Новозеландці навчатимуть українців користуватися гаубицями у Великій Британії

За повідомленням новозеландської преси, 30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони вчитимуть українців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм - зброєю, яку використовують лише декілька країн, включно з Новою Зеландією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети", - сказала прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн у понеділок, 23 травня.

З цією метою новозеландські інструктори перебуватимуть у Великій Британії до кінця липня, де вони мають підготувати 230 українських військовослужбовців. Кожному збройному екіпажу буде потрібно тиждень на оволодіння технікою, повідомляє преса країни із посиланням на командувача сил оборони маршала авіації Кевіна Шорта.

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Велика Британія координуватиме авіаперевезення новозеландських інструкторів, доставку навчальних боєприпасів та іншого обладнання.

Прем’єр-міністерка країни сказала, що нове розміщення – це ще один спосіб, яким Нова Зеландія може підтримати Україну.

Направлення військ для навчання українських солдатів є продовженням пропорційної відповіді Нової Зеландії на вторгнення Росії, сказав речник закордонних справ Джеррі Браунлі.

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"Уряд повинен чітко повідомити, які наступні кроки він розглядає в рамках поточної реакції Нової Зеландії", - сказав він.

Раніше уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами. Також уряд країни схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.