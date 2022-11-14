СБУ затримала перевдягненого російського військового у Херсоні. ВIДЕО
Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ.
Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.
Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території.
Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.
Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.
"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.
Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.
12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.
14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.
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И это не только в Херсоне. Этих ублюдков ( помогающих путлеру разными способами)
полно ещё и в материковой Украине.
Ловить и наказывать. Не взирая ни на должности и чины.
Все равны перед законом.
В послевоенной Украине нет место русскому миру ни в религиозных институтах, ни в гражданском обществе
ЦИТАТА: "Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, два фазана, цесарки, две волчицы, лама и ослица Даша».
Новояз из страны вечного ГУЛАГА.....
Планируют обстреливать раз не смогли удержать?