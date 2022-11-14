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Новини Війна
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Троє людей підірвалися на міні в Харківській області

розмінування

Харківська область є однією з найбільш замінованих територій України. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні в с. Цупівка Дергачівської ТГ підірвалися на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували".  - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що розмінування територій Харківської області продовжується. Тож мешканцям слід бути обачними та уникати узбіч та лісосмуг.

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Автор: 

Харківщина (6054) розмінування (999) Синєгубов Олег (859)


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В этом вся Параша, придти насрать , и рассказывать что её провоцировать напасть
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14.11.2022 17:17 Відповісти
"она ко мне спиной повернулась. Спровоцировала значит. Ето же самооборона била получается.."
"Нечаянно"

https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=740s
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14.11.2022 19:37 Відповісти
 
 