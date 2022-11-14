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Новини Війна
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Щотижня в окупованому Маріуполі вмирає близько 150 людей, - міськрада

маріуполь

Рівень смертності в окупованому Маріуполі зріс у 4-5 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня у окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом.

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Маріуполь (3243) окупація (6739) смертність (195)


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"руssкий мир" збирає свій врожай
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14.11.2022 18:07 Відповісти
Однак даних про те скільки народжується та помирає на моїй Волині немає, як і даних по всій Україні. Знаєте чому це замовчують? Я знаю, я навіть зміг приблизно встановити яке в Україні співвідношення смертності та народжуваності і яке воно буде в наступному році.
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14.11.2022 19:08 Відповісти
 
 