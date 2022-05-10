Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, - Бербок

Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, они прибудут после обучения украинских солдат, которое начнется в ближайшие дни.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы скоро начнем подготовку, обучение украинских военных, в эти дни, и будем организовывать все, чтобы Нидерланды и Германия могли предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали. И эти поставки будут завершены как раз тогда, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу их использовать" , - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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