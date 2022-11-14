УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9742 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 342 54

Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО

У визволеному від окупантів Херсоні офіційно піднято прапор України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ. 

Він також опублікував відповідне відео. Підняття стяга відбулося за участі глави держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський під час візиту до Херсону: Треба бути тут і підтримувати людей

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) прапор (486) Херсон (3418) Тимошенко Кирило (558)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Стоїть Тимошенко , дЄрмак , Зеленський - бо це вони звільнили Херсон ,
який успішно здали 9- ть місяців поспіль 😠
показати весь коментар
14.11.2022 12:58
+30
Кирюха, пикап ворованный верни, **** ты конченная.
показати весь коментар
14.11.2022 12:47
+28
Примазався Володя і його сциклива малоросмійська, антимайданівська команда. Але ми знаємо, що Херсон звільняли ЗСУ і грізна американська зброя. Асфальт на місці?
показати весь коментар
14.11.2022 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І знов Телеграм. Там що, медом намазано?
показати весь коментар
14.11.2022 12:45 Відповісти
Стоїть Тимошенко , дЄрмак , Зеленський - бо це вони звільнили Херсон ,
який успішно здали 9- ть місяців поспіль 😠
показати весь коментар
14.11.2022 12:58 Відповісти
Странно, что их там на вилах не вынесли... Зесвободители хреновы... Зато очередной видосик запилило...
показати весь коментар
14.11.2022 13:58 Відповісти
Как тока увидел зелёную физиономию, перестал смотреть видео...
показати весь коментар
14.11.2022 13:59 Відповісти
Ну наконец-то может ОП попустит , что не они первые ПРОПИАРИЛИСЬ
показати весь коментар
14.11.2022 14:14 Відповісти
Адмінам начхати на прохання людей, що до кацапського телеграму... Дякуємо.я принципово не маю акаунтів в жодній кацапській мережі, не в вк не в однокласниках, ні в телеграмі
показати весь коментар
14.11.2022 12:46 Відповісти
У меня тоже зла не хватает, даже если будут оправдываться, шо владелец из серверами - за кордоном.
показати весь коментар
14.11.2022 12:50 Відповісти
Кирюха, пикап ворованный верни, **** ты конченная.
показати весь коментар
14.11.2022 12:47 Відповісти
Кірюха на Тахо приїздив до Херсона чи вже повернув? І де, до речі, інші 49...
показати весь коментар
14.11.2022 12:50 Відповісти
тільки найвеличніший лідер ********** спромігся разом з слугами урода це здійснити! Слава йому !
показати весь коментар
14.11.2022 12:50 Відповісти
мля...ну скільки вже можна жалітися ну ту тєлєгу
показати весь коментар
14.11.2022 12:50 Відповісти
Краще б це зробили ті, хто звільнив Херсон, а не той, хто його здав.
показати весь коментар
14.11.2022 12:50 Відповісти
Так вони це зробили, вчора, але виявляється неофіційно, і тепер ЗСУ можуть позбавити акредитації, вивішувати знамена в звільнених містах.....
показати весь коментар
14.11.2022 18:59 Відповісти
Это скрытая реклама фсбшной хрени или что вы этот телеграм таскает сюда постоянно?
показати весь коментар
14.11.2022 12:53 Відповісти
Видихай, рюзьгє.
показати весь коментар
14.11.2022 13:07 Відповісти
а оченятка то бігають, так і чекає питання "хто розмінував Чонгар? хто здав Херсон?"
показати весь коментар
14.11.2022 12:55 Відповісти
Примазався Володя і його сциклива малоросмійська, антимайданівська команда. Але ми знаємо, що Херсон звільняли ЗСУ і грізна американська зброя. Асфальт на місці?
показати весь коментар
14.11.2022 12:57 Відповісти
