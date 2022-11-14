Сьогодні зранку зенітники ЗСУ знищили два ворожі БпЛА

На сході України підрозділи зенітних ракетних військ знищили два ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"14 листопада близько 10.00 на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні.

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