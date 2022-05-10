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Новини Війна
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Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, - Бербок

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, вони прибудуть після навчання українських солдатів, яке розпочнеться найближчими днями

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми незабаром розпочнемо підготовку, навчання українських військових, у ці дні, і організовуватимемо все, щоб Нідерланди та Німеччина могли надати 12 гаубиць. Сім ми вже пообіцяли. І це постачання буде завершено якраз тоді, коли солдати пройдуть навчання та зможуть одразу їх використовувати", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Також читайте: Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

Автор: 

Німеччина (7484) Нідерланди (1588) зброя (7537) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+24
Треба. Но, для этого треба в том числе не плевать в президента Германии, а работать дипломатии. Что бы добится размещения на Рейнметалле и Краус-Маффей заказов на Мардеры и Леопарды.
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10.05.2022 17:48 Відповісти
+19
Гарна новина...
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10.05.2022 17:39 Відповісти
+16
Треба не 12, а 100.
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10.05.2022 17:43 Відповісти
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Вот вот - при таком количестве 155 мм артиллерии встает вопрос о постоянном снабжении снарядами и дополнительными картузами с порохом. Думаю в Райфазене это учитывают и постепенно будет происходить накопление боеприпасов в Украине на площадках в разных регионах.
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10.05.2022 17:47 Відповісти
Количество снарядов уже немалое, просто не надо забывать, что их расход по нормативам в НАТО и Совке значительно различается и засевать поля бесконечными вагонами боеприпасов уже не получится. Точность и ещё раз точность +бережливое отношение при хранении
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10.05.2022 17:53 Відповісти
Ну Америка передала гаубицы со снарядами примерно как раз на ресурс ствола , так ,что они на это примерно и рассчитывают
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10.05.2022 17:59 Відповісти
ресурс ствола около 10000 выстрелов ,по крайней мере у Д-30 точно не меньше
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10.05.2022 18:13 Відповісти
Nu da - tam gde u amerikancev tratijsja 1-2 "eskaliburov", u orkov uhodit gde to 10-20 prostih snarjadov. Razmer pobochnih razrushenij toze pri etom ochenj otlicajetsja.
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10.05.2022 18:12 Відповісти
Снарядов к ним уже завезли в Украину 110 тыс штук.
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10.05.2022 17:48 Відповісти
Гарна новина...
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10.05.2022 17:39 Відповісти
Тільки нехай хрести не замальовують.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
Це дуже мало, майже не скільки. Для прикладу, я заглянув зараз в Вікі, стосовно російских 2С19 «Мста-С», одну з яких сьогодні наші знищили. Для порівняння: "Количество выпущенных, шт. более 720". А це лише одна з моделів що на озброєнні орків.
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10.05.2022 21:43 Відповісти
*****,та ці балачки вже реально місяць. Де воно все??? За#@бали.
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10.05.2022 17:40 Відповісти
..ця зброя потрібна вже навчОра, а наші Боги Війни швидко вчаться, вони вже самі тисячі кацапів навчили, як треба Свою Батьківщину любити, а заодно і заспану Європу захистити..(
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10.05.2022 17:42 Відповісти
Треба не 12, а 100.
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10.05.2022 17:43 Відповісти
Треба. Но, для этого треба в том числе не плевать в президента Германии, а работать дипломатии. Что бы добится размещения на Рейнметалле и Краус-Маффей заказов на Мардеры и Леопарды.
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10.05.2022 17:48 Відповісти
бачу, після плювків німці вже однозначно стали підтримувати членство України в ЄС. Хай там люди, яких обрав народ, плюють чи щось інше роблять для перемоги так, як вони вважають за потрібне.
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10.05.2022 18:09 Відповісти
Ага. "Люди, яких обрали" такого наплюють, що не буде до кого звертатися по допомогу. Якась розумна "людина" на Джо Байдена навіть карну справу встигла завести. Не пам'ятаєш, як ту людину кликали?
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10.05.2022 19:58 Відповісти
їх загалом в Німеччині близько 200. скільки з цих 200 в робочому стані - невідомо. то про які 100 може йти мова? 12 - це вже велика кількість, німецькі ліберасти, на чолі з меркель тільки у штанях, на прізвище шольц, ще проллють цистерну сліз та сто раз змінять своє рішення. добре, якщо хоча 6 гаубиць доїде до України.
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10.05.2022 18:27 Відповісти
Треба щоб Порошенко дав їм інтерв"ю
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10.05.2022 18:28 Відповісти
Да 100 у них и самих нету боеготовых. Демилитаризировались бюргеры.
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10.05.2022 18:34 Відповісти
За 100 обратитесь к Верховному Главнокомандующему. Он за 3 года у власти 100 шт. гаубиц "Богдана" 155 мм на вооружение поставил. И просто их скрывает от вас.
А может и 200 шт.
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10.05.2022 18:55 Відповісти
Че так мало??? у Украина линия фронта тысячи км и нужно гаубиц тысячи!
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10.05.2022 17:45 Відповісти
их у и Германии не особо много. Если наши хорошо с ними справятся, то могут передать еще. Навеняка они уже заказали производство новых в свете такого движа. Но это займет время
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10.05.2022 17:53 Відповісти
Сядеш за її кермо чи за приціл?
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10.05.2022 18:08 Відповісти
Это гораздо больше, чем за 3 года у власти, зеленский на вооружение ВСУ закупил. Вот сравните сами:
- 12 шт. от Германии и Нидерландов в 2022 году;
- 0 шт. от Зеленского за период с мая 2019 по май 2022 года.
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10.05.2022 18:58 Відповісти
- 0 штук от Хєрманії та Нідердандів з 2014 до 24 лютого 2022 року.
Ой-йой-йой... Це зрада зрадная!

