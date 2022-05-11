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Німеччина почала тренувати військових ЗСУ на гаубицях PzH 2000

німеччина,гаубиці

Німецький Бундесвер розпочав навчання українських військових на самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Бійці Збройних сил України розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. Напередодні вони прилетіли до Німеччини літаком Збройних сил ФРН із Польщі.

Німецький уряд разом із Нідерландами спільно вирішили відправити до України 12 самохідних гаубиць PzH 2000. Перед передачею озброєння ЗСУ Бундесвер навчить українських солдатів користуватися ним. Навчання орієнтовно триватиме 40 днів, але може завершитися раніше за умови швидшої підготовки бійців.

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Оборонні відомства Німеччини та Нідерландів готові підготувати до 18-ти розрахунків для гаубиці. Оскільки екіпаж складається з 3-5 солдатів, то навчання можуть пройти до сотні українських військових.

Артилерійські системи для Збройних сил України Німеччина запланувала передати відразу після навчання українських військових. Ці плани міністерка закордонних справ Анналена Бербок озвучила після зустрічі з Дмитром Кулебою.

Автор: 

Німеччина (7496) зброя (7543) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+34
Ну, всё лучше 12 гаубиц PzH 2000 от Шольца, чем 0 гаубиц "Богдана" от Зеленского.
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11.05.2022 19:16 Відповісти
+33
Як бачим часу недостатньо , бо наприклпд до 777 гармати наші вояки кидають досилач на знмлю, тобто гармпта вийде з ладу , а це гірше ніж витратити більше часу на якісну підготовку....
досить ура популізму , зважайте що натівська зброя що вийде з ладу з причин неякісної підготовки і виконання інструкцій з експуатації то є загибель людей
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11.05.2022 19:17 Відповісти
+16
Тоже правильно, сначала мануалы, потом долгие тренировки и только потом в дело. А не угрохать мигом дорогостоящую и очень нужную нам прямо сейчас технику
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11.05.2022 19:22 Відповісти
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40 днів ? Наші соколи то освоять за тиждень,тому дорогі фріци-не грайте вар*ята і передавайте ті гаубиці вже зараз,щоб не тратити часу.Вони і так на позавчора були потрібні.
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11.05.2022 19:10 Відповісти
Як бачим часу недостатньо , бо наприклпд до 777 гармати наші вояки кидають досилач на знмлю, тобто гармпта вийде з ладу , а це гірше ніж витратити більше часу на якісну підготовку....
досить ура популізму , зважайте що натівська зброя що вийде з ладу з причин неякісної підготовки і виконання інструкцій з експуатації то є загибель людей
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11.05.2022 19:17 Відповісти
Тоже правильно, сначала мануалы, потом долгие тренировки и только потом в дело. А не угрохать мигом дорогостоящую и очень нужную нам прямо сейчас технику
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11.05.2022 19:22 Відповісти
про досилач також звернув увагу у відомому відео... бо повільність роботи - то таке, навчаться, з'явиться вправність.
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11.05.2022 19:24 Відповісти
100%якесь *********** ставлення до наданої техніки/зброї,треба такому довбойобу пояснити що і як!!!
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11.05.2022 19:25 Відповісти
не пишіть х"йню https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s

