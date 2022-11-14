УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12338 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 218 203

Зеленський приїхав у визволений Херсон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав визволений від російських загарбників Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.

Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

У мережі також з'явилися фото глави держави у місті.

Також читайте: На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах, - Зеленський

Зеленський приїхав у визволений Херсон 01
Зеленський приїхав у визволений Херсон 02
Зеленський приїхав у визволений Херсон 03

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Херсон (3418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+74
сам здав-сам прийняв!
показати весь коментар
14.11.2022 11:13
+72
Приїхав пабідун. Зустрічайте. А що здав Херсон скромно промовчить.
показати весь коментар
14.11.2022 11:16
+59
А життя за Херсон віддавали інші, а не це тріпло.

2021 рік.

Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...
показати весь коментар
14.11.2022 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
***** тим часом сидить у підвалі і дрище в калошню😄 їму страшна очінт
показати весь коментар
14.11.2022 18:23 Відповісти
Приїхав, зустрівся з тими, з ким приїхав, пофотався, поїхав.
показати весь коментар
14.11.2022 19:20 Відповісти
На відміну від ху-ла приїхав у нещодавно звільнене місто. Це досить вагомий ляпас свинорилим мокшам, що про своє "вяличие" гавкають. Хоча, як на мене, то за морально-діловими якостями це опудало подібне до свинорилих. Мазохістський експеримент українців над собою та державою.
показати весь коментар
14.11.2022 22:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 