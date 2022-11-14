Цього тижня на деокупованій Херсонщині почнуть виплачувати пенсії та допомоги, - Верещук

На нещодавно звільненій території Херсонщини та міста Херсон цього тижня планують розпочати виплати пенсій та допомоги тим, хто пережив окупацію.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо звільненого Херсона та ще звільненої частини Херсонської області від окупантів. Цього тижня ми плануємо розпочати виплату пенсій, Укрпошта вже планує свої поїздки, а також виплату одноразової допомоги тим, хто пережили окупацію - по 2 200 грн", - сказала Верещук.

Вона додала, що банки, які повернуться на Херсонщину, допоможуть здійснити всі інші соціальні виплати. Так, Ощадбанк та Приватбанк вже готуються і розуміють де і як будуть працювати їхні відділення.

Верещук пояснила, що, якщо людина умовно пенсійного віку, яка змушена була отримати хоч якісь документи для того, щоб отримати хоч якусь соціальну допомогу чи пенсію, звичайно ніхто її карати не буде. А якщо це були люди, які обіймали адміністративні посади, які своїми діями підтримували загарбників та спонукали інших людей до цього, чи складали списки певних категорій населення та передавали окупантам, то "розмова з ними буде відповідно до чинного законодавства".

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