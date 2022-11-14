Зеленський приїхав у визволений Херсон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відвідав визволений від російських загарбників Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.
Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.
У мережі також з'явилися фото глави держави у місті.
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Юрій Лам
показати весь коментар14.11.2022 18:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bobcat #501910
показати весь коментар14.11.2022 19:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр Иванов
показати весь коментар14.11.2022 22:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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