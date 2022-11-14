У столичних школах зимові канікули триватимуть місяць, - Кличко

Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Щодо організації навчального процесу. Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", - додав Віталій Кличко.

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За його словами, у випадку надзвичайної ситуації в місті, частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву. Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня – відповідно до закону.