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10.05.2022 22:25 Відповісти
Їб.ать як дохрена...
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10.05.2022 17:46 Відповісти
дивизион
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10.05.2022 18:01 Відповісти
Двухбатарейный?
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10.05.2022 20:20 Відповісти
12 гаубиц = 4 батареи по 3 гаубицы + дивизион АР. Они радары тоже передают
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12.05.2022 20:22 Відповісти
така новина вже була десь півмісяця тому, або навіть раніше ... досі не можуть передати
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10.05.2022 17:47 Відповісти
Да, я теж замітив, більшість подібних новин тут прокручуть по кругу майже 2 місяці, в результаті складається враження, що так і пре всього сюди.
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10.05.2022 21:48 Відповісти
Німці, - "Ми разом з Нідерландами..."
Нідерланди, - "А ми вам не німці! Ми передаємо зброю відразу!"

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10.05.2022 22:30 Відповісти
Питання для знатоків: чи може США по ленд-лізу купляти зброю в Німеччині (ВБ) і передавати до ЗСУ? Бо на Шольца надії нуль. Я скоріше німецьку з нуля вивчу чим він щось передасть...
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10.05.2022 17:48 Відповісти
АХАХХАХАХХ. Я тільки зараз звернув увагу. Німеччина і Нідерланди. ахаххах. Звучить так начебто Нідерланди щось передадуть а ми тут рядом постоїмо. Прикинемось дурачками без армії
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10.05.2022 17:56 Відповісти
Пани Бербок знает, как доставить удовольствие
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10.05.2022 17:51 Відповісти
Полагаю, большая часть военной техники, по итогам этой войны будет сочтена устаревшей. Для мобильной войны понадобятся лёгкие электродвижущиеся машины, способные вступать в бой тихо. И мощное, но одноразовое вооружение. По принципу - компоненты доставляются без шума, электротранпортом. На позиции - сборка, затем отстрелялись и исчезли, а установку взорвали.
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10.05.2022 17:52 Відповісти
очень странная концепия. Эти детали еще надо где то хранить и перевозить в больших количествах. Тем более пока они будут что то там собирать на позиции, из увидят с дрона и с землей смешают
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10.05.2022 17:56 Відповісти
Пушка без шасси гораздо меньше, а её части можно и электро-дырчиками свозить. Толпу электро байкеров не так просто смешать.
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10.05.2022 18:02 Відповісти
А заряжать аккумуляторы от бензиновых генераторов в полях, в разрушенной застройке, или пауер-банки с собой возить?
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10.05.2022 18:35 Відповісти
Ты, "воин-электробайкер", уроки уже сделал? Дневник покажи.
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10.05.2022 21:57 Відповісти
Ближайшее будущее военной техники это роботы/дроны + высокоточные артиллерия/ракеты. Оно кстати уже наступило судя по этой войне. И нам повезло что кацапы остали и в этих компонентах сильно проигрывают даже нам. Поэтому и войну проиграют.
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10.05.2022 17:59 Відповісти
нам повезло ,что у кацапов армию разокрали кожугетовичи-а так у них очень много новых разработок и особенно по части электромагнитного против электроники и дронов
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10.05.2022 18:16 Відповісти
Каторые при мне исчё в чичипи разрабатывали.
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10.05.2022 20:05 Відповісти
Ага, а еще дезынтеграторы, пехотинцы-роботы и гравитационные бомбы. Кто-то фантастики пересмотрел?
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10.05.2022 21:54 Відповісти
И обязательно, штоб была Звезда Смерти. Очень мне нравиццо
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10.05.2022 18:01 Відповісти
V forme ukrainskogo globusa
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10.05.2022 18:06 Відповісти
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10.05.2022 18:13 Відповісти
полагаю, - ты идиот =)
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10.05.2022 18:02 Відповісти
Доречі, обіцяні в лютому шоломи ще й так не дійшли
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10.05.2022 17:59 Відповісти
