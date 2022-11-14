Британія анонсувала виділення $5,8 млн на відновлення енергосистеми України

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі анонсував у понеділок перший транш у межах британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

Як зазначається, сьогодні глава МЗС Британії Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 млн фунтів стерлінгів ($5,8 млн) із виділених Лондоном 10 млн фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Ця підтримка допоможе з ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів, йдеться у заяві.

Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду.

За словами Клеверлі, Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

"Атаки Росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що Путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть незважаючи на ракетні обстріли та відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит… Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір", – заявив Клеверлі.

Це фінансування забезпечить спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої національної інфраструктури, що є пріоритетним запитом уряду України.

"Сьогодні підтримка міжнародних партнерів важлива як ніколи. Велика Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Сьогодні вона робить значний внесок у Фонд енергетичної підтримки. Це дозволить закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, що складно зробити в рамках гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим британським партнерам і секретаріату Енергетичного співтовариства за допомогу в боротьбі з Росією на енергетичному фронті", – заявив Галущенко.

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