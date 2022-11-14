Не треба недооцінювати РФ, наступні місяці будуть важкими, - Столтенберг

Союзники по НАТО постають перед критичним моментом для всієї системи європейської безпеки, і в цих умовах було б небезпечним недооцінювати спроможності путінської армії, яка має велику кількість війська та продемонструвала готовність не рахуватися із людськими втратами.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо робити помилки, недооцінюючи росію. Російські збройні сили зберігають суттєві спроможності та велику кількість військ, Росія продемонструвала готовність до значних людських втрат та екстремальну жорстокість. Ми всі бачили жахливі сцени на звільнених територіях, а також невибіркові російські атаки на цивільне населення та на критичну інфраструктуру", - сказав він.

За словами Столтенберга, наступні місяці будуть важкими. Мета Путіна – залишити Україну у холоді та у темряві цієї зими, посіяти страх та непевність серед українців. Але, як свідчать останні події, ці сподівання агресора є марними, оскільки моральний дух українців залишається дуже високим. У цих умовах союзники по НАТО мають дотримуватися свого курсу та продовжувати допомогу для України.

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