Війна завдала збитків Україні на третину ВВП, - Марченко

За оцінками Міністерства фінансів, втрати економіки від війни очікуються на рівні 33-35% валового продукту України.

Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші оцінки збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, орієнтовно втрати ВВП будуть 33-35%", - сказав Марченко.

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Він додав, що втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад трильйон гривень.