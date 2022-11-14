15-17 листопада у Київській області проводитимуть військові навчання

Протягом трьох днів у Київській області проводитимуть навчання та будуть здійснювати переміщення особового складу, рух важкої техніки.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці командувач оборони Києва Олександр Павлюк, Інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - йдеться в повідомленні

Повідомляється, що у навчаннях залучать особовий склад, військову техніку та озброєння.

"Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції", - додав Павлюк.

Під час тренувань військові та важка техніка можуть пересуватися Києвом та областю.

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