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Новости
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Новозеландцы будут учить украинцев пользоваться гаубицами в Великобритании

новая,зеландия

По сообщению новозеландской прессы, 30 военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии вылетают в Великобританию, где они будут учить украинцев пользоваться легкими полевыми гаубицами L119 калибра 105 мм - оружием, которое используют только несколько стран, включая и Новую Зеландию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Новую Зеландию специально попросили предоставить учебную группу для этой цели", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн в понедельник, 23 мая.

В этих целях новозеландские инструкторы будут находиться в Великобритании до конца июля, где они должны подготовить 230 украинских военнослужащих. Каждому вооруженному экипажу потребуется неделя на овладение техникой, сообщает пресса страны со ссылкой на командующего силами обороны маршала авиации Кевина Шорта.

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Великобритания будет координировать авиаперевозки новозеландских инструкторов, доставку обучающих боеприпасов и другого оборудования.

Премьер-министр страны сказала, что новое размещение – это еще один способ, которым Новая Зеландия может поддержать Украину.

Направление войск для обучения украинских солдат является продолжением пропорционального ответа Новой Зеландии на вторжение России, сказал спикер иностранных дел Джерри Браунли.

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"Уряд повинен чітко повідомити, які наступні кроки він розглядає в рамках поточної реакції Нової Зеландії", - сказав він.

Раніше уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами. Також уряд країни схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.

Великобритания (4934) Новая Зеландия (81) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+15
С миру по нитке - кацапу гробик
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23.05.2022 19:41
+12
Даже Новая Зеландия с другой стороны планеты подтягивается, а немцы всё никак не определятся в этой жизни
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23.05.2022 19:37
+9
Вот и замена для Д-30. Британская L 118 и ее американский вариант М 119, отличные 105мм гаубицы.
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23.05.2022 19:40
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каким ? Patriot
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23.05.2022 19:39 Ответить
на тобі Боже, шо мені не гоже...
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23.05.2022 19:35 Ответить
Как наши умудряются пересечь закрытую величайшим границу❓
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23.05.2022 19:51 Ответить
Даже Новая Зеландия с другой стороны планеты подтягивается, а немцы всё никак не определятся в этой жизни
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23.05.2022 19:37 Ответить
Ну на немцев мало кто расчитывает. Гнать их не нужно - хорошо бы хоть как то эмбарго поддержали.
А вот какая необходимость в 105 мм гаубицах? И сколько каждый раз боеприпасов к ним ождать???
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23.05.2022 19:40 Ответить
Это да, я бы тоже сосредоточился бы на гаубицах155, миномётах120 и 60 и РСЗО, но видимо наши координаторы по вооружению и 105-ки мудрым решением партии и правительства решили выцыганить для нас, возможно для ТРО и лёгкой пехоты. Поле боя покажет результаты
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23.05.2022 19:52 Ответить
105мм НАТО склады не кто не отменял
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23.05.2022 19:52 Ответить
Як раз навпаки. Вони давно визначилися. Тягнуть час, об громадська думка трохи відійшла від Бучі і Маріуполя.
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23.05.2022 19:55 Ответить
просто дайте и Украинцы за 2 дня научатся. как резина любят тянут они.
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23.05.2022 19:40 Ответить
Вот и замена для Д-30. Британская L 118 и ее американский вариант М 119, отличные 105мм гаубицы.
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23.05.2022 19:40 Ответить
Тут головне не калібр, а мобільність.
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23.05.2022 19:59 Ответить
С миру по нитке - кацапу гробик
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23.05.2022 19:41 Ответить
зараз як почнеться ленд-ліз, як потягнуться в Україну гармати, панцерники та стінгери. І не треба нам ніякого ППО та РСЗВ
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23.05.2022 19:43 Ответить
Процес вступу да НАТО триває. Переозброєння на західні зразки та навчання.
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23.05.2022 19:45 Ответить
НАТОзація України триває !!! Щира подяка ,булоб непогано якби вони ,ньюзеландці,припинили експорт м'яса до підоРашки!!!)))
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23.05.2022 19:55 Ответить
Тарас з "Право на поплаву" і "Мілітарного" за цю гаубицю. В неї дальність більша ніж у "Гвоздики" і "Акації".
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23.05.2022 19:46 Ответить
такая же в 17км но она легче и 105мм снаряд не сильно уступает 122мм но опять-таки вес решает все а Тарасу дам по щам он самоходы путает с буксирами
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23.05.2022 19:55 Ответить
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23.05.2022 20:01 Ответить
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23.05.2022 20:10 Ответить
Что дают---то и брать, и спасибо глядя в глаза говорить! Раз просрали свое за 30 лет.
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23.05.2022 20:15 Ответить
Де всі ті хто просрав,чому ніхто не відповідає ні зв що в цій країні?!
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23.05.2022 20:29 Ответить
105-мм натовский боеприпас по своим характеристикам на порядок лучше и убойнее 122-мм советско-российского для Д-30
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23.05.2022 20:34 Ответить
новозеландцы во второй мировой были одни из лучших ..слушайте их внимательно и учите танец хаку
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23.05.2022 20:52 Ответить
 
 