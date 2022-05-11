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Германия начала тренировать военных ВСУ на гаубицах PzH 2000

німеччина,гаубиці

Немецкий Бундесвер приступил к обучению украинских военных на самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Бойцы Вооруженных сил Украины начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне они прилетели в Германию самолетом Вооруженных сил ФРГ из Польши.

Немецкое правительство вместе с Нидерландами совместно решили отправить в Украину 12 самоходных гаубиц PzH 2000. Перед передачей вооружения ВСУ Бундесвер научит украинских солдат пользоваться им. Обучение ориентировочно продлится 40 дней, но может завершиться раньше в случае предварительной подготовке бойцов.

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Оборонные ведомства Германии и Нидерландов готовы подготовить до 18-ти расчетов для гаубицы. Поскольку экипаж состоит из 3-5 солдат, то обучение может пройти до сотни украинских военных.

Артиллерийские системы для Вооруженных сил Украины Германия запланировала передать сразу после обучения украинских военных. Эти планы министр иностранных дел Анналена Бербок озвучила после встречи с Дмитрием Кулебой.

Германия (7082) оружие (10272) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+34
Ну, всё лучше 12 гаубиц PzH 2000 от Шольца, чем 0 гаубиц "Богдана" от Зеленского.
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11.05.2022 19:16 Ответить
+33
Як бачим часу недостатньо , бо наприклпд до 777 гармати наші вояки кидають досилач на знмлю, тобто гармпта вийде з ладу , а це гірше ніж витратити більше часу на якісну підготовку....
досить ура популізму , зважайте що натівська зброя що вийде з ладу з причин неякісної підготовки і виконання інструкцій з експуатації то є загибель людей
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11.05.2022 19:17 Ответить
+16
Тоже правильно, сначала мануалы, потом долгие тренировки и только потом в дело. А не угрохать мигом дорогостоящую и очень нужную нам прямо сейчас технику
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11.05.2022 19:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
40 днів ? Наші соколи то освоять за тиждень,тому дорогі фріци-не грайте вар*ята і передавайте ті гаубиці вже зараз,щоб не тратити часу.Вони і так на позавчора були потрібні.
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11.05.2022 19:10 Ответить
Як бачим часу недостатньо , бо наприклпд до 777 гармати наші вояки кидають досилач на знмлю, тобто гармпта вийде з ладу , а це гірше ніж витратити більше часу на якісну підготовку....
досить ура популізму , зважайте що натівська зброя що вийде з ладу з причин неякісної підготовки і виконання інструкцій з експуатації то є загибель людей
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11.05.2022 19:17 Ответить
Тоже правильно, сначала мануалы, потом долгие тренировки и только потом в дело. А не угрохать мигом дорогостоящую и очень нужную нам прямо сейчас технику
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11.05.2022 19:22 Ответить
про досилач також звернув увагу у відомому відео... бо повільність роботи - то таке, навчаться, з'явиться вправність.
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11.05.2022 19:24 Ответить
100%якесь *********** ставлення до наданої техніки/зброї,треба такому довбойобу пояснити що і як!!!
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11.05.2022 19:25 Ответить
не пишіть х"йню https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s

