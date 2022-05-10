Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, - Бербок

Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, вони прибудуть після навчання українських солдатів, яке розпочнеться найближчими днями

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми незабаром розпочнемо підготовку, навчання українських військових, у ці дні, і організовуватимемо все, щоб Нідерланди та Німеччина могли надати 12 гаубиць. Сім ми вже пообіцяли. І це постачання буде завершено якраз тоді, коли солдати пройдуть навчання та зможуть одразу їх використовувати", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Також читайте: Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"