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Рашисти продовжують обстрілювати українське прикордоння, - Держприкордонслужба

кордон

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини ворог обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 13 листопада під вогонь потратили Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Шалигинська, Есманьська та Білопільська громади Сумщини, Семенівська Чернігівщини, а також Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною.

"В результаті вибухів та прильотів жертв серед людей немає. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які продовжують боронити Україну від російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини із артилерії і "Градів", - ОК "Північ"

Автор: 

кордон (4808) обстріл (28993) Сумська область (3811) Харківщина (6054) Чернігівщина (1584)


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Це буде продовжуватись роками. Навіть коли їх виженуть з України.
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14.11.2022 10:45 Відповісти
Уже заїла ця пластинка чому не стріляємо у тих хто це робить ? У нас війна і кордон тут аж ніяк червоною лінією не може бути
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14.11.2022 10:46 Відповісти
На жаль, не можу поставити більше одного "лайк" за цей вичерпний коментар.
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14.11.2022 10:54 Відповісти
Стріляємо. Приїдь та подивись, якщо не віриш.
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14.11.2022 11:01 Відповісти
 
 