Зеленський приїхав у визволений Херсон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав визволений від російських загарбників Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.

Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

У мережі також з'явилися фото глави держави у місті.

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