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Новости Война
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Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, - Бербок

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, они прибудут после обучения украинских солдат, которое начнется в ближайшие дни.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы скоро начнем подготовку, обучение украинских военных, в эти дни, и будем организовывать все, чтобы Нидерланды и Германия могли предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали. И эти поставки будут завершены как раз тогда, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу их использовать" , - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о поставках оружия Украине: "Путин не оставляет нам другого выбора"

Германия (7074) Нидерланды (1602) оружие (10267) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+24
Треба. Но, для этого треба в том числе не плевать в президента Германии, а работать дипломатии. Что бы добится размещения на Рейнметалле и Краус-Маффей заказов на Мардеры и Леопарды.
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10.05.2022 17:48 Ответить
+19
Гарна новина...
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10.05.2022 17:39 Ответить
+16
Треба не 12, а 100.
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10.05.2022 17:43 Ответить
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Вот вот - при таком количестве 155 мм артиллерии встает вопрос о постоянном снабжении снарядами и дополнительными картузами с порохом. Думаю в Райфазене это учитывают и постепенно будет происходить накопление боеприпасов в Украине на площадках в разных регионах.
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10.05.2022 17:47 Ответить
Количество снарядов уже немалое, просто не надо забывать, что их расход по нормативам в НАТО и Совке значительно различается и засевать поля бесконечными вагонами боеприпасов уже не получится. Точность и ещё раз точность +бережливое отношение при хранении
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10.05.2022 17:53 Ответить
Ну Америка передала гаубицы со снарядами примерно как раз на ресурс ствола , так ,что они на это примерно и рассчитывают
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10.05.2022 17:59 Ответить
ресурс ствола около 10000 выстрелов ,по крайней мере у Д-30 точно не меньше
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10.05.2022 18:13 Ответить
Nu da - tam gde u amerikancev tratijsja 1-2 "eskaliburov", u orkov uhodit gde to 10-20 prostih snarjadov. Razmer pobochnih razrushenij toze pri etom ochenj otlicajetsja.
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10.05.2022 18:12 Ответить
Снарядов к ним уже завезли в Украину 110 тыс штук.
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10.05.2022 17:48 Ответить
Гарна новина...
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10.05.2022 17:39 Ответить
Тільки нехай хрести не замальовують.
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10.05.2022 18:06 Ответить
Це дуже мало, майже не скільки. Для прикладу, я заглянув зараз в Вікі, стосовно російских 2С19 «Мста-С», одну з яких сьогодні наші знищили. Для порівняння: "Количество выпущенных, шт. более 720". А це лише одна з моделів що на озброєнні орків.
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10.05.2022 21:43 Ответить
*****,та ці балачки вже реально місяць. Де воно все??? За#@бали.
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10.05.2022 17:40 Ответить
..ця зброя потрібна вже навчОра, а наші Боги Війни швидко вчаться, вони вже самі тисячі кацапів навчили, як треба Свою Батьківщину любити, а заодно і заспану Європу захистити..(
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10.05.2022 17:42 Ответить
Треба не 12, а 100.
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10.05.2022 17:43 Ответить
Треба. Но, для этого треба в том числе не плевать в президента Германии, а работать дипломатии. Что бы добится размещения на Рейнметалле и Краус-Маффей заказов на Мардеры и Леопарды.
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10.05.2022 17:48 Ответить
бачу, після плювків німці вже однозначно стали підтримувати членство України в ЄС. Хай там люди, яких обрав народ, плюють чи щось інше роблять для перемоги так, як вони вважають за потрібне.
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10.05.2022 18:09 Ответить
Ага. "Люди, яких обрали" такого наплюють, що не буде до кого звертатися по допомогу. Якась розумна "людина" на Джо Байдена навіть карну справу встигла завести. Не пам'ятаєш, як ту людину кликали?
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10.05.2022 19:58 Ответить
їх загалом в Німеччині близько 200. скільки з цих 200 в робочому стані - невідомо. то про які 100 може йти мова? 12 - це вже велика кількість, німецькі ліберасти, на чолі з меркель тільки у штанях, на прізвище шольц, ще проллють цистерну сліз та сто раз змінять своє рішення. добре, якщо хоча 6 гаубиць доїде до України.
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10.05.2022 18:27 Ответить
Треба щоб Порошенко дав їм інтерв"ю
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10.05.2022 18:28 Ответить
Да 100 у них и самих нету боеготовых. Демилитаризировались бюргеры.
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10.05.2022 18:34 Ответить
За 100 обратитесь к Верховному Главнокомандующему. Он за 3 года у власти 100 шт. гаубиц "Богдана" 155 мм на вооружение поставил. И просто их скрывает от вас.
А может и 200 шт.
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10.05.2022 18:55 Ответить
Че так мало??? у Украина линия фронта тысячи км и нужно гаубиц тысячи!
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10.05.2022 17:45 Ответить
их у и Германии не особо много. Если наши хорошо с ними справятся, то могут передать еще. Навеняка они уже заказали производство новых в свете такого движа. Но это займет время
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10.05.2022 17:53 Ответить
Сядеш за її кермо чи за приціл?
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10.05.2022 18:08 Ответить
Это гораздо больше, чем за 3 года у власти, зеленский на вооружение ВСУ закупил. Вот сравните сами:
- 12 шт. от Германии и Нидерландов в 2022 году;
- 0 шт. от Зеленского за период с мая 2019 по май 2022 года.
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10.05.2022 18:58 Ответить
- 0 штук от Хєрманії та Нідердандів з 2014 до 24 лютого 2022 року.
Ой-йой-йой... Це зрада зрадная!

