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Новини
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Новозеландці навчатимуть українців користуватися гаубицями у Великій Британії

новая,зеландия

За повідомленням новозеландської преси, 30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони вчитимуть українців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм - зброєю, яку використовують лише декілька країн, включно з Новою Зеландією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети", - сказала прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн у понеділок, 23 травня.

З цією метою новозеландські інструктори перебуватимуть у Великій Британії до кінця липня, де вони мають підготувати 230 українських військовослужбовців. Кожному збройному екіпажу буде потрібно тиждень на оволодіння технікою, повідомляє преса країни із посиланням на командувача сил оборони маршала авіації Кевіна Шорта.

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Велика Британія координуватиме авіаперевезення новозеландських інструкторів, доставку навчальних боєприпасів та іншого обладнання.

Прем’єр-міністерка країни сказала, що нове розміщення – це ще один спосіб, яким Нова Зеландія може підтримати Україну.

Направлення військ для навчання українських солдатів є продовженням пропорційної відповіді Нової Зеландії на вторгнення Росії, сказав речник закордонних справ Джеррі Браунлі.

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"Уряд повинен чітко повідомити, які наступні кроки він розглядає в рамках поточної реакції Нової Зеландії", - сказав він.

Раніше уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами. Також уряд країни схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.

Автор: 

Велика Британія (5558) Нова Зеландія (104) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+15
С миру по нитке - кацапу гробик
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23.05.2022 19:41
+12
Даже Новая Зеландия с другой стороны планеты подтягивается, а немцы всё никак не определятся в этой жизни
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23.05.2022 19:37
+9
Вот и замена для Д-30. Британская L 118 и ее американский вариант М 119, отличные 105мм гаубицы.
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23.05.2022 19:40
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каким ? Patriot
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23.05.2022 19:39 Відповісти
на тобі Боже, шо мені не гоже...
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23.05.2022 19:35 Відповісти
Как наши умудряются пересечь закрытую величайшим границу❓
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23.05.2022 19:51 Відповісти
Даже Новая Зеландия с другой стороны планеты подтягивается, а немцы всё никак не определятся в этой жизни
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23.05.2022 19:37 Відповісти
Ну на немцев мало кто расчитывает. Гнать их не нужно - хорошо бы хоть как то эмбарго поддержали.
А вот какая необходимость в 105 мм гаубицах? И сколько каждый раз боеприпасов к ним ождать???
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23.05.2022 19:40 Відповісти
Это да, я бы тоже сосредоточился бы на гаубицах155, миномётах120 и 60 и РСЗО, но видимо наши координаторы по вооружению и 105-ки мудрым решением партии и правительства решили выцыганить для нас, возможно для ТРО и лёгкой пехоты. Поле боя покажет результаты
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23.05.2022 19:52 Відповісти
105мм НАТО склады не кто не отменял
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23.05.2022 19:52 Відповісти
Як раз навпаки. Вони давно визначилися. Тягнуть час, об громадська думка трохи відійшла від Бучі і Маріуполя.
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23.05.2022 19:55 Відповісти
просто дайте и Украинцы за 2 дня научатся. как резина любят тянут они.
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23.05.2022 19:40 Відповісти
Вот и замена для Д-30. Британская L 118 и ее американский вариант М 119, отличные 105мм гаубицы.
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23.05.2022 19:40 Відповісти
Тут головне не калібр, а мобільність.
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23.05.2022 19:59 Відповісти
С миру по нитке - кацапу гробик
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23.05.2022 19:41 Відповісти
зараз як почнеться ленд-ліз, як потягнуться в Україну гармати, панцерники та стінгери. І не треба нам ніякого ППО та РСЗВ
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23.05.2022 19:43 Відповісти
Процес вступу да НАТО триває. Переозброєння на західні зразки та навчання.
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23.05.2022 19:45 Відповісти
НАТОзація України триває !!! Щира подяка ,булоб непогано якби вони ,ньюзеландці,припинили експорт м'яса до підоРашки!!!)))
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23.05.2022 19:55 Відповісти
Тарас з "Право на поплаву" і "Мілітарного" за цю гаубицю. В неї дальність більша ніж у "Гвоздики" і "Акації".
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23.05.2022 19:46 Відповісти
такая же в 17км но она легче и 105мм снаряд не сильно уступает 122мм но опять-таки вес решает все а Тарасу дам по щам он самоходы путает с буксирами
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23.05.2022 19:55 Відповісти
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23.05.2022 20:01 Відповісти
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23.05.2022 20:10 Відповісти
Что дают---то и брать, и спасибо глядя в глаза говорить! Раз просрали свое за 30 лет.
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23.05.2022 20:15 Відповісти
Де всі ті хто просрав,чому ніхто не відповідає ні зв що в цій країні?!
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23.05.2022 20:29 Відповісти
105-мм натовский боеприпас по своим характеристикам на порядок лучше и убойнее 122-мм советско-российского для Д-30
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23.05.2022 20:34 Відповісти
новозеландцы во второй мировой были одни из лучших ..слушайте их внимательно и учите танец хаку
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23.05.2022 20:52 Відповісти
 
 