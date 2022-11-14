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Новини Війна
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Умови завершення війни визначатиме Київ, а не інші європейські столиці, - Столтенберг

столтенберг

У жодній із європейських столиць не буде вирішуватися доля України або умови для завершення російської агресії, оскільки такі умови має визначати сама Україна, спираючись на власні досягнення на полі бою та на допомогу з боку Альянсу.

Про це в понеділок у Гаазі під час пресконференції за підсумками візиту до Нідерландів заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має вирішувати, що є прийнятними умовами для вирішення цього конфлікту. Ми не будемо засідати в Брюсселі або в інших європейських столицях та вирішувати, що є прийнятним для них. Нічого про Україну без України… Те, що ми будемо робити - це доводити до максимуму ймовірність досягнення такого рішення, що буде прийнятним для українців за столом переговорів. Шлях, яким ми це будемо робити - це зміцнювати їх силу на полі бою", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО не є стороною цього конфлікту, але знову і знову підтверджує, що союзники підтримують право України на самооборону. Україна захищає себе проти агресивної війни, і це право передбачено Хартією ООН.

Столтенберг нагадав, що саме Україна та українці сплачують найвищу ціну в цій боротьбі проти зовнішньої агресії, включаючи людські втрати та завдані руйнування. Тож саме Україна буде визначати умови, які є прийнятними для українців у завершенні цього конфлікту.

Також читайте: Росія зазнає сильного тиску в Україні, - Столтенберг

Очільник Альянсу знову повторив: якщо президент Зеленський та українці припинять боротися, Україна перестане існувати як незалежна країна. Якщо Росія та президент Путін припинять боротися, тоді настане мир.

"Ми маємо пам’ятати, чим усе це є. Це агресія, коли Росія, президент Путін вдерлися до іншої країни. Такими діями вони порушили міжнародне законодавство. Незважаючи на те, що вони (Росія. - Ред.) втратили певні захоплені території протягом минулих місяців та тижнів, вони все ще контролюють велику частину України. Україна заявила, що готова проводити переговори, але ми також знаємо, що єдиним шляхом для досягнення прийнятного результату є їх (українців) сила на полі бою", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що Росія і Путін можуть завершити цю війну завтра. Вони розпочали цю війну, і вони можуть її припинити. Коли і за яких умов проводити переговори з країною-агресором, буде вирішувати сама Україна.

Автор: 

перемовини (2996) росія (65856) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+10
ЗСУ визначатиме , крапка 😠
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14.11.2022 15:33
+6
Самий нетерплячий це Ердоган
В нього помідори пропадають
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14.11.2022 15:36
+4
А вот это правильно!: Нічого про Україну без України

Джерело: https://censor.net/ua/n3380456
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14.11.2022 15:36
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ЗСУ визначатиме , крапка 😠
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14.11.2022 15:33 Відповісти
Місце де зроблена заява символічне
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14.11.2022 15:35 Відповісти
А вот это правильно!: Нічого про Україну без України

Джерело: https://censor.net/ua/n3380456
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14.11.2022 15:36 Відповісти
Самий нетерплячий це Ердоган
В нього помідори пропадають
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14.11.2022 15:36 Відповісти
Й *********?)
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14.11.2022 15:38 Відповісти
і номери в готелях порожні
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14.11.2022 15:49 Відповісти
Бо узкіе покидьки обрали Іран замість Турції на свята?)
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14.11.2022 15:56 Відповісти
ой шо то часто стали появлятся такие вбросы.то УКРАИНА там будет сама решать,то там..........................уже что то мутят черти!!!!!!!!!.........................
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14.11.2022 16:03 Відповісти
З кожної праски вже більше тижня звчить одна і та ж тема, питання чому ?
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14.11.2022 16:13 Відповісти
 
 