Україна зможе тренувати британських солдатів після російсько-української війни, - міністр оборони Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військовослужбовці можуть навчати британських солдатів після завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час відвідування британських військ на військових навчаннях у Фінляндії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами міністра оборони Британії, уроки, винесені з "полювання" на російські танки та літаки за допомогою західної зброї, будуть корисні для британських збройних сил.

"Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Я думаю, безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил", – заявив міністр.

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Він зазначив, що українські методи ведення бойових дій у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання засобів протиповітряної оборони, те, як українські сили використовували слабкість Росії, – все це важливо для британських військових.

Воллес також додав, що навчальна місія Великої Британії в Україні ORBITAL була лише поставлена на паузу та може відновитись.