Жахлива картинка! Людей загнали за сотню метрів від цього дійства. А шалупень кварталівська красуется біля офіцйного нікому не потрібного підняття прапора. Людит його підняли ще вчора і це дійсно був всенародний праздник Херцонців зі сльозами на очах і дуже добре це свято показали амеріканськи журналісти яких за це оця пакостна кварталівська шобла лішила акредитаціі. А йхні карманні журнашлюхи показували тільки йих. Ганьба!
показати весь коментар
14.11.2022 18:22 Відповісти
Вы не представляете, что сейчас творится в Бердянской епархии упц мп! Там просто вой отчаяния! Тут «наши пришли», только начали привыкать, и опять «власть меняетс»! Никак не могут решить, что делать: бежать в мокшандию или идти с повинной в Украину? Надеюсь, у СБУ достаточно фактов для открытия дел против изменников и предателей, именно при поддержке служителей Бердянской епархии и ее епископа Ефрема орки так успешно закрепились на Херсонщине.
показати весь коментар
14.11.2022 12:58 Відповісти
А вы все фиксируйте и сохраняйте. Пригодится.
показати весь коментар
14.11.2022 13:01 Відповісти
Долго ждать придется. В даунбасе, каждый второй по, если не первый, большой поклонник «святой сруси», сколько на них материала, и что? Потом окажется, что они «вынуждены были так поступать, жили под угрозами, их заставили»…
Вон, аферистка Штепа из Славянска, сколько лет и… ничего.
показати весь коментар
14.11.2022 13:53 Відповісти
Так называемая "прокуратура ЛНР/ДНР" наработала десятки тысяч уголовных дел против наших военных. Как думаете, зачем им на это деньги и время тратить? На случай, если получат полный контроль над Украиной. Сразу пойдут по адресам, объявят в розыск. Найдут - а тут уже и состав преступления, и доказательства. Скорый суд - а там или расстрел, или пожизненное. И все юридически грамотно оформлено, что дает защиту участникам: по закону же действовали. Пусть и преступному.
показати весь коментар
14.11.2022 13:57 Відповісти
Це тому що у військовий час вирішують питання зрадників и колаборантів мирними методами та й ще недосконалими. Треба вирішувать по військовому як зі зрадниками ну і звісно про це всюди говорити.
показати весь коментар
14.11.2022 16:17 Відповісти
У СБУ фактів більш ніж досить. І іншу церкву вже давно б прикрили. Але симпатиків мацковскага пархату багато саме у владі. Тому - "не на часі".
показати весь коментар
14.11.2022 13:06 Відповісти
Хто там як допоміг закріпитись не знаю, а добігти туди за кілька днів допоміг розмінований Чонгар.
показати весь коментар
14.11.2022 13:12 Відповісти
Воно то так, але їхній шеф, який їх туди набирав(СБУ) є цілувальником кривавих рук московських попів. Думаю набирав собі по подобії.
показати весь коментар
14.11.2022 13:13 Відповісти
А те підняття прапору, яке здійснили ті хто кров'ю і потом визволяли Херсон - не рахується? Сомусь мені це нагадує підняття прапора на Рейхстагом. Коли на фото і кінодокументи потрапили "правильні" піднімачі прапорів, а не ті, хто підняв перший. Я розумію, що декому требв піар і єдиний телемарафон захлинеться новинами, як Зєлєнскій прапор у Херсоні піднімав. На третій день після визволення. Цікаво, а попередні два дні прапоранад Херсоном не було?
показати весь коментар
14.11.2022 13:01 Відповісти
ви, мабуть, не розумієте різниці між звільненням такого населеного пункту як Херсон, та офіційним підняттям прапора на адмінбудівлі, яка була замінована..., та зовсім не розумієте хто перший заходить у місто, як і чому, а хто останній і чому..., хоча з дивану видніше...
показати весь коментар
14.11.2022 13:09 Відповісти
Ви мабудь не рлзуміжте, що вхни ЗСУ - не іноземні туристи, а офіційні особи, надвлені Конституцвєю правам, обов'язками, повноваженнями і є офіційними особами, а не "запорожцями" на весіллі. І у світвій практиці заведено, що коли захоплюється/звільняється населений пункт, то "він переходить під прапор країни, яка його захопила/звільнила". І підняттґ прапора над здобутим населеним пунктом - це офіційна дія, яка вказує на контроль над ним. І міни, президенти, чи посли іноземних держав з журналістами тут ні до чого. Хіба що саме вони здобували контроль над населеним пунктом і перші заходили в нього.
