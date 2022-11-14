Командування російських ПВК – це колишні бійці спеціального призначення, - розвідка
Скелет, командування ПВК – це колишні бійці російських частин спеціального призначення.
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони професійні в сенсі планування операцій. Але ті мобілізовані зеки, які перебувають під їх командуванням, зважаючи на відсутність належної підготовки та мотивації, не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій", - зазначив Черняк.
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А вот на счёт отсутствия мотивации - абсолютно мимо, они замотивированы ещё как:
- через шесть месяцев домой, возможно даже при деньгах.
- или смерть от своих или противника.
Третьего не дано.
Если это не мотивация, то, что в таком случае мотивация ???