Троє людей підірвалися на міні в Харківській області
Харківська область є однією з найбільш замінованих територій України. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в с. Цупівка Дергачівської ТГ підірвалися на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували". - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що розмінування територій Харківської області продовжується. Тож мешканцям слід бути обачними та уникати узбіч та лісосмуг.
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"Нечаянно"
https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=740s