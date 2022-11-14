Херсонський прикордонний загін повернувся на місце постійної дислокації. ВIДЕО
Херсонський прикордонний загін повернувся на місце постійної дислокації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, сьогодні тут зі словами "Згинуть на наші воріженьки" захисники підняли стяги України та Держприкордонслужби.
!Продовжуємо виконувати бойові завдання далі. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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