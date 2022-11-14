У Харківській області на міні підірвалась автовишка енергетиків

Сьогодні, 14 листопада, поблизу села Безруки Харківської області, що на північ від обласного центру, на міні підірвалася автовежа із працівниками "Харківобленерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

"Сьогодні під час ремонтних робіт на високовольтній лінії електропередач поблизу села Безруки автовишка з працівниками Харківобленерго підірвалася на міні. Ось таку ціну платять енергетики за те, щоб у наших оселях було світло", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, загиблих серед електриків немає, постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

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