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Херсонський прикордонний загін повернувся на місце постійної дислокації. ВIДЕО

Херсонський прикордонний загін повернувся на місце постійної дислокації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, сьогодні тут зі словами "Згинуть на наші воріженьки" захисники підняли стяги України та Держприкордонслужби.

!Продовжуємо виконувати бойові завдання далі. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На деокуповану Херсонщину направлять додаткові сили, щоб пришвидшити розмінування,- МВС

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) прикордонники (1105) прапор (486) Херсонська область (5850)


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Знаете, я читал много новостей. Хороших и плохих. Смотрел много аналитики и анал-итики. Какой вывод можно сделать спустя почти год войны? А вывод простой: все идет так, как говорят в генштабе ВСУ.
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14.11.2022 12:13 Відповісти
Хоть казармы опять не заселите. А то некоторые уже потеряли осторожность. Рашисты ждут чтобы мы расслабились а потом опять накроют казармы и скопления техники ракетами.
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14.11.2022 12:26 Відповісти
А де вони були до війни? Генерал Боневтік дав наказ залишити позиції?
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14.11.2022 13:42 Відповісти
оце крсавці , перші ушли- останні повернулися...
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14.11.2022 13:56 Відповісти
 
 