Відступаючи з Херсону, військові РФ підірвали телевізійну вежу. ФОТО
Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.
"Телевежа у Херсоні дійсно була підірвана. Вона лежить на землі. Це відповідає дійсності. Зараз відбувається кроки з відновлення нашого зв'язку. Тому що окупанти знищили повністю локації, де були потужні наші зв'язкові станції", - сказала Лугова.
Херсонська Медіаплатформа "Вгору" виставила у телеграм фото з вежею, яка впала в парк "Херсонська фортеця". На них видно, що конструкція повністю зруйнована.
Что значит нет???
А как же вы после Нового Года будете транслировать на всю расею уроки украинской мовы?
"11 ноября 2022 года была подорвана российско-нацистскими захватчиками во время бегства из Херсона" )))
другое дело оборудование мобильных операторов, которое могло там быть...
ну ничо...потихоньку все восстановят - главное свет, вода...ну и связь... (и разминирование округи)
Оце називається оборона. І чомусь я думаю, що плани такі були, але хтось познімав вибухівку.