов брод, о котором сколько выли парашники оставлен ими. "сокращение линии фронта, дабы избежать наметившегося окружения. отступление продолжается" ))
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04.10.2022 18:01 Ответить
"Сокращение линии фронта" - см. "отход на выгодные позиции, перегруппировка, жест доброй воли".
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04.10.2022 18:37 Ответить
Уявіть, через якийсь час випхали кацапню з усієї України, а їхнє ТБ - "целі і задачі дастігнути, фашисти убіти, іканоміка укрАінскава гасударства паралізована, апаснасть для расіі ліквідіравана, ура таварісчі!.. атдєльна хатім атмєтіть чьто рігіони правєдєнія апіраціі бралісь в састаф расіі врємєнна і ісключітєна на срок апіраціі і ісключітєльна для засчіти насілєнія, і ф саатвєтствіі з міждунаротним правам нікагда намі ні атчуждалісь ат України"
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04.10.2022 18:03 Ответить
100 відсотків так і буде!!
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04.10.2022 18:28 Ответить
наши уже чутка глубже, ну как чутка на пару десятков километров)
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04.10.2022 18:04 Ответить
на болотах вой)))
"Украинские военные выкладывают видео из сёл Давыдов Брод и Староселье, в которых находились переправы через реку Ингулец. За Давыдов Брод, как и за все направление вдоль Ингульца, с самого августа шли ожесточенные бои, направленные на удержание сил противника вдоль естественной водной преграды. Однако, вместе с прорывом ВСУ вдоль Днепра и взятия Дудчан, Российской армии пришлось оставить свои позиции по Ингульцу. Фронт сдвинулся южнее к Херсону." (С) )))))
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04.10.2022 18:08 Ответить
Рубежи отхода неясны
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04.10.2022 18:07 Ответить
за этого лобаева там у них кипеша у всех не меньше чем воя за отступление ))))
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04.10.2022 18:10 Ответить
хутенввидивай... вейт... о ши...
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04.10.2022 18:39 Ответить
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04.10.2022 18:12 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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04.10.2022 18:12 Ответить
Новій Каховці приготуватися
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04.10.2022 18:17 Ответить
Кримсько у каналу теж!
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04.10.2022 18:23 Ответить
Хлопці, нема тих слів, щоб дякувати вам! Бережи Господь!
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04.10.2022 18:29 Ответить
Пуйло з своїми госдурами не буде встигати завдяки ЗСУ змінювати свої бумажки ))
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04.10.2022 18:31 Ответить
Мои инсайды говорят что ЗСУ валит хаймарсами чуть ли безостановочно по оркам, больше 30 танков за сутки на Херсонском направлении.
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04.10.2022 18:33 Ответить
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04.10.2022 18:55 Ответить
62-е
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05.10.2022 12:24 Ответить
Треба ще Хаймарсів коли орки будуть через Дніпро драпати.
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04.10.2022 20:01 Ответить
С каждым отбитым километром фронт сужается, так что потенциально плотность хаймарсов становится больше. Плюс ещё присылают понемногу.
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04.10.2022 20:06 Ответить
Я розумію і відчуваю біль яку зараз проходять всі Українці, особливо ті хто втратили найдорожчих за один день. У мене Батьки загинули у 1998 році в ДТП на Херсонщинні, мені було лише 9 місяців, але інколи накриває мене цей розпач, сум і біль. Мені дуже приємно і надихає особливо й принципово, коли звільняють Херсонську область від окупантів. Слава Всім Героям України!!!
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04.10.2022 18:37 Ответить
Слава нашим мужнім Героям !!

Молимось за Вас , дорогі наші хлопці з дівчатами 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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04.10.2022 18:58 Ответить
Сейчас бы народу всему нашему, украинцам по зову сердца и призванию души, и старым и молодым здесь, затянуть бы пояса на месяц два. Та сбросить хоть и пенсам и простым по 100, 200,300, 400,500 гривень с пенсухи или зарплаты в фонд ВСУ! Ведь момент истинны чуть пробивает, рядом, есть ещё шанс к зиме вырвать что рядом совсем! Ведь поймали волну. Когда теперь так. Смелость города берет. Пожрать всегда успеем. Застава--- в ружье! Слава Украине!
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04.10.2022 22:04 Ответить
 
 