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Новини Війна
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Цього тижня на деокупованій Херсонщині почнуть виплачувати пенсії та допомоги, - Верещук

херсон,ковальчук

На нещодавно звільненій території Херсонщини та міста Херсон цього тижня планують розпочати виплати пенсій та допомоги тим, хто пережив окупацію.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо звільненого Херсона та ще звільненої частини Херсонської області від окупантів. Цього тижня ми плануємо розпочати виплату пенсій, Укрпошта вже планує свої поїздки, а також виплату одноразової допомоги тим, хто пережили окупацію - по 2 200 грн", - сказала Верещук.

Вона додала, що банки, які повернуться на Херсонщину, допоможуть здійснити всі інші соціальні виплати. Так, Ощадбанк та Приватбанк вже готуються і розуміють де і як будуть працювати їхні відділення.

Верещук пояснила, що, якщо людина умовно пенсійного віку, яка змушена була отримати хоч якісь документи для того, щоб отримати хоч якусь соціальну допомогу чи пенсію, звичайно ніхто її карати не буде. А якщо це були люди, які обіймали адміністративні посади, які своїми діями підтримували загарбників та спонукали інших людей до цього, чи складали списки певних категорій населення та передавали окупантам, то "розмова з ними буде відповідно до чинного законодавства".

Також дивіться: Херсонський прикордонний загін повернувся на місце постійної дислокації. ВIДЕО

Автор: 

виплати (1058) пенсія (1594) Херсон (3418) Верещук Ірина (684) Херсонська область (5847)


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Верещалка, вали звідки, це і по твоїй діяльності таке трапилося в Херсоні. Як там роззмінування Чонгара і Чаплинки? Думаєш за приємними новинами тобі це забудеться?
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14.11.2022 13:11 Відповісти
верещадло із пісюном мертвечука в мозку.
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14.11.2022 13:17 Відповісти
после десепаратизации.
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14.11.2022 13:25 Відповісти
Потвора
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14.11.2022 13:44 Відповісти
2200 грн. за 8 місяців окупації, *****!
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14.11.2022 14:43 Відповісти
кожному по кубу асфальту та 100л бітуму, від сук наріду?
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14.11.2022 14:54 Відповісти
А шатли коли запустите?
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14.11.2022 16:26 Відповісти
норм схємка гнид з пфу...
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14.11.2022 16:43 Відповісти
 
 