показати весь коментар
14.11.2022 14:19 Відповісти
Звідки ти знаєш, як треба? Минулі війни пам'ятаєш? Фільмів надивився?
Такого ніхто і ніколи не робив в ******** історії. Ніхто і ніколи не воював проти ядерної держави з ресурсами 1:20. Головне результат. Дай Боже Україні перемоги. А не помиляється той, хто нічого не робить. Ідеально можна лише ******* як треба робити.
Історія покаже хто і що робив правильно.
показати весь коментар
14.11.2022 15:18 Відповісти
Дехто вже хоче писати історію по-своєму. "Ядерна держава" і "1:20" у контексті історії -
не аргументи.
показати весь коментар
14.11.2022 22:57 Відповісти
Я представляю как сейчас у кацапов бомбит
показати весь коментар
14.11.2022 13:02 Відповісти
От того что спасли свою группировку в 20 тыс человек и 5 тыс техники? Ох и бомбит...
показати весь коментар
14.11.2022 13:15 Відповісти
Сильно. Поменьше Зеленського тільки-Херсон звільнили ВСУ і вся українська нація. Колективно.
показати весь коментар
14.11.2022 13:05 Відповісти
"города сдают солдаты, генералы их берут.." (тм)
показати весь коментар
14.11.2022 13:07 Відповісти
Усі герої визволителі - Зеленський, Єрмак, Подоляк і Тимошенко.
показати весь коментар
14.11.2022 13:18 Відповісти
Ще не всі? Татаров, Демченко, Арестович та багато інших незаслужено забутих героїв.
показати весь коментар
14.11.2022 22:36 Відповісти
Верешучки не вистачає. Вона могла б у Херсоні якійся "хаб" створити. Як тоді, на Чонгарі"...
показати весь коментар
14.11.2022 13:22 Відповісти
Злетілись "визволителі" з Києва, блін,
показати весь коментар
14.11.2022 13:26 Відповісти
Ото дурний таки був Сталін, не вчився в Гебельса.
показати весь коментар
14.11.2022 13:31 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 13:33 Відповісти
Я ж казав що так і буде - зебобік виїде на плечах ЗСУ переможцем і на другий строк - пілити бабло що захід на відновлення надасть, це ж скільки асфальту мм.. а знаючи наш "мудрий" нарід то його ще й на третій оберуть
показати весь коментар
14.11.2022 14:06 Відповісти
Да, а куди ж без Тимошенка. Він за Зеленським шкарпетки носить, чи як? Чи проїхав рознюхувати чим поживитися? Гидота.
показати весь коментар
14.11.2022 14:13 Відповісти
Вже третій раз підимають !
показати весь коментар
14.11.2022 16:54 Відповісти
Можна всяке казати про Зеленського, але у відвазі йому не відмовиш. Я б точно не зміг приїхати у місто, в якому кілька днів тому були рашисти.
показати весь коментар
14.11.2022 17:05 Відповісти
бо ти - продажний бот Зе
показати весь коментар
14.11.2022 19:48 Відповісти
Ви як хто? Актор чи солдат, чи просто цікаво?
показати весь коментар
14.11.2022 22:28 Відповісти
Я не актор і не солдат, простий громадянин України.
показати весь коментар
14.11.2022 23:19 Відповісти
Серед простих громадян є герої, є зрадники, є просто боягузи. Не пишіть дурниць,
бо ж соромно буде. https://youtu.be/xclcnN_dttw
показати весь коментар
15.11.2022 05:37 Відповісти
А навіщо спускали перед цим прапор? Щоб що? Щоб показуху влаштувати? Прапор підняли в перший день звільнення!
показати весь коментар
14.11.2022 19:47 Відповісти
Цікаво, у солдатів, що вишикувані біля флагштока зі зброєю в руках, перед зйомками вилучили патрони з автоматів? Бо ж блазень боїться своєї армії більше, ніж ворога.
показати весь коментар
14.11.2022 20:40 Відповісти
Скоріше за все то охороні Бєні, держохорона фсо або кварталівці. Головне що простих людей за забор вигнали.
показати весь коментар
15.11.2022 09:42 Відповісти
 
 