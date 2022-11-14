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Міноборони Нідерландів про визволення Херсону: "Військова підтримка України працює"

столтенберг,оллонгрен

Визволення Херсона українською армією є свідченням того, що військова підтримка України працює.

Таку думку висловила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на спільній з міністром закордонних справ Вопке Гукстрою і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це (визволення Херсона. - Ред.) говорить про піднесення бойового духу дуже хоробрих українців, а також про те, що наша військова підтримка працює, і Україна може досягати успіхів на полі бою", - сказала Оллонгрен.

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Вона також наголосила, що дуже важливо покласти край цій війні.

"Важливо, щоб ми зупинили Путіна, щоб Путін зупинив цю незаконну та безглузду війну. Якщо Росія завтра припинить воювати – не буде більше війни, а якщо Україна припинить воювати - більше не буде України. Така ситуація. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну зброєю та всім, що потрібно", - заявила міністр оборони Нідерландів.

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Бункерное недоразумение уже третий день не появляется на публике, не дает комментариев по поводу Херсона. За 8 лет, его уже выучили как школьный алфавит. Если бункерное падло не выходит из норы - жди пакостей.

До февраля 2022 года, такое поведение бункерного нациста сопровождалось террактами в Германии, Франции, Турции. После февраля 2022 года, такое поведение бункерного шизофреника сопровождается ракетными ударами по украинским ТРЦ

Чтобы появится на публике после поражения в Херсоне, бункерное будет искать методы как нанести украинскому народу ущерб, чтобы эти его действия оценили ватники.
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14.11.2022 17:26 Відповісти
Нам би потужнішу зброю, то ще краще і ефективніше буде.
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14.11.2022 17:37 Відповісти
 
 