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Новини Війна
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Війна завдала збитків Україні на третину ВВП, - Марченко

деньги,гривня

За оцінками Міністерства фінансів, втрати економіки від війни очікуються на рівні 33-35% валового продукту України.

Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші оцінки збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, орієнтовно втрати ВВП будуть 33-35%", - сказав Марченко.

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Він додав, що втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад трильйон гривень.

Автор: 

ВВП (1374) збитки (1439) Марченко Сергій (582)


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Топ коментарі
+5
основне, що лідер вЗесвіту із нарідом 73% ні до чого? Еге ж, жодного причино-наслідкового, тільки потяг до поржать по серединке какая разницей, на свіжому асфальті із освітленими вулицями із шампурами в дупі...
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14.11.2022 17:51
+1
без деталей, але по СУТІ все вірно, від слова АБСОЛЮТ!
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14.11.2022 18:15
+1
Тільки не війна, а московія завдала збитки. Ми не самі ту війну почали.
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14.11.2022 18:17
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основне, що лідер вЗесвіту із нарідом 73% ні до чого? Еге ж, жодного причино-наслідкового, тільки потяг до поржать по серединке какая разницей, на свіжому асфальті із освітленими вулицями із шампурами в дупі...
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14.11.2022 17:51 Відповісти
без деталей, але по СУТІ все вірно, від слова АБСОЛЮТ!
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14.11.2022 18:15 Відповісти
дякую, але десь втекла частка "но" та вийшла реклама горілчаного напою?
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14.11.2022 18:29 Відповісти
Та не може бути,у Зешоблі ряшки побільшали,автопарк покращився. Війна-ні нечули все "прелестно" в Зеленому гімнкоролевстві.
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14.11.2022 18:59 Відповісти
Тільки не війна, а московія завдала збитки. Ми не самі ту війну почали.
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14.11.2022 18:17 Відповісти
Це правда ми не почали ,але ми допустили тим що маючи такого сусіда не озброювалися і не готувалися.
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14.11.2022 18:44 Відповісти
Міністр та його перший заступник уникали повторного розгляду на Уряді проекту Закону «Про фінансову систему…» , який уже був схвалений Урядом, але через зміну ВРУ був повернутий, вони РАЗОМ «ЧОМУСЬ» упорото його валили і не вносили, повторно, на розгляд Укряду!!
А тепер несуть галіматню про виниклі проблеми…!!! Про це їх попереджали, аж ось і результат!!
Самі ж запевняли, що в Держбюджеті усе буде ПЕРЕДБАЧЕНО, а воно он, як неловко виходить….
Мабуть, гадити державі набагато безпечніше ніж відстоювати її ІНТЕРЕСИ!!
На усе, свій час!!!
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14.11.2022 18:31 Відповісти
Доголосувались!
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14.11.2022 18:46 Відповісти
Слава Украине!!!
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14.11.2022 19:58 Відповісти
 
 