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Путін легалізував призов до російської армії осіб з іноземним громадянством

мілошевич

Російський президент Володимир Путін підписав указ, який легалізує призов у армію РФ осіб з другим громадянством.

Документ опубліковано на російському порталі правової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Він вносить зміни до порядку проходження військової служби у Росії, згідно з якими особи з другим громадянством підпадатимуть під призов на строкову службу. Раніше на службу призивали виключно громадян Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії почався осінній призов до армії - планується призвати 120 тисяч осіб

Цей же указ дозволяє іноземним громадянам служити офіцерами у російській армії за контрактом. Раніше іноземцям можна було служити тільки солдатами та сержантами.

Автор: 

призов (432) путін володимир (24068) росія (65856) мобілізація (3100)


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Топ коментарі
+24
обновлённая армия *****...
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14.11.2022 17:56
+19
От і дочекалися нарешті. Тепер і ашоти з джамшутами рвануть додому
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14.11.2022 17:51
+18
вже коцапів не вистачає ?
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14.11.2022 17:51
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От і дочекалися нарешті. Тепер і ашоти з джамшутами рвануть додому
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14.11.2022 17:51 Відповісти
Не в тему - але!!!! чекаємо новин!!!!!
південний напрямок.
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14.11.2022 18:16 Відповісти
вже коцапів не вистачає ?
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14.11.2022 17:51 Відповісти
Скоро будут дворовых котов мобидизировать.
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14.11.2022 18:09 Відповісти
сбор мусора со всего мира
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14.11.2022 17:53 Відповісти
"указ дозволяє іноземним громадянам служити офіцерами у російській армії". Нігерійські і сомалійські "ахфичери" підтягнуться.
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14.11.2022 17:53 Відповісти
Тільки захоплять луки,стріли, бумеранги.
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14.11.2022 17:57 Відповісти
- Опьять подоконник кривой! В армию пойдьотє!
- Засєм ругаєсся, насяйніка?
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14.11.2022 17:54 Відповісти
Падкалоднік, насяльніка...
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14.11.2022 18:41 Відповісти
щас полізу на дерево--гляну хто ж такий дурний..
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14.11.2022 17:55 Відповісти
У российских пропагандистов сдали нервы после приезда Зеленского в Херсон
Пропагандисты требуют обстрелять город.https://charter97.org/ru/news/2022/11/14/524135/
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14.11.2022 17:56 Відповісти
обновлённая армия *****...
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14.11.2022 17:56 Відповісти
Тільки як це допоможе проти Української мясорубки? https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4 https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4


Ми ж їх просто вбємо!
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14.11.2022 18:02 Відповісти
Навiщо ви пiарите дебiльнi вiдео цього гнусавого довбо*оба, який понятия не має про вiйскову технiку?
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14.11.2022 21:48 Відповісти
Ахфыцеры!
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14.11.2022 18:05 Відповісти
"заВеДеВе"!
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14.11.2022 19:07 Відповісти
Новина дня!

Рф ввела санкції проти 100 громадян Канади - серед них Джим Керрі!

Це просто пппц, які ж нікчеми....
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14.11.2022 18:02 Відповісти
ответные санкции, обычное дело в политике.
не важно кто кого, просто воздух сотрясти.
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14.11.2022 18:34 Відповісти
Учитывая паскудную логистку снабжения роSSийской армии это совершенно опрометчивое решение. После первого же случая незавоза продукто, наемники начнут жрать росохфитцеров
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14.11.2022 18:08 Відповісти
Там "цікавіше"!!! Тепер вони можуть посилать у "бійню" українських громадян які працювали в Росії
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14.11.2022 18:10 Відповісти
А на граждан Израиля это тоже распостраняется ? Вот это будет номер. А какие будут политработники ! . Ну а че. В первые годы уклонист Якир собрал из китайских портовых докеров, которые не смогли вернуться домой, часть численностью 500 человек. Оплата проводилась за счет контрибуций с местного населения по ходу движения. В случаях гибели китайцев деньги все равно выплачивались на 500 человек. А в прошлом подпоручик- дезертир еще с 1905 года Антонов-Овсеенко так же организовал из шахтеров китайцев Луганщины свою часть, ездили на поездах и "устанавливали" соввласть на данбассе. Поскольку китайцы резали все живое, их постепенно вывезли в Москву где они сначала охраняли а потом учились в Институте народов Востока. А теперь и планета обезьян также пошла по этому принципу. Выдадут папусам ксивы и вперед на данбасс.
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14.11.2022 18:12 Відповісти
ці кацапські тварі тільки з хомячками і вміють воювати, а в кінці хомячки їх таки повісять.
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14.11.2022 18:16 Відповісти
от туда просто так не выедешь, но если Корея решит заработать.
как она на своих работниках делает - 85% дохода в казну, то вполне возможно.
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14.11.2022 18:41 Відповісти
тепер північні корейці за чашку рису прийдуть вбивати українців
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14.11.2022 18:20 Відповісти
А чяво ета?
Ванька со своим диваном не хочет за рассею итти ваявать?
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14.11.2022 18:22 Відповісти
тем более на зиму
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14.11.2022 18:26 Відповісти
Інтернаціональні бригади .
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14.11.2022 18:29 Відповісти
Нехай ще американців призове
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14.11.2022 18:37 Відповісти
Так, может, настало время, в качестве ответного хода, призвать в ряды ВСУ 6-й флот США, Королевские ВВС Великобритании и мающуюся от безделья в Румынии десантно-штурмовую дивизию США?
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14.11.2022 18:50 Відповісти
Була мова про сірійських найманців. Генерал мороз чекає на вас.
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14.11.2022 18:51 Відповісти
Велика Россия а воевать некому..
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14.11.2022 18:53 Відповісти
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14.11.2022 18:55 Відповісти
https://youtu.be/wduXEsZcO8g ...немного о секретном военном полигоне РабSeи в Аральском море...
Тихий ужас...
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14.11.2022 18:57 Відповісти
Фишка в том что кадровая краснопузая армия образца 1941 года почти вся сдалась в плен к 1 октября...,типа выполнили выполнили братский договор Молотов -Риббентроп 🤣🤣🤣Виктор Суворов и Марк Солонин не дадут мне сбрехать...4 миллиона пленных...этот позор не смыть и через 100 веков в стране дураков...никакая паБеда тоже...
Дедываевалы блин...
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14.11.2022 19:05 Відповісти
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14.11.2022 19:17 Відповісти
Корейцев северных пригонит
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14.11.2022 19:18 Відповісти
Голодних корейців на ковбасу можна ловити. Для них то бетонна приманка.
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14.11.2022 20:27 Відповісти
Треба таджиків побільше... Ну і кулемети їм давати, як ото на полігоні!
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14.11.2022 19:40 Відповісти
 
 