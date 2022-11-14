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СБУ затримала перевдягненого російського військового у Херсоні. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ.

Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території.

Читайте: Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.

14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.

Автор: 

армія рф (17729) затримання (4350) СБУ (12915) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+35
Там таких ще багато. Має добре попрацювати СБУ і Нацгвардія
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14.11.2022 15:39
+35
Военный в гражданской форме по законам войны и женевской конвенции приравивается к террористу и подлежит уничтожению
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14.11.2022 15:42
+28
Вивчайте й розмовляйте українською! Це стосується всіх громадян України. Мова -- зброя!
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14.11.2022 15:53
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Там таких ще багато. Має добре попрацювати СБУ і Нацгвардія
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14.11.2022 15:39 Відповісти
Тест на паляницю не пройшов
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14.11.2022 15:52 Відповісти
"Копняка в сiдницю"..
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14.11.2022 20:48 Відповісти
Работы- не початый край!

И это не только в Херсоне. Этих ублюдков ( помогающих путлеру разными способами)
полно ещё и в материковой Украине.

Ловить и наказывать. Не взирая ни на должности и чины.
Все равны перед законом.

В послевоенной Украине нет место русскому миру ни в религиозных институтах, ни в гражданском обществе
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14.11.2022 18:20 Відповісти
69-а БДСМ.
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14.11.2022 15:40 Відповісти
А чому ж не попросили сказати "паляниця"?
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14.11.2022 15:40 Відповісти
Говорив українською, а слово паляниця вимовити не міг?
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14.11.2022 15:53 Відповісти
Тренувався вимовити паляниця .
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14.11.2022 15:41 Відповісти
Военный в гражданской форме по законам войны и женевской конвенции приравивается к террористу и подлежит уничтожению
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14.11.2022 15:42 Відповісти
Кроме того Шойгу и Суровикин сказали что на правом берегу росийских фойск нету. Так что вздернуть его на березе или как любят рузкие, проломить ему голову кувалдой
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14.11.2022 15:44 Відповісти
Або підвишати його вниз макітрою, як вони це робили в херсонському лісі з червонокнижними тваринами, пі...си.
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14.11.2022 15:59 Відповісти
краще молотом по довбешці
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14.11.2022 20:45 Відповісти
а на хиба? він має дати покази, буде свідком, хоча би того, що всі ці заклики "гуманних русскіх" про мир це все фікція, якщо вони залишають диверсантів, продовжують бомбити цивільних. Розумію, що це все і так ясно. Але, як пані може бачити, все ще не до всіх дійшло, а так як це люди прискипливі до нас, треба щоб все було задокументовано, щоб жодна навол...шукач харошіх русскіх не мав за що чепитися.
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14.11.2022 22:09 Відповісти
власне - як ******* русскіє. А ми не русскіє. Він там не сам, най з ним працюють спеціалісти.
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14.11.2022 22:05 Відповісти
Традиционно лазутчиков вешали на первом же дереве.
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14.11.2022 15:44 Відповісти
сначала допросы
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14.11.2022 15:48 Відповісти
Зловили на фанфурик бояри.
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14.11.2022 15:44 Відповісти
Як полегшити дане завдання для відповідних служб? Ввести мовний патруль із пекельними борошнами: рушниця, паляниця, вечорниця
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14.11.2022 15:49 Відповісти
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14.11.2022 15:50 Відповісти
Не розуміють кацапи слов'янської мови
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14.11.2022 15:51 Відповісти
В обмін на енота.
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14.11.2022 15:52 Відповісти
Ракету обіцяють повернути разом з іншими четверолапочними.

ЦИТАТА: "Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, два фазана, цесарки, две волчицы, лама и ослица Даша».
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14.11.2022 16:05 Відповісти
Дашу хай лишає кадирівцям.
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14.11.2022 17:01 Відповісти
Тим треба машку захарову залишити) От як тільки з Балі повернеться, так одразу нехай й забирають.
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14.11.2022 17:08 Відповісти
Я упустил этот момент, енота кто спистил? Случайно не крымский владелец тигрюли?
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14.11.2022 18:08 Відповісти
Вивчайте й розмовляйте українською! Це стосується всіх громадян України. Мова -- зброя!
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14.11.2022 15:53 Відповісти
Окувалдить, забутылить, отшвабрить....

Новояз из страны вечного ГУЛАГА.....
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14.11.2022 15:58 Відповісти
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14.11.2022 15:59 Відповісти
Чмо воно і є чмо.
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14.11.2022 16:01 Відповісти
З якого це моменту Біробіджан став належати до Хабаровського краю?
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14.11.2022 16:05 Відповісти
воно тупе...чи антісєміт
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14.11.2022 16:29 Відповісти
очередная свинособачья мразь..................ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.11.2022 16:10 Відповісти
а скільки вони тут верещали "наша русская земля, наші люди", а самім треба перекладача, навіть простої фрази не розуміють. Чи може не хоче?
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14.11.2022 22:13 Відповісти
І все? Один. А на грамафоні кажуть ще десь десять тисяч орків залишилось на правому березі Дніпра. Це де ж їх ховають у степах.
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14.11.2022 16:23 Відповісти
у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій- кто ж сомневался в подлости русских.
Планируют обстреливать раз не смогли удержать?

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14.11.2022 16:31 Відповісти
Наше завдання-кожен українець повинен вбити 3-х мокшанців.
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14.11.2022 16:50 Відповісти
А без згадування "найвеличнішого" --можна. При чому тут він. А таких переодітих ворогів,потрібно шукати і і карати і серед наших малоросів і баранів.
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14.11.2022 16:54 Відповісти
де кувалда ?
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14.11.2022 17:36 Відповісти
Ха..Показать ему то видео с кувалдой-расскажет всё что знает и будет молить не менять его. Ну или убить более гуманным способом.
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14.11.2022 18:33 Відповісти
Молотком например.
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14.11.2022 18:34 Відповісти
надеемся его дальнейшая судьба сложится как у хомячков...
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14.11.2022 17:49 Відповісти
Якісь цей шпигун недоштірлиць
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14.11.2022 18:49 Відповісти
НА ПАЛЮЮЮЮ!
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14.11.2022 19:25 Відповісти
этому выродку надо скоро хабаровский край от китаесов защищать . а ***** его в Украину загнал
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15.11.2022 06:19 Відповісти
 
 