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10.05.2022 22:25 Ответить
Їб.ать як дохрена...
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10.05.2022 17:46 Ответить
дивизион
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10.05.2022 18:01 Ответить
Двухбатарейный?
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10.05.2022 20:20 Ответить
12 гаубиц = 4 батареи по 3 гаубицы + дивизион АР. Они радары тоже передают
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12.05.2022 20:22 Ответить
така новина вже була десь півмісяця тому, або навіть раніше ... досі не можуть передати
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10.05.2022 17:47 Ответить
Да, я теж замітив, більшість подібних новин тут прокручуть по кругу майже 2 місяці, в результаті складається враження, що так і пре всього сюди.
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10.05.2022 21:48 Ответить
Німці, - "Ми разом з Нідерландами..."
Нідерланди, - "А ми вам не німці! Ми передаємо зброю відразу!"

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10.05.2022 22:30 Ответить
Питання для знатоків: чи може США по ленд-лізу купляти зброю в Німеччині (ВБ) і передавати до ЗСУ? Бо на Шольца надії нуль. Я скоріше німецьку з нуля вивчу чим він щось передасть...
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10.05.2022 17:48 Ответить
АХАХХАХАХХ. Я тільки зараз звернув увагу. Німеччина і Нідерланди. ахаххах. Звучить так начебто Нідерланди щось передадуть а ми тут рядом постоїмо. Прикинемось дурачками без армії
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10.05.2022 17:56 Ответить
Пани Бербок знает, как доставить удовольствие
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10.05.2022 17:51 Ответить
Полагаю, большая часть военной техники, по итогам этой войны будет сочтена устаревшей. Для мобильной войны понадобятся лёгкие электродвижущиеся машины, способные вступать в бой тихо. И мощное, но одноразовое вооружение. По принципу - компоненты доставляются без шума, электротранпортом. На позиции - сборка, затем отстрелялись и исчезли, а установку взорвали.
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10.05.2022 17:52 Ответить
очень странная концепия. Эти детали еще надо где то хранить и перевозить в больших количествах. Тем более пока они будут что то там собирать на позиции, из увидят с дрона и с землей смешают
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10.05.2022 17:56 Ответить
Пушка без шасси гораздо меньше, а её части можно и электро-дырчиками свозить. Толпу электро байкеров не так просто смешать.
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10.05.2022 18:02 Ответить
А заряжать аккумуляторы от бензиновых генераторов в полях, в разрушенной застройке, или пауер-банки с собой возить?
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10.05.2022 18:35 Ответить
Ты, "воин-электробайкер", уроки уже сделал? Дневник покажи.
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10.05.2022 21:57 Ответить
Ближайшее будущее военной техники это роботы/дроны + высокоточные артиллерия/ракеты. Оно кстати уже наступило судя по этой войне. И нам повезло что кацапы остали и в этих компонентах сильно проигрывают даже нам. Поэтому и войну проиграют.
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10.05.2022 17:59 Ответить
нам повезло ,что у кацапов армию разокрали кожугетовичи-а так у них очень много новых разработок и особенно по части электромагнитного против электроники и дронов
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10.05.2022 18:16 Ответить
Каторые при мне исчё в чичипи разрабатывали.
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10.05.2022 20:05 Ответить
Ага, а еще дезынтеграторы, пехотинцы-роботы и гравитационные бомбы. Кто-то фантастики пересмотрел?
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10.05.2022 21:54 Ответить
И обязательно, штоб была Звезда Смерти. Очень мне нравиццо
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10.05.2022 18:01 Ответить
V forme ukrainskogo globusa
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10.05.2022 18:06 Ответить
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10.05.2022 18:13 Ответить
полагаю, - ты идиот =)
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10.05.2022 18:02 Ответить
Доречі, обіцяні в лютому шоломи ще й так не дійшли
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10.05.2022 17:59 Ответить
Две батареи лучших в мире САУ. Спасибо, присылайте еще).
