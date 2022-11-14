Троє людей підірвалися на міні в Харківській області

Харківська область є однією з найбільш замінованих територій України. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в с. Цупівка Дергачівської ТГ підірвалися на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували". - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що розмінування територій Харківської області продовжується. Тож мешканцям слід бути обачними та уникати узбіч та лісосмуг.

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