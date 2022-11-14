Рашисти продовжують обстрілювати українське прикордоння, - Держприкордонслужба

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини ворог обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 13 листопада під вогонь потратили Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Шалигинська, Есманьська та Білопільська громади Сумщини, Семенівська Чернігівщини, а також Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною.

"В результаті вибухів та прильотів жертв серед людей немає. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які продовжують боронити Україну від російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

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