СБУ проводить стабілізаційні заходи та виявляє зрадників на Херсонщині, - Малюк

На деокупованій території Херсонської області Служба безпеки України проводить стабілізаційні заходи.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

Так, Служба безпеки виявляє місцевих колаборантів, зрадників та агентів російських спецслужб, яких ті могли спеціально залишити на українській території. Також СБУ проводить слідчі дії з документування військових злочинів РФ.

"Ми розуміємо, що ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів для виконання певних завдань. Наша задача – їх виявити. Окрім того, в СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради "русского міра", отримають заслужене покарання", - наголосив Малюк.

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