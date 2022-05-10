Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, - Бербок
Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, вони прибудуть після навчання українських солдатів, яке розпочнеться найближчими днями
Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми незабаром розпочнемо підготовку, навчання українських військових, у ці дні, і організовуватимемо все, щоб Нідерланди та Німеччина могли надати 12 гаубиць. Сім ми вже пообіцяли. І це постачання буде завершено якраз тоді, коли солдати пройдуть навчання та зможуть одразу їх використовувати", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.
Топ коментарі
+24 vismavista
показати весь коментар10.05.2022 17:48 Відповісти Посилання
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.05.2022 17:39 Відповісти Посилання
+16 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар10.05.2022 17:43 Відповісти Посилання
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А может и 200 шт.
- 12 шт. от Германии и Нидерландов в 2022 году;
- 0 шт. от Зеленского за период с мая 2019 по май 2022 года.
Ой-йой-йой... Це зрада зрадная!
Нідерланди, - "А ми вам не німці! Ми передаємо зброю відразу!"
Здається, тут ледь не кожен другий, внєзапно, патріот Німецького *****-ферштеєрства.
А Україна, за їх словами, має стулити писок, і вимолювати на колінах у німців якісь жалюгідні подачки.
Це називається у таких людей "українським патріотизмом"...
Щоб сумлінно виконували всі настанови по технічному обслуговуванню , експлуатації , іспектуванню і т д
Бо це дуже важливо, доведіть командирам...
Це рятує життя бо багато хто ваажає , що вона служитиме вічно при будь якому відношенні , це не так .
Техніка що вийде з ладу з причин *************** читай кацапячого відношення це катастрофа і втрати.
ГЕНШТАБ молю дослухайтесь 🙏🏼
Одни молча делают, другие только треплятся.
*****, добре знайомий з такою німецькою фішкою, саме тому так зневажливо ставився до Європи.
Думав, що там усі такі, як німецькі фріци, - продажні імпотенти.
Але прорахувався. Британія і США отямилися дуже вчасно.
А німчура і жабоїди заметушилися, як таргани, коли вночі на кухні вмикають світло...