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11.05.2022 22:42 Відповісти
Коли чехі побачили, як наші стріляють з їхніх САУ Дана, то казали, що українці їх скоро виведуть з ладу, тому що стріляли без опор. Вони казали шо це ,,фраєрина", це знищить підвіску.
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11.05.2022 20:36 Відповісти
Передивіться оце відео .Канадці теж не вміють користуватись М777 ? Не пишить дурниць ,спочатку вивчить будову М777. https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s
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11.05.2022 22:40 Відповісти
40 днів - то їхній норматив, очевидно, для "нульових", досвідчені артилеристи, мабуть, засвоять швидше.
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11.05.2022 19:30 Відповісти
Вони, гаубиці, хоч справні?
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11.05.2022 19:11 Відповісти
40 днів ? Невже там все так надскладно ?
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11.05.2022 19:11 Відповісти
Можливо це щоб кацапи не знали, коли вони надійдуть на фронт
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11.05.2022 19:15 Відповісти
40 це з нуля,якщо є первинні навики, то за два тижні освоють.
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11.05.2022 19:15 Відповісти
ну да , складно , бойцы в учебке до полугода , а офицеры и того больше , кроме стрельб нужно и матчасть учить, но думаю наши быстрее справятся , война не ждет
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11.05.2022 19:32 Відповісти
Мовний бар'єр це жесть , там всі інструкції , технічну документацію теж потрібно переводити .. Надіюмь все буде зроблено як треба
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11.05.2022 19:13 Відповісти
Безліч жінок з України зараз у Німеччині які знають німецьку та володіють програмуванням. Найдіть їх та дайте завдання. Все.
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11.05.2022 19:36 Відповісти
12 гаубиц от 4й экономики мира. Негусто. Есть к ним хотяб 30-40 тысяч снарядов или только на обученпе выделили? Без снарядов они нам не нужны)
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11.05.2022 19:14 Відповісти
Ну, всё лучше 12 гаубиц PzH 2000 от Шольца, чем 0 гаубиц "Богдана" от Зеленского.
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11.05.2022 19:16 Відповісти
У них стандарти НАТО - тому підійдуть і американські!
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11.05.2022 19:18 Відповісти
Там калібри НАТО,тому можна буде стріляти американськими,канадськими,британськими та ін. снарядами
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11.05.2022 19:21 Відповісти
12 etix ****** sotvestvujet primerno 60 ******am MSTA-19.Tu ze samoju rabotu zdelajet, tolko nemeckije ecio 3 raza bystrej
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11.05.2022 19:30 Відповісти
Вообще то от ФРГ 7 САУ, Нидерланды -5 ед. Пока что.
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11.05.2022 19:31 Відповісти
Десь бачив, що ці гаубиці є на озброєнні Данії та Італії у чималій кількості.
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11.05.2022 19:40 Відповісти
youtu.be/F_DS6UvZXPo?t=259
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11.05.2022 19:48 Відповісти
У Германии вместо своей армии бублик. Она продала соседям раз в 10 больше вооружений, чем у себя оставила. И именно поэтому обучение важно. Мы можем купить технику не только у Германии, да и в ней есть свои заводы по производству и склады, это дали из того, что состоит на вооружении. Надо уже привыкать, что в любом нормальном государстве частная собственность и частные фирмы действительно отделены от государства в ряде вещей. И вооружения они и делают, а не бундестаг.
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11.05.2022 19:56 Відповісти
Та,в німців з'явивилася можливість познайомитися зі зброєю,й згадати,про збройні сили....Паразитування на США,й наслідки
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11.05.2022 20:35 Відповісти
Спасибо немцам. Лучше поздно чем никогда. Наши ребятки хорошенько зашкварят недоразвитых касапов.
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11.05.2022 19:14 Відповісти
Я даже такое хочу комментировать!

Achtung! Feuer! Härter Schießen! Was für einen präzisen Schuss! Gegner ist total kaputt! Toten Hosen!
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11.05.2022 19:15 Відповісти
gut , noch einmal
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11.05.2022 19:20 Відповісти
Путлер капут!
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11.05.2022 19:26 Відповісти
Це мямлять російські окупанти, коли їх в полон беруть.
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11.05.2022 19:30 Відповісти
Achtung, ihr Hengste! Das ist keine Leuchtpistole, sondern eine **************! Damit pusten wir nicht nur die Russen weg sondern wecken sogar ihre Tote auf.😁
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11.05.2022 20:56 Відповісти
зер гут Адольфи зер гут.
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11.05.2022 19:17 Відповісти
А напрямую прочитать шпигель без посредничества путинского РБК слабо?
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11.05.2022 19:28 Відповісти
ой, яке правильне зауваження. а це крім професіоналізму, ще й звичка озиратися.
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11.05.2022 20:49 Відповісти
Гуд!
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11.05.2022 19:56 Відповісти
А снаряды хоть будут выдавать на учениях,а то шольц сказал,что гаубици дадут,а сноряды нужно будет искать.
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11.05.2022 20:04 Відповісти
Не путай теплое с тяжелым. Снаряды к гаубицам стандарта НАТО. И в наличии 155 артснарялов-миллионы единиц.
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11.05.2022 20:33 Відповісти
Nemci naucit kak polozeno s nimi streliat.Vot s nutri kak vygledit
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11.05.2022 22:21 Відповісти
 
 