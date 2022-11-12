РУС
Новости
9 240 28

Отступая из Херсона, военные РФ подорвали телевизионную башню. ФОТО

телевежа

Российские оккупанты во время отступления из Херсона на левый берег Днепра взорвали телевизионную башню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщила начальница городской военной администрации Галина Луговая.

"Телебашня в Херсоне действительно была подорвана. Она лежит на земле. Это соответствует действительности. Сейчас идут шаги по восстановлению нашей связи. Потому что оккупанты уничтожили полностью локации, где были мощные наши связные станции", - сказала Лугова.

Читайте: Россия полностью уничтожила всю энергосистему Херсона, – ДТЭК

Херсонская Медиаплатформа "Вгору" выставила в телеграм фото с башней, упавшей в парк "Херсонская крепость". На них видно, что конструкция полностью разрушена.

Херсон (3023) телевидение (900) деоккупация (848)
Топ комментарии
+20
Тому що для кацапського раба найстрашніше, коли телевізор не працює. Хто ж йому скаже, що йому думати і робити в житті, як не *****? Вони думають, що і в нас так
показать весь комментарий
12.11.2022 12:16 Ответить
+16
Зато Україна здавала все без бою і цілісеньке
показать весь комментарий
12.11.2022 12:14 Ответить
+9
нормально уже в вики хто-то в парашной версии отредактировал
"11 ноября 2022 года была подорвана российско-нацистскими захватчиками во время бегства из Херсона" )))
показать весь комментарий
12.11.2022 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
а який було сенс своє майно знищувати?
показать весь комментарий
12.11.2022 13:25 Ответить
ні,це тому що у них все таки є уявлення,як потрібно здавати територію ворогу при відступі, і не треба тут втирати про варварство,це звичайний прагматизм.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:21 Ответить
Ви обоє праві. Росіяни чудово розуміють, що інформаційна війна, для ворога не менш вразлива ніж звичайна. То ж, підриву усіх радіо-теле веж варто було очікувати.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:37 Ответить
Теперь Украина имеет полное право на месте Останкино создать глубокую воронку..
показать весь комментарий
12.11.2022 12:49 Ответить
В 20 км диаметром
показать весь комментарий
12.11.2022 13:10 Ответить
Хотя бы.. А пока можно ограничиться только телецентром..
показать весь комментарий
12.11.2022 13:16 Ответить
Хай, спочатку, потренуються на донецькому та луганському телецентрах.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:14 Ответить
Зачем, они впоследствии могут пригодиться, а Останкинский телецентр - нет..
показать весь комментарий
12.11.2022 13:18 Ответить
Взагалі то, це треба було робити ще в 2014-му році, бо всі ці роки мордорське телебачення випалювало залишки мізків у мешканців окупованих (і не тільки) теріторій Донбасу. Краще було б потім відновити. Але краще пізно, аніж ніколи, бо Донбас будуть звільняти в передостанню чергу, перед Кримом, а це буде ще не скоро (хоча є варіанти). Все одно, коли ординці будуть виходити з Донецьку та Луганську, вони знищать ті телевежі, 100%. Мені здається, що донецький телецентр знаходиться в межах роботи Хаймарсів.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:55 Ответить
Думаю что они там всё быстро восстановят так как это сейчас для них является приоритетом, демонтируют в каком-нибудь провинциальном городишке телеаппаратуру, а там смонтируют. Или надо их раз в месяц посещать Хаймерсами.. )
показать весь комментарий
12.11.2022 15:05 Ответить
... Зачем, они впоследствии могут пригодиться, а Останкинский телецентр - нет..
-------------------
Что значит нет???
А как же вы после Нового Года будете транслировать на всю расею уроки украинской мовы?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:04 Ответить
Ах да.. Ну, тогда надо временно прекратить подачу электричества в этот конгломерат, этак на пару месяцев, а потом - восстановить.. )
показать весь комментарий
12.11.2022 15:09 Ответить
Такое про бубочку я ещё не слышал))))
показать весь комментарий
12.11.2022 14:06 Ответить
тупая русня... подумали, что без телевышки Херсон будет страдать, так как зомбированная говносми кацапня??? )))
другое дело оборудование мобильных операторов, которое могло там быть...
ну ничо...потихоньку все восстановят - главное свет, вода...ну и связь... (и разминирование округи)
показать весь комментарий
12.11.2022 12:24 Ответить
...от же ж мудакі - що не з'їм, то понадкусюю
показать весь комментарий
12.11.2022 12:34 Ответить
вокзал теж підірвали?
показать весь комментарий
12.11.2022 12:37 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 12:47 Ответить
важко буде баранам без Єдиного марафону? )))
показать весь комментарий
12.11.2022 12:43 Ответить
Антену Т2 в напрямку Миколаїва, пересканувати і буде Марафон нормальним людям, та й вам, баранам, теж.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:42 Ответить
Марафон НОРМАЛЬНИМ людям? В самій цій фразі вже протиріччя. Нормальна людина таке лайно дивитись не буде.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:55 Ответить
Кацапи підірвали мости, що мали зробити ми ще в лютому.
Оце називається оборона. І чомусь я думаю, що плани такі були, але хтось познімав вибухівку.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:44 Ответить
І чомусь я думаю, що плани такі були, але хтось познімав вибухівку.- таку роботу виконали прорашистські слуги в Україні ,по вказівці прорашистських "зелених" при владі
показать весь комментарий
12.11.2022 13:01 Ответить
Головне що ніхто за це не відповів, а швидко перетворились на патріотів . Кожного дня гундосять на відосиках.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:51 Ответить
Коли запустимо кучму замість ракети по трансформаторам в москві?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:26 Ответить
Ці москалі якісь пітекантропи недорозвинені- в них до тямки не доходить, що нормальні українці не тільки роств смердюче не дивляться, а й подібні до них Зе-марафони.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:28 Ответить
 
 