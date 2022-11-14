Війна завдала збитків Україні на третину ВВП, - Марченко
За оцінками Міністерства фінансів, втрати економіки від війни очікуються на рівні 33-35% валового продукту України.
Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наші оцінки збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, орієнтовно втрати ВВП будуть 33-35%", - сказав Марченко.
Він додав, що втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад трильйон гривень.
Топ коментарі
+5 Ig Shu
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+1 Ivan Livliv
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А тепер несуть галіматню про виниклі проблеми…!!! Про це їх попереджали, аж ось і результат!!
Самі ж запевняли, що в Держбюджеті усе буде ПЕРЕДБАЧЕНО, а воно он, як неловко виходить….
Мабуть, гадити державі набагато безпечніше ніж відстоювати її ІНТЕРЕСИ!!
На усе, свій час!!!