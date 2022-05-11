Німеччина почала тренувати військових ЗСУ на гаубицях PzH 2000

Німецький Бундесвер розпочав навчання українських військових на самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Бійці Збройних сил України розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. Напередодні вони прилетіли до Німеччини літаком Збройних сил ФРН із Польщі.

Німецький уряд разом із Нідерландами спільно вирішили відправити до України 12 самохідних гаубиць PzH 2000. Перед передачею озброєння ЗСУ Бундесвер навчить українських солдатів користуватися ним. Навчання орієнтовно триватиме 40 днів, але може завершитися раніше за умови швидшої підготовки бійців.

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Оборонні відомства Німеччини та Нідерландів готові підготувати до 18-ти розрахунків для гаубиці. Оскільки екіпаж складається з 3-5 солдатів, то навчання можуть пройти до сотні українських військових.

Артилерійські системи для Збройних сил України Німеччина запланувала передати відразу після навчання українських військових. Ці плани міністерка закордонних справ Анналена Бербок озвучила після зустрічі з Дмитром Кулебою.