Новозеландцы будут учить украинцев пользоваться гаубицами в Великобритании

По сообщению новозеландской прессы, 30 военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии вылетают в Великобританию, где они будут учить украинцев пользоваться легкими полевыми гаубицами L119 калибра 105 мм - оружием, которое используют только несколько стран, включая и Новую Зеландию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Новую Зеландию специально попросили предоставить учебную группу для этой цели", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн в понедельник, 23 мая.

В этих целях новозеландские инструкторы будут находиться в Великобритании до конца июля, где они должны подготовить 230 украинских военнослужащих. Каждому вооруженному экипажу потребуется неделя на овладение техникой, сообщает пресса страны со ссылкой на командующего силами обороны маршала авиации Кевина Шорта.

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Великобритания будет координировать авиаперевозки новозеландских инструкторов, доставку обучающих боеприпасов и другого оборудования.

Премьер-министр страны сказала, что новое размещение – это еще один способ, которым Новая Зеландия может поддержать Украину.

Направление войск для обучения украинских солдат является продолжением пропорционального ответа Новой Зеландии на вторжение России, сказал спикер иностранных дел Джерри Браунли.

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"Уряд повинен чітко повідомити, які наступні кроки він розглядає в рамках поточної реакції Нової Зеландії", - сказав він.

Раніше уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами. Також уряд країни схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.