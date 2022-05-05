Україна зможе тренувати британських солдатів після російсько-української війни, - міністр оборони Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військовослужбовці можуть навчати британських солдатів після завершення російсько-української війни.
Про це він сказав під час відвідування британських військ на військових навчаннях у Фінляндії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами міністра оборони Британії, уроки, винесені з "полювання" на російські танки та літаки за допомогою західної зброї, будуть корисні для британських збройних сил.
"Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Я думаю, безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил", – заявив міністр.
Він зазначив, що українські методи ведення бойових дій у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання засобів протиповітряної оборони, те, як українські сили використовували слабкість Росії, – все це важливо для британських військових.
Воллес також додав, що навчальна місія Великої Британії в Україні ORBITAL була лише поставлена на паузу та може відновитись.
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і вміння миттево освоювати ******* озброєння - не відняти !! ))) те що звичайному війсковому на навчаннях потребувало тижні чи місяці... нашим доводилось проходити за лічені дні... інколи години... інколи прямо в бою... тепер і зараз... і те що з перщих 120 джавелінчиків 112 попали - це світовий рекорд !!! )))