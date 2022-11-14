Щотижня в окупованому Маріуполі вмирає близько 150 людей, - міськрада

Рівень смертності в окупованому Маріуполі зріс у 4-5 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня у окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом.

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