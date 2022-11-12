Відступаючи з Херсону, військові РФ підірвали телевізійну вежу. ФОТО

Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Телевежа у Херсоні дійсно була підірвана. Вона лежить на землі. Це відповідає дійсності. Зараз відбувається кроки з відновлення нашого зв'язку. Тому що окупанти знищили повністю локації, де були потужні наші зв'язкові станції", - сказала Лугова.

Херсонська Медіаплатформа "Вгору" виставила у телеграм фото з вежею, яка впала в парк "Херсонська фортеця". На них видно, що конструкція повністю зруйнована.