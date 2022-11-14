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Новини Війна
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Не треба недооцінювати РФ, наступні місяці будуть важкими, - Столтенберг

нато,столтенберг

Союзники по НАТО постають перед критичним моментом для всієї системи європейської безпеки, і в цих умовах було б небезпечним недооцінювати спроможності путінської армії, яка має велику кількість війська та продемонструвала готовність не рахуватися із людськими втратами.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо робити помилки, недооцінюючи росію. Російські збройні сили зберігають суттєві спроможності та велику кількість військ, Росія продемонструвала готовність до значних людських втрат та екстремальну жорстокість. Ми всі бачили жахливі сцени на звільнених територіях, а також невибіркові російські атаки на цивільне населення та на критичну інфраструктуру", - сказав він.

За словами Столтенберга, наступні місяці будуть важкими. Мета Путіна – залишити Україну у холоді та у темряві цієї зими, посіяти страх та непевність серед українців. Але, як свідчать останні події, ці сподівання агресора є марними, оскільки моральний дух українців залишається дуже високим. У цих умовах союзники по НАТО мають дотримуватися свого курсу та продовжувати допомогу для України.

Читайте: Умови завершення війни визначатиме Київ, а не інші європейські столиці, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6509) росія (65856) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+14
Дякуемо за пiдтримку , але головне, бiльше зброi , та набоiв до неi
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14.11.2022 16:14
+9
Легких місяців давно і не було.
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14.11.2022 16:12
+5
помітно, що тема передозування йому дуже близька....
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14.11.2022 16:43
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тобто, на думку цього *****, минулі місяці були легкими.
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14.11.2022 16:11 Відповісти
Він сказав, що наступні місяці будуть нелегкими, чи ви вважаєте, що це не так? Ворога недооцінювати так же шкідливо, як і переоцінювати. Чи ви не згодні з його закликом більше допомагати, щоб якраз полегшити нашу боротьбу?
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14.11.2022 16:47 Відповісти
До чого твій висер?
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14.11.2022 18:07 Відповісти
Легких місяців давно і не було.
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14.11.2022 16:12 Відповісти
Дякуемо за пiдтримку , але головне, бiльше зброi , та набоiв до неi
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14.11.2022 16:14 Відповісти
Літаки ******* край як потрібні.
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14.11.2022 17:52 Відповісти
наступні місяці - нарешті кінець Вашої кар'єри, Єнсе...
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14.11.2022 16:25 Відповісти
що корисного від НАТО, як від структури, отримала Україна за ці місяці? ******* цього типка не рахується
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14.11.2022 16:26 Відповісти
Зброю, амуніцію, авто транспорт, розвіддані.
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14.11.2022 17:01 Відповісти
ти смішний в своїй необізнаності, хоч погугли перш ніж лабуду писати
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14.11.2022 17:15 Відповісти
Лабуду ти написав.
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
ФСБ - вонючие нелюди.
*****&рф&кацапи - идутна)(¥й !
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14.11.2022 19:07 Відповісти
Зима.
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14.11.2022 16:26 Відповісти
Глава МИД РФ в футболке, посвященной художнику и гею Жану-Мишелю Баския умершему от передозировки героина. С Айфоном и Эпл Вотч
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14.11.2022 16:30 Відповісти
помітно, що тема передозування йому дуже близька....
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14.11.2022 16:43 Відповісти
Ну а як же. Логічніше за все ненавидіти Америку з американського телефона, в американському інтернеті.
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14.11.2022 16:59 Відповісти
Красіва жити нє запрєтіш.
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14.11.2022 18:08 Відповісти
Що.... невже знову "Київ за 3 дня"???
Наче з 24.02.2022 були легкі місяці....
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14.11.2022 17:02 Відповісти
наче попередні були легкими.
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14.11.2022 17:37 Відповісти
Москалі зараз будуть більше зайняті накачуванням прямих кишок "чмобіків" спермою, ніж війною.
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14.11.2022 17:44 Відповісти
То їхні проблеми.
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14.11.2022 18:10 Відповісти
Нє заводі,працівний!Жартую,бро)
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14.11.2022 20:01 Відповісти
дайте ракеты на 300 км и станет полегче
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14.11.2022 18:38 Відповісти
Дайте больше оружия и будет легче!
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14.11.2022 19:03 Відповісти
В начале конфликта я писал о необходимости ввода в Черное море американских кораблей, оснащенных системой ПВО\ПРО Иджис и ракетами Томагавк. Эрдоган нам здорово помог, но вход военных кораблей запретил. Сейчас можно поставить ракеты Томагавк наземного или воздушного базирования (проект Rapid Dragon) и разнести орков в пух и прах.
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14.11.2022 21:19 Відповісти
 
 