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10.05.2022 17:59 Ответить
Ну таки лучшие в мире- это к Швеции
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10.05.2022 18:02 Ответить
Сау Archer конечно неплоха, но... Pzh 2000 все таки лучше (возимый боекомплект,защита,дальность стрельбы).
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10.05.2022 18:08 Ответить
Pzh2000 lucaja v mire im ravnix netu.
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10.05.2022 18:34 Ответить
Ecio Italija mnogo takix imejet i dumajet Ukraine ix dat.Jesli neperedumajet tak ix budet pobolse
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10.05.2022 18:39 Ответить
я теж за пз2000,а після війни взагалі було б непогано купити на ню ліцензію
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10.05.2022 23:25 Ответить
арчер по суті "одноразовий" вистріляв автомат і ходу,дуже неуніверсальний і дорогий,так він дорожчий за пз2000))) німка може працювати в режимі тупого навалювання снарядів нон стоп,бо може працювати "з грунту",тілько снаряди підвозь,до речі ні дана,ні сузана так не вміють ,компоновка заважає),а може так же як і арчер хірургічно випилювати поодинокі цілі,тож нафіга нам той арчер? якого зуміли зробити аж 24 штуки.і не змогли НІКОМУ продати?
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10.05.2022 23:24 Ответить
Зараз кацапи тішаться "іллюзією наступу" а ми кількістю втрат які вони при цьому несуть. Десь з середини червня надійде далекобійне і важке наступальне озброєння. Тоді ми отримаємо можливість знищувати кацапню з безпечної відстані максимально зберігаючи наші підрозділи. То ж "***** героїзм"! Спокійне і планомірне знищення окупантів для нас більш приваблива і результативна перспектива. Не все так швидко як комусь хочеться бо кацапів дуже багато і вони не шкодують свої підрозділи. Ленд-ліз запрацює лише з вересня. І тоді вже почнеться знищення окупантів та сепаратистів "на вибір". Якщо все робити поступово і постійно то вже за рік звільнимо всю Україну і займемось зміною влади в Білорусі.
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10.05.2022 18:05 Ответить
А як же масква союзник білорусії, забув? Теоретик
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10.05.2022 18:12 Ответить
"Ленд-ліз запрацює лише з вересня." - це не дуже добре.
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10.05.2022 21:59 Ответить
Дякуємо.
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10.05.2022 18:06 Ответить
От що може зробити лише одинь пендель Штайнмаєру.
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10.05.2022 18:07 Ответить
А тут пів-Цензора скавулить, - "Ну как же так! Абідєлі Штангенциркуля!"
Здається, тут ледь не кожен другий, внєзапно, патріот Німецького *****-ферштеєрства.
А Україна, за їх словами, має стулити писок, і вимолювати на колінах у німців якісь жалюгідні подачки.
Це називається у таких людей "українським патріотизмом"...
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10.05.2022 22:38 Ответить
ну твоє патріотичне кредо бути довбойобом)))
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10.05.2022 23:31 Ответить
ага пендаль,ну що докопались що ганси дали аж 5 сау?))) давай ще його покопай,і подивлюсь як далеко підеш за корабльом)))
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10.05.2022 23:29 Ответить
Zradobotam idti v sled za russkim korablem. A u njemcev nakonec to pojaviljisj politiki, kotorije dumajet nje toljko o svoih uzkih intjeresah. To chto njemci srazu obuchaet ukrainskih artjileristov polzovatsja NATOvskoi tehnikoj, ochenj zdorovo. The pozhe smozhet obuchitj drugih uzhe v Ukraine.
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10.05.2022 18:10 Ответить
А що з приводу 5000 шоломів? Вони вже до нас доїхали?
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10.05.2022 18:14 Ответить
по 6 на кожну країну, краще б вже не позорились
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10.05.2022 18:31 Ответить
А 2 батареи это хуже чем 0?
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10.05.2022 18:53 Ответить
і цим можна перемогти росію?
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10.05.2022 18:55 Ответить
Я хочу якось щоб генштаб дослухався до того, аби наші бійці ставились до техніки НАТО більш відповідально і дбайливо і вона прослужить дуже довго, щоб у них не складалась ілюзія того що нас будуть завалювати технікою.