Две батареи лучших в мире САУ. Спасибо, присылайте еще).
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10.05.2022 17:59 Відповісти
Ну таки лучшие в мире- это к Швеции
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10.05.2022 18:02 Відповісти
Сау Archer конечно неплоха, но... Pzh 2000 все таки лучше (возимый боекомплект,защита,дальность стрельбы).
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10.05.2022 18:08 Відповісти
Pzh2000 lucaja v mire im ravnix netu.
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10.05.2022 18:34 Відповісти
Ecio Italija mnogo takix imejet i dumajet Ukraine ix dat.Jesli neperedumajet tak ix budet pobolse
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10.05.2022 18:39 Відповісти
я теж за пз2000,а після війни взагалі було б непогано купити на ню ліцензію
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10.05.2022 23:25 Відповісти
арчер по суті "одноразовий" вистріляв автомат і ходу,дуже неуніверсальний і дорогий,так він дорожчий за пз2000))) німка може працювати в режимі тупого навалювання снарядів нон стоп,бо може працювати "з грунту",тілько снаряди підвозь,до речі ні дана,ні сузана так не вміють ,компоновка заважає),а може так же як і арчер хірургічно випилювати поодинокі цілі,тож нафіга нам той арчер? якого зуміли зробити аж 24 штуки.і не змогли НІКОМУ продати?
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Зараз кацапи тішаться "іллюзією наступу" а ми кількістю втрат які вони при цьому несуть. Десь з середини червня надійде далекобійне і важке наступальне озброєння. Тоді ми отримаємо можливість знищувати кацапню з безпечної відстані максимально зберігаючи наші підрозділи. То ж "***** героїзм"! Спокійне і планомірне знищення окупантів для нас більш приваблива і результативна перспектива. Не все так швидко як комусь хочеться бо кацапів дуже багато і вони не шкодують свої підрозділи. Ленд-ліз запрацює лише з вересня. І тоді вже почнеться знищення окупантів та сепаратистів "на вибір". Якщо все робити поступово і постійно то вже за рік звільнимо всю Україну і займемось зміною влади в Білорусі.
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10.05.2022 18:05 Відповісти
А як же масква союзник білорусії, забув? Теоретик
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10.05.2022 18:12 Відповісти
"Ленд-ліз запрацює лише з вересня." - це не дуже добре.
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10.05.2022 21:59 Відповісти
Дякуємо.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
От що може зробити лише одинь пендель Штайнмаєру.
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10.05.2022 18:07 Відповісти
А тут пів-Цензора скавулить, - "Ну как же так! Абідєлі Штангенциркуля!"
Здається, тут ледь не кожен другий, внєзапно, патріот Німецького *****-ферштеєрства.
А Україна, за їх словами, має стулити писок, і вимолювати на колінах у німців якісь жалюгідні подачки.
Це називається у таких людей "українським патріотизмом"...
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10.05.2022 22:38 Відповісти
ну твоє патріотичне кредо бути довбойобом)))
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10.05.2022 23:31 Відповісти
ага пендаль,ну що докопались що ганси дали аж 5 сау?))) давай ще його покопай,і подивлюсь як далеко підеш за корабльом)))
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10.05.2022 23:29 Відповісти
Zradobotam idti v sled za russkim korablem. A u njemcev nakonec to pojaviljisj politiki, kotorije dumajet nje toljko o svoih uzkih intjeresah. To chto njemci srazu obuchaet ukrainskih artjileristov polzovatsja NATOvskoi tehnikoj, ochenj zdorovo. The pozhe smozhet obuchitj drugih uzhe v Ukraine.
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10.05.2022 18:10 Відповісти
А що з приводу 5000 шоломів? Вони вже до нас доїхали?
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10.05.2022 18:14 Відповісти
по 6 на кожну країну, краще б вже не позорились
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10.05.2022 18:31 Відповісти
А 2 батареи это хуже чем 0?
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10.05.2022 18:53 Відповісти
і цим можна перемогти росію?
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10.05.2022 18:55 Відповісти
Я хочу якось щоб генштаб дослухався до того, аби наші бійці ставились до техніки НАТО більш відповідально і дбайливо і вона прослужить дуже довго, щоб у них не складалась ілюзія того що нас будуть завалювати технікою.

