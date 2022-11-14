Путін легалізував призов до російської армії осіб з іноземним громадянством

Російський президент Володимир Путін підписав указ, який легалізує призов у армію РФ осіб з другим громадянством.

Документ опубліковано на російському порталі правової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Він вносить зміни до порядку проходження військової служби у Росії, згідно з якими особи з другим громадянством підпадатимуть під призов на строкову службу. Раніше на службу призивали виключно громадян Росії.

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Цей же указ дозволяє іноземним громадянам служити офіцерами у російській армії за контрактом. Раніше іноземцям можна було служити тільки солдатами та сержантами.