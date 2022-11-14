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Ще 66 військових відправить Нова Зеландія до Британії для навчання ЗСУ

навчання,зсу,британія

Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Великої Британії для навчання українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Збройних сили Нової Зеландії.

Командувач Об’єднаних сил Нової Зеландії контрадмірал Джим Гілмор заявив, що персонал Збройних сил країни продовжуватиме відігравати свою роль у міжнародних зусиллях із підтримки оборони України після вторгнення Росії.

"Професіоналізм, самовідданість і цілеспрямованість нашого персоналу визнали наші партнери, і вони продовжуватимуть працювати з метою вплинути на здатність України захищатися", - заявив він.

Як наголошується, піхотна навчальна група чисельністю до 66 військовослужбовців ЗС Нової Зеландії (NZDF) відправиться до Великої Британії для проведення навчання військовослужбовців Збройних сил України. Розгортання має завершитися до 31 липня 2023 року.

Наразі 135 військовослужбовців NZDF направлені у Британію та Європу для підтримки оборони України. Сюди входять 120 військовослужбовців армії Нової Зеландії, які проводять навчання в межах операції Interflex під керівництвом Великої Британії, яка навчає українських новобранців.

Дві піхотні навчальні групи повернуться до Нової Зеландії в грудні. Основна частина третьої піхотної навчальної групи буде розгорнута в січні, а навчання розпочне невдовзі після прибуття до Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новозеландці навчатимуть українців користуватися гаубицями у Великій Британії

Автор: 

Велика Британія (5643) Нова Зеландія (107) військові навчання (2779) ЗСУ (7642)


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Чому військові НовоЗелландії можуть навчити військових України? З указочками, на картинках, у теплих приміщеннях? Який у них досвід, де і коли і з ким вони воювали, чи, хоча б нюхали пороху? Ця компанія сама має проситися, щоб повчитися у наших хлопців воювати з кацапами. Бо ще хто-зна як доведеться...
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14.11.2022 11:05 Відповісти
Ну явно не будуть вчити ходити строєвим шагом, кантувати ліжка та іншому гівну. Скоріше за все вчитимуть штурму будівель та чомусь такому. По факту навчити вони можуть багато чому. Звичайно у нашої армії неймовірний досвід, але його ніхто ще не описав та не перевів у навчальний матеріал. Тим більше інструкторів у нас дефіцит, та й ті що є часто вчать не новому досвіду і навіть не натовському а тому гівну що в совку.
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14.11.2022 11:36 Відповісти
Якраз із "совковим гівном" НАТО і доведеться воювати, хоче Альянс того, чи не хоче. Власне - він уже воює. І тут для натівців досвід нашої Армії є безцінним," описаний" він, чи не описаний, "переведений у навчальний матеріал", чи ні. Тому, не вони нас мають учити відбивати атаки, штурмувати будівлі, атакувати опорні пункти чи надавати медичну допомогу пораненим. Хай сідають з нашими хлопцями у танки, БМП, БТР, у шанці, ідуть з ДРГ і вчаться воювати з кацапами не указочками, та на макетиках і муляжах а на практиці, що їм доведеться робити уже найближчим часом.
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14.11.2022 12:25 Відповісти
 
 