Щоб сумлінно виконували всі настанови по технічному обслуговуванню , експлуатації , іспектуванню і т д

Бо це дуже важливо, доведіть командирам...
Це рятує життя бо багато хто ваажає , що вона служитиме вічно при будь якому відношенні , це не так .

Техніка що вийде з ладу з причин *************** читай кацапячого відношення це катастрофа і втрати.

ГЕНШТАБ молю дослухайтесь 🙏🏼
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10.05.2022 19:10 Відповісти
Не Генштаб будет пользоваться, а сержантам необходимо это втолковывать, комвзводов и бригад.
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10.05.2022 19:35 Відповісти
Каждую неделю будете обещать? https://www.ukrmilitary.com/2021/03/pzh-2000.html Уже наобещали , спасибо, наелись.
Одни молча делают, другие только треплятся.
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10.05.2022 19:32 Відповісти
Надо итальянцев ещё подоить, у них дохрена этих гаубиц.
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10.05.2022 20:29 Відповісти
з них 12 - Нідерланди, а Германія - добре слово? =) Вони можуть самі, не примазуватись за компанію? Велика ж держава. То Штайнмаєр хотів натовпі Президентів затесатись, то БМП тільки зі згоди Швейцарії, то ще щось. Що то за інваліди там управляють державою?
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10.05.2022 20:37 Відповісти
Безяйцева лівачня.
*****, добре знайомий з такою німецькою фішкою, саме тому так зневажливо ставився до Європи.
Думав, що там усі такі, як німецькі фріци, - продажні імпотенти.
Але прорахувався. Британія і США отямилися дуже вчасно.
А німчура і жабоїди заметушилися, як таргани, коли вночі на кухні вмикають світло...
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10.05.2022 22:51 Відповісти
 
 