У зв’язку з проведенням фільтраційних заходів та розмінуванням в’їзд та виїзд у визволену Снігурівку обмежили щонайменше на 10 днів

В’їзд та виїзд до міста Снігурівка у Миколаївській області обмежили щонайменше до 24 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту.

Такі обмеження необхідні для проведення фільтраційних заходів та розмінування соціальних та житлових об'єктів міста.

"Розумію, що багатьом хочеться повернутися додому або провідати рідних, але безпека повинна бути на першому місці", - написав Кухта.

Окрім того, начальник Баштанської міської територіальної адміністрації Владислав Дмитрієв в ефірі телемарафону повідомив, що у місто пускають за пропискою. Проте він просить мешканців поки не повертатися до міста - радить утриматися від поїздки хоча б 3-4 дні для проведення заходів із розмінування.

За словами Дмитрієва, у місті наразі перебувають приблизно 2,5 тис. людей.

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