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11.05.2022 22:42 Ответить
Коли чехі побачили, як наші стріляють з їхніх САУ Дана, то казали, що українці їх скоро виведуть з ладу, тому що стріляли без опор. Вони казали шо це ,,фраєрина", це знищить підвіску.
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11.05.2022 20:36 Ответить
Передивіться оце відео .Канадці теж не вміють користуватись М777 ? Не пишить дурниць ,спочатку вивчить будову М777. https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s https://www.youtube.com/watch?v=3Icqpf4kAz4&t=55s
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11.05.2022 22:40 Ответить
40 днів - то їхній норматив, очевидно, для "нульових", досвідчені артилеристи, мабуть, засвоять швидше.
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11.05.2022 19:30 Ответить
Вони, гаубиці, хоч справні?
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11.05.2022 19:11 Ответить
40 днів ? Невже там все так надскладно ?
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11.05.2022 19:11 Ответить
Можливо це щоб кацапи не знали, коли вони надійдуть на фронт
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11.05.2022 19:15 Ответить
40 це з нуля,якщо є первинні навики, то за два тижні освоють.
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11.05.2022 19:15 Ответить
ну да , складно , бойцы в учебке до полугода , а офицеры и того больше , кроме стрельб нужно и матчасть учить, но думаю наши быстрее справятся , война не ждет
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11.05.2022 19:32 Ответить
Мовний бар'єр це жесть , там всі інструкції , технічну документацію теж потрібно переводити .. Надіюмь все буде зроблено як треба
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11.05.2022 19:13 Ответить
Безліч жінок з України зараз у Німеччині які знають німецьку та володіють програмуванням. Найдіть їх та дайте завдання. Все.
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11.05.2022 19:36 Ответить
12 гаубиц от 4й экономики мира. Негусто. Есть к ним хотяб 30-40 тысяч снарядов или только на обученпе выделили? Без снарядов они нам не нужны)
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11.05.2022 19:14 Ответить
Ну, всё лучше 12 гаубиц PzH 2000 от Шольца, чем 0 гаубиц "Богдана" от Зеленского.
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11.05.2022 19:16 Ответить
У них стандарти НАТО - тому підійдуть і американські!
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11.05.2022 19:18 Ответить
Там калібри НАТО,тому можна буде стріляти американськими,канадськими,британськими та ін. снарядами
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11.05.2022 19:21 Ответить
12 etix ****** sotvestvujet primerno 60 ******am MSTA-19.Tu ze samoju rabotu zdelajet, tolko nemeckije ecio 3 raza bystrej
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11.05.2022 19:30 Ответить
Вообще то от ФРГ 7 САУ, Нидерланды -5 ед. Пока что.
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11.05.2022 19:31 Ответить
Десь бачив, що ці гаубиці є на озброєнні Данії та Італії у чималій кількості.
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11.05.2022 19:40 Ответить
youtu.be/F_DS6UvZXPo?t=259
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11.05.2022 19:48 Ответить
У Германии вместо своей армии бублик. Она продала соседям раз в 10 больше вооружений, чем у себя оставила. И именно поэтому обучение важно. Мы можем купить технику не только у Германии, да и в ней есть свои заводы по производству и склады, это дали из того, что состоит на вооружении. Надо уже привыкать, что в любом нормальном государстве частная собственность и частные фирмы действительно отделены от государства в ряде вещей. И вооружения они и делают, а не бундестаг.
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11.05.2022 19:56 Ответить
Та,в німців з'явивилася можливість познайомитися зі зброєю,й згадати,про збройні сили....Паразитування на США,й наслідки
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11.05.2022 20:35 Ответить
Спасибо немцам. Лучше поздно чем никогда. Наши ребятки хорошенько зашкварят недоразвитых касапов.
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11.05.2022 19:14 Ответить
Я даже такое хочу комментировать!

Achtung! Feuer! Härter Schießen! Was für einen präzisen Schuss! Gegner ist total kaputt! Toten Hosen!
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11.05.2022 19:15 Ответить
gut , noch einmal
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11.05.2022 19:20 Ответить
Путлер капут!
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11.05.2022 19:26 Ответить
Це мямлять російські окупанти, коли їх в полон беруть.
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11.05.2022 19:30 Ответить
Achtung, ihr Hengste! Das ist keine Leuchtpistole, sondern eine **************! Damit pusten wir nicht nur die Russen weg sondern wecken sogar ihre Tote auf.😁
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11.05.2022 20:56 Ответить
зер гут Адольфи зер гут.
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11.05.2022 19:17 Ответить
А напрямую прочитать шпигель без посредничества путинского РБК слабо?
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11.05.2022 19:28 Ответить
ой, яке правильне зауваження. а це крім професіоналізму, ще й звичка озиратися.
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11.05.2022 20:49 Ответить
Гуд!
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11.05.2022 19:56 Ответить
А снаряды хоть будут выдавать на учениях,а то шольц сказал,что гаубици дадут,а сноряды нужно будет искать.
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11.05.2022 20:04 Ответить
Не путай теплое с тяжелым. Снаряды к гаубицам стандарта НАТО. И в наличии 155 артснарялов-миллионы единиц.
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11.05.2022 20:33 Ответить
Nemci naucit kak polozeno s nimi streliat.Vot s nutri kak vygledit
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11.05.2022 22:21 Ответить
 
 