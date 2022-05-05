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Новини Війна
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Україна зможе тренувати британських солдатів після російсько-української війни, - міністр оборони Воллес

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військовослужбовці можуть навчати британських солдатів після завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час відвідування британських військ на військових навчаннях у Фінляндії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами міністра оборони Британії, уроки, винесені з "полювання" на російські танки та літаки за допомогою західної зброї, будуть корисні для британських збройних сил.

"Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Я думаю, безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил", – заявив міністр.

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Він зазначив, що українські методи ведення бойових дій у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання засобів протиповітряної оборони, те, як українські сили використовували слабкість Росії, – все це важливо для британських військових.

Воллес також додав, що навчальна місія Великої Британії в Україні ORBITAL була лише поставлена на паузу та може відновитись.

Автор: 

Велика Британія (5647) військові навчання (2781) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+19
А що дивного? В людей досвід РЕАЛЬНИХ бойових дій, в багатьох вже 10 років. Завжди поважав британців і за принциповість, і за розум. Особисто я дуже дякую за ВЕЛИЧЕЗНУ підтримку!!! А тим, хто має бажання вякати, раджу зрозуміти - кожен фунт стерлінгів, наданий Україні, забраний в громадянина Британії! Тому прошу зєлєбобіків мати хоча б елементарну ПОВАГУ!!!
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05.05.2022 14:27
+9
зможе ! бо війського досвіду у нашого ВСУ багато...
і вміння миттево освоювати ******* озброєння - не відняти !! ))) те що звичайному війсковому на навчаннях потребувало тижні чи місяці... нашим доводилось проходити за лічені дні... інколи години... інколи прямо в бою... тепер і зараз... і те що з перщих 120 джавелінчиків 112 попали - це світовий рекорд !!! )))
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05.05.2022 15:11
+7
Думаю, що після війни НАТО буде благати Україну приєднатися. Слава Україні!
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05.05.2022 14:25
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Думаю, що після війни НАТО буде благати Україну приєднатися. Слава Україні!
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05.05.2022 14:25 Відповісти
Нік спочатку змініть, бо оте ваше огидне "Ы" - Вам самому око не муляє?.. І НАТО нікого ні про що нікого не буде "благати" - поки просто допомагає всіма силами. Не несіть уйні в стилі какцапа. НАТО аж ніяк не просила їх "захищати" - вони б і самі впорались. Питання до українців: Янукович, Кучма, Кравчук, Зєля - не муляє? Є питання, "чому ми не в НАТО"? Раджу ще статистику подивитись - дуже цікава наука. Скільки було за вступ до НАТО по роках - з інших питань взагалі мовчу... Тому з 2004 року багатьом "критиканам" Заходу щиро раджу підійти до дзеркала і смачно плюнути собі в рило!!!
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05.05.2022 14:34 Відповісти
Поки в НАТО Німечина і Франція , зробіть хоч мільйон реформ , Україну в НАТО не приймуть.Це принципова позиція німців і французів, і не треба на цьому спекулювати
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05.05.2022 17:13 Відповісти
Ми можемо 1х навчати 1 п1д час в1йни. ! теор1я 1 практика в1дразу. Приеднайтеся!
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05.05.2022 15:05 Відповісти
А що дивного? В людей досвід РЕАЛЬНИХ бойових дій, в багатьох вже 10 років. Завжди поважав британців і за принциповість, і за розум. Особисто я дуже дякую за ВЕЛИЧЕЗНУ підтримку!!! А тим, хто має бажання вякати, раджу зрозуміти - кожен фунт стерлінгів, наданий Україні, забраний в громадянина Британії! Тому прошу зєлєбобіків мати хоча б елементарну ПОВАГУ!!!
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05.05.2022 14:27 Відповісти
на полигоне "руины кремля"
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05.05.2022 14:29 Відповісти
Страшною ціною вартують Україні ці "уроки навчання"
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05.05.2022 14:35 Відповісти
путлєр хоче не хоче а навчить нато бути ефективнішими, правда ціною життя українців
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05.05.2022 14:49 Відповісти
Приїзжайте на практику
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05.05.2022 14:49 Відповісти
Бритинія не зволікає. Добровольці з королівської морської піхоти вже два місяці "навчаються" в складі Інтернаціонального легіона тероборони.
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05.05.2022 16:42 Відповісти
зможе ! бо війського досвіду у нашого ВСУ багато...
і вміння миттево освоювати ******* озброєння - не відняти !! ))) те що звичайному війсковому на навчаннях потребувало тижні чи місяці... нашим доводилось проходити за лічені дні... інколи години... інколи прямо в бою... тепер і зараз... і те що з перщих 120 джавелінчиків 112 попали - це світовий рекорд !!! )))
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05.05.2022 15:11 Відповісти
 
 