Ще 66 військових відправить Нова Зеландія до Британії для навчання ЗСУ

Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Великої Британії для навчання українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Збройних сили Нової Зеландії.

Командувач Об’єднаних сил Нової Зеландії контрадмірал Джим Гілмор заявив, що персонал Збройних сил країни продовжуватиме відігравати свою роль у міжнародних зусиллях із підтримки оборони України після вторгнення Росії.

"Професіоналізм, самовідданість і цілеспрямованість нашого персоналу визнали наші партнери, і вони продовжуватимуть працювати з метою вплинути на здатність України захищатися", - заявив він.

Як наголошується, піхотна навчальна група чисельністю до 66 військовослужбовців ЗС Нової Зеландії (NZDF) відправиться до Великої Британії для проведення навчання військовослужбовців Збройних сил України. Розгортання має завершитися до 31 липня 2023 року.

Наразі 135 військовослужбовців NZDF направлені у Британію та Європу для підтримки оборони України. Сюди входять 120 військовослужбовців армії Нової Зеландії, які проводять навчання в межах операції Interflex під керівництвом Великої Британії, яка навчає українських новобранців.

Дві піхотні навчальні групи повернуться до Нової Зеландії в грудні. Основна частина третьої піхотної навчальної групи буде розгорнута в січні, а навчання розпочне невдовзі після прибуття до Британії.

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