Щоб сумлінно виконували всі настанови по технічному обслуговуванню , експлуатації , іспектуванню і т д

Бо це дуже важливо, доведіть командирам...
Це рятує життя бо багато хто ваажає , що вона служитиме вічно при будь якому відношенні , це не так .

Техніка що вийде з ладу з причин *************** читай кацапячого відношення це катастрофа і втрати.

ГЕНШТАБ молю дослухайтесь 🙏🏼
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10.05.2022 19:10 Ответить
Не Генштаб будет пользоваться, а сержантам необходимо это втолковывать, комвзводов и бригад.
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10.05.2022 19:35 Ответить
Каждую неделю будете обещать? https://www.ukrmilitary.com/2021/03/pzh-2000.html Уже наобещали , спасибо, наелись.
Одни молча делают, другие только треплятся.
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10.05.2022 19:32 Ответить
Надо итальянцев ещё подоить, у них дохрена этих гаубиц.
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10.05.2022 20:29 Ответить
з них 12 - Нідерланди, а Германія - добре слово? =) Вони можуть самі, не примазуватись за компанію? Велика ж держава. То Штайнмаєр хотів натовпі Президентів затесатись, то БМП тільки зі згоди Швейцарії, то ще щось. Що то за інваліди там управляють державою?
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10.05.2022 20:37 Ответить
Безяйцева лівачня.
*****, добре знайомий з такою німецькою фішкою, саме тому так зневажливо ставився до Європи.
Думав, що там усі такі, як німецькі фріци, - продажні імпотенти.
Але прорахувався. Британія і США отямилися дуже вчасно.
А німчура і жабоїди заметушилися, як таргани, коли вночі на кухні вмикають світло...
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10.05.2022 22:51 Ответить
 
 