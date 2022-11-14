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Новини Війна
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СБУ проводить стабілізаційні заходи та виявляє зрадників на Херсонщині, - Малюк

малюк

На деокупованій території Херсонської області Служба безпеки України проводить стабілізаційні заходи.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

Так, Служба безпеки  виявляє місцевих колаборантів, зрадників та агентів російських спецслужб, яких ті могли спеціально залишити на українській території. Також СБУ проводить слідчі дії з документування військових злочинів РФ.

"Ми розуміємо, що ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів для виконання певних завдань. Наша задача – їх виявити. Окрім того, в СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради "русского міра", отримають заслужене покарання", - наголосив Малюк.

Дивіться: СБУ затримала перевдягненого російського військового у Херсоні. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12915) Херсон (3418) Малюк Василь (101) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+10
А в Києві вжи всіх переловили !? Млять !!! В Лаврі !!! Вашу сучу ..таір !!!
Що робиться !!!! Чи ви усі під коксом !!!
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14.11.2022 17:12
+8
почніть з мєнтов та сбушників
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14.11.2022 17:00
+5
І на Банкову зайти не забудьте!
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14.11.2022 17:14
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почніть з мєнтов та сбушників
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14.11.2022 17:00 Відповісти
Ну тобто з себе!
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14.11.2022 17:03 Відповісти
І з Києва
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14.11.2022 18:14 Відповісти
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14.11.2022 17:09 Відповісти
А в Києві вжи всіх переловили !? Млять !!! В Лаврі !!! Вашу сучу ..таір !!!
Що робиться !!!! Чи ви усі під коксом !!!
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14.11.2022 17:12 Відповісти
и в Лавре тоже
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14.11.2022 18:10 Відповісти
І на Банкову зайти не забудьте!
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14.11.2022 17:14 Відповісти
Садохін? Кулініч?
Вони здавали Південь удвох, чи в них були співучасники? Удвох зняли мінні поля, розмінували мости?
Хто крищував їх діяльність в центральному апараті СБУ? Яку роль відігравав Наумов?
Хто працював на них в Херсонській області?
Це вже розслідували? Які результати?
Чи далі локшину на вуха суспільству будете вішати?
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14.11.2022 18:00 Відповісти
чистить не перечистить
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14.11.2022 18:18 Відповісти
занадто гучна заява.Де результат?Ви ж готували до деокупації?Збирали дані?
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14.11.2022 18:45 Відповісти
https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Як СБУ "затримує" любітєлєй руськага міра
показати весь коментар
15.11.2022 06:34 Відповісти
 
 