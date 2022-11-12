Отступая из Херсона, военные РФ подорвали телевизионную башню. ФОТО

Российские оккупанты во время отступления из Херсона на левый берег Днепра взорвали телевизионную башню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщила начальница городской военной администрации Галина Луговая.

"Телебашня в Херсоне действительно была подорвана. Она лежит на земле. Это соответствует действительности. Сейчас идут шаги по восстановлению нашей связи. Потому что оккупанты уничтожили полностью локации, где были мощные наши связные станции", - сказала Лугова.

Херсонская Медиаплатформа "Вгору" выставила в телеграм фото с башней, упавшей в парк "Херсонская крепость". На них видно, что конструкция полностью разрушена.