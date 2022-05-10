Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, - Бербок
Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, они прибудут после обучения украинских солдат, которое начнется в ближайшие дни.
Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы скоро начнем подготовку, обучение украинских военных, в эти дни, и будем организовывать все, чтобы Нидерланды и Германия могли предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали. И эти поставки будут завершены как раз тогда, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу их использовать" , - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
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А может и 200 шт.
- 12 шт. от Германии и Нидерландов в 2022 году;
- 0 шт. от Зеленского за период с мая 2019 по май 2022 года.
Ой-йой-йой... Це зрада зрадная!
Нідерланди, - "А ми вам не німці! Ми передаємо зброю відразу!"
Здається, тут ледь не кожен другий, внєзапно, патріот Німецького *****-ферштеєрства.
А Україна, за їх словами, має стулити писок, і вимолювати на колінах у німців якісь жалюгідні подачки.
Це називається у таких людей "українським патріотизмом"...
Щоб сумлінно виконували всі настанови по технічному обслуговуванню , експлуатації , іспектуванню і т д
Бо це дуже важливо, доведіть командирам...
Це рятує життя бо багато хто ваажає , що вона служитиме вічно при будь якому відношенні , це не так .
Техніка що вийде з ладу з причин *************** читай кацапячого відношення це катастрофа і втрати.
ГЕНШТАБ молю дослухайтесь 🙏🏼
Одни молча делают, другие только треплятся.
*****, добре знайомий з такою німецькою фішкою, саме тому так зневажливо ставився до Європи.
Думав, що там усі такі, як німецькі фріци, - продажні імпотенти.
Але прорахувався. Британія і США отямилися дуже вчасно.
А німчура і жабоїди заметушилися, як таргани, коли вночі на кухні вмикають світло...