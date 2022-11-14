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Новини Війна
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Командування російських ПВК – це колишні бійці спеціального призначення, - розвідка

вагнер,пвк

Скелет, командування ПВК – це колишні бійці російських частин спеціального призначення.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ

"Вони професійні в сенсі планування операцій. Але ті мобілізовані зеки, які перебувають під їх командуванням, зважаючи на відсутність належної підготовки та мотивації, не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій", - зазначив Черняк.

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Автор: 

розвідка (3878) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+6
Петухи командуют опущенными зеками набранными по тюрьмах.
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14.11.2022 13:21
+6
Охренеть, какое открытие.
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14.11.2022 13:40
+4
*********, одним словом
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14.11.2022 13:23
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Дякую, кеп...
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14.11.2022 13:19 Відповісти
Петухи командуют опущенными зеками набранными по тюрьмах.
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14.11.2022 13:21 Відповісти
Традиционно, у сралина 5 ходок за грабёж!
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14.11.2022 14:12 Відповісти
*********, одним словом
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14.11.2022 13:23 Відповісти
Вообще, по идее, это должно работать. Типа сержантского корпуса. Но не на бензоколонке
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14.11.2022 13:30 Відповісти
Нормальный офицер и солдат не будет вместе воевать и делить одну шинелку в окопе с опущенными уголовниками и маньяками которых набирают в террористическую группировку Вагнера. Как говорится с кем делишь шконку с тем же и к доктору идешь.
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14.11.2022 13:44 Відповісти
Наразі,кацапня створює кількісну армію. Щоб перетворити її в якісну потрібен час,враховуючи їх криворукість - багато часу, якого кацам ніхто не дасть.Тому так скиглять про перемовини.
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14.11.2022 13:34 Відповісти
Охренеть, какое открытие.
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14.11.2022 13:40 Відповісти
Джавелину или Стингеру с HIMARSом по фигу кого мочить в Сортире...🤣🦍🦍🦍💀💀💀
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14.11.2022 13:49 Відповісти
Спецназ путлера штурмовал школу в Беслане трое суток...нашли вояк...😛🤣🤣🤣
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14.11.2022 13:53 Відповісти
А шо разве кто то думал по другому??? Мало того этих так званых вагнеровцев ещё и гру ГШ вс рашки курирует. Другое дело что боевой опыт у них чеченский да сирийский (не более того, потому, что афганцы уже совсем старые а больше рашка ни с кем не воевала) а это к Украине не подходит (куража много, копируют американские чик типа Блэк Вотер, французский ин. Легион и др.) да и понабирали в свои ряды всякую зэковскую шваль. Но мы и их разобьём, потому что они наемники и за деньги маму родную продадут и купят, а мы Батькивщину- Неню защищаем!!! Слава Украине!!!
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14.11.2022 13:54 Відповісти
На счёт отсутствия профессиональной подготовки у зеков - скорее да, хотя не все там исключительно насильники, есть и бывшие военные.

А вот на счёт отсутствия мотивации - абсолютно мимо, они замотивированы ещё как:
- через шесть месяцев домой, возможно даже при деньгах.
- или смерть от своих или противника.
Третьего не дано.
Если это не мотивация, то, что в таком случае мотивация ???
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14.11.2022 14:57 Відповісти
 
 