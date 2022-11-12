УКР
Новини
Відступаючи з Херсону, військові РФ підірвали телевізійну вежу. ФОТО

Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Телевежа у Херсоні дійсно була підірвана. Вона лежить на землі. Це відповідає дійсності. Зараз відбувається кроки з відновлення нашого зв'язку. Тому що окупанти знищили повністю локації, де були потужні наші зв'язкові станції", - сказала Лугова.

Для відновлення українського зв'язку в Херсоні необхідні день-два, - голова облради Самойленко

Херсонська Медіаплатформа "Вгору" виставила у телеграм фото з вежею, яка впала в парк "Херсонська фортеця". На них видно, що конструкція повністю зруйнована.

Херсон телебачення деокупація
Тому що для кацапського раба найстрашніше, коли телевізор не працює. Хто ж йому скаже, що йому думати і робити в житті, як не *****? Вони думають, що і в нас так
Зато Україна здавала все без бою і цілісеньке
нормально уже в вики хто-то в парашной версии отредактировал
"11 ноября 2022 года была подорвана российско-нацистскими захватчиками во время бегства из Херсона" )))
а який було сенс своє майно знищувати?
Тому що для кацапського раба найстрашніше, коли телевізор не працює. Хто ж йому скаже, що йому думати і робити в житті, як не *****? Вони думають, що і в нас так
ні,це тому що у них все таки є уявлення,як потрібно здавати територію ворогу при відступі, і не треба тут втирати про варварство,це звичайний прагматизм.
Ви обоє праві. Росіяни чудово розуміють, що інформаційна війна, для ворога не менш вразлива ніж звичайна. То ж, підриву усіх радіо-теле веж варто було очікувати.
Теперь Украина имеет полное право на месте Останкино создать глубокую воронку..
В 20 км диаметром
Хотя бы.. А пока можно ограничиться только телецентром..
Хай, спочатку, потренуються на донецькому та луганському телецентрах.
Зачем, они впоследствии могут пригодиться, а Останкинский телецентр - нет..
Взагалі то, це треба було робити ще в 2014-му році, бо всі ці роки мордорське телебачення випалювало залишки мізків у мешканців окупованих (і не тільки) теріторій Донбасу. Краще було б потім відновити. Але краще пізно, аніж ніколи, бо Донбас будуть звільняти в передостанню чергу, перед Кримом, а це буде ще не скоро (хоча є варіанти). Все одно, коли ординці будуть виходити з Донецьку та Луганську, вони знищать ті телевежі, 100%. Мені здається, що донецький телецентр знаходиться в межах роботи Хаймарсів.
Думаю что они там всё быстро восстановят так как это сейчас для них является приоритетом, демонтируют в каком-нибудь провинциальном городишке телеаппаратуру, а там смонтируют. Или надо их раз в месяц посещать Хаймерсами.. )
... Зачем, они впоследствии могут пригодиться, а Останкинский телецентр - нет..
-------------------
Что значит нет???
А как же вы после Нового Года будете транслировать на всю расею уроки украинской мовы?
Ах да.. Ну, тогда надо временно прекратить подачу электричества в этот конгломерат, этак на пару месяцев, а потом - восстановить.. )
Такое про бубочку я ещё не слышал))))
нормально уже в вики хто-то в парашной версии отредактировал
"11 ноября 2022 года была подорвана российско-нацистскими захватчиками во время бегства из Херсона" )))
тупая русня... подумали, что без телевышки Херсон будет страдать, так как зомбированная говносми кацапня??? )))
другое дело оборудование мобильных операторов, которое могло там быть...
ну ничо...потихоньку все восстановят - главное свет, вода...ну и связь... (и разминирование округи)
...от же ж мудакі - що не з'їм, то понадкусюю
вокзал теж підірвали?
важко буде баранам без Єдиного марафону? )))
Антену Т2 в напрямку Миколаїва, пересканувати і буде Марафон нормальним людям, та й вам, баранам, теж.
Марафон НОРМАЛЬНИМ людям? В самій цій фразі вже протиріччя. Нормальна людина таке лайно дивитись не буде.
Кацапи підірвали мости, що мали зробити ми ще в лютому.
Оце називається оборона. І чомусь я думаю, що плани такі були, але хтось познімав вибухівку.
І чомусь я думаю, що плани такі були, але хтось познімав вибухівку.- таку роботу виконали прорашистські слуги в Україні ,по вказівці прорашистських "зелених" при владі
Головне що ніхто за це не відповів, а швидко перетворились на патріотів . Кожного дня гундосять на відосиках.
Коли запустимо кучму замість ракети по трансформаторам в москві?
Ці москалі якісь пітекантропи недорозвинені- в них до тямки не доходить, що нормальні українці не тільки роств смердюче не дивляться, а й подібні до них Зе-марафони.
