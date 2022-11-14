Міноборони Нідерландів про визволення Херсону: "Військова підтримка України працює"
Визволення Херсона українською армією є свідченням того, що військова підтримка України працює.
Таку думку висловила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на спільній з міністром закордонних справ Вопке Гукстрою і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це (визволення Херсона. - Ред.) говорить про піднесення бойового духу дуже хоробрих українців, а також про те, що наша військова підтримка працює, і Україна може досягати успіхів на полі бою", - сказала Оллонгрен.
Вона також наголосила, що дуже важливо покласти край цій війні.
"Важливо, щоб ми зупинили Путіна, щоб Путін зупинив цю незаконну та безглузду війну. Якщо Росія завтра припинить воювати – не буде більше війни, а якщо Україна припинить воювати - більше не буде України. Така ситуація. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну зброєю та всім, що потрібно", - заявила міністр оборони Нідерландів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До февраля 2022 года, такое поведение бункерного нациста сопровождалось террактами в Германии, Франции, Турции. После февраля 2022 года, такое поведение бункерного шизофреника сопровождается ракетными ударами по украинским ТРЦ
Чтобы появится на публике после поражения в Херсоне, бункерное будет искать методы как нанести украинскому народу ущерб, чтобы эти его действия оценили ватники.