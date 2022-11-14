Україна очікує до $8 млрд зовнішнього фінансування до кінця року, - Марченко

Міністерство фінансів очікує надходження близько 4,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування у листопаді та близько 3 мільярдів у грудні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що витрати бюджету дуже залежать від періоду року.

"Якби це був місяць, умовно кажучи, вересень або жовтень, я сказав би, що ситуація в нас досить позитивна й оптимістична. Але оскільки грудень - останній місяць року і, як правило, грудневі витрати є найвищими та вищими за середньомісячні, тому, звісно, ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти і листопад, і грудень, і провести всі необхідні витрати й забезпечити фінансування дефіциту", – додав Марченко.

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Що стосується фінансування у січні-березні наступного року, голова Мінфіну розповів, що ситуація ускладнюється двома чинниками: на початку року менші податкові надходження та є питання прогнозованості зовнішньої допомоги.

"Але ми над цим працюємо, і вже заявлено 18 млрд євро (від ЄС), частину з них буде спрямована в першому кварталі на фінансування дефіциту бюджету. Багато питань, пов'язаних із складнощами військового характеру, ми їх вирішуємо, сподіваємося, що отримаємо позитивні результати", – резюмував міністр фінансів.