Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО
У визволеному від окупантів Херсоні офіційно піднято прапор України.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він також опублікував відповідне відео. Підняття стяга відбулося за участі глави держави.
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Топ коментарі
+40 Amber
показати весь коментар14.11.2022 12:58 Посилання
+30 Старый зольдат
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+28 Анатолий К #427424
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який успішно здали 9- ть місяців поспіль 😠
Вон, аферистка Штепа из Славянска, сколько лет и… ничего.
Такого ніхто і ніколи не робив в ******** історії. Ніхто і ніколи не воював проти ядерної держави з ресурсами 1:20. Головне результат. Дай Боже Україні перемоги. А не помиляється той, хто нічого не робить. Ідеально можна лише ******* як треба робити.
Історія покаже хто і що робив правильно.
не аргументи.
бо ж соромно буде. https://youtu.be/xclcnN_dttw