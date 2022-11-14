Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО

У визволеному від окупантів Херсоні офіційно піднято прапор України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також опублікував відповідне відео. Підняття стяга відбулося за участі глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський під час візиту до Херсону: Треба бути тут і підтримувати людей