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Новини Війна
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В Херсон повертається бізнес: мережа ОККО планує відкриття заправок

Мережа автозаправних комплексів ОККО планує відкрити заправки у деокупованому Херсоні. Це відбудеться після перевірки і розмінування приміщень АЗК.

 Про це розпвідається на сторінці ОККО у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В Херсон повертається бізнес: мережа ОККО планує відкриття заправок 01

Одразу після перевірки і розмінування приміщень АЗК піротехнічними підрозділами ДСНС, компанія планує заходити й оцінювати, де можливо відкриття заправок.

"Наші спеціалісти зможуть оперативно оцінити технічний стан комплексів, відповідно буде зрозуміло, які з них ми зможемо оперативно запустити", - коментує операційний директор ОККО Олена Ворошило.

Всього у Херсонській області до війни працювало 11 АЗК ОККО, 5 з них – у самому Херсоні.

Також читайте: ОКО ЗА ОКО: кошти на перший розвідкомплекс ШАРК для ЗСУ зібрано

Як повідомлялось раніше, починаючи з травня мережа АЗК ОККО відновила роботу автозаправних комплексів в Чернігові, а також на Київщині, що зазнали руйнувань внаслідок бойових дій. Загалом за цей період відновлено роботу 18 АЗК.

Автор: 

АЗС (1887) Херсон (3418) ОККО (72)


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Топ коментарі
+8
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14.11.2022 20:16
+4
Цинічне, дріб'язкове, мстиве , зелене чмо! Вгадайте хто це!
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14.11.2022 20:26
+4
Там скоро багато цікавого, не менш ніж коса, може й більше
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14.11.2022 20:39
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Ой ,рано.Треба щоб на лівому березі підерасів вже не було.
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14.11.2022 19:16 Відповісти
Херсон - Украина . Как может быть иначе . Скоро бешеный ватный зверинец сгонят на долго в изоляцию на карантин . И будут со спутников наблюдать .
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14.11.2022 19:16 Відповісти
Война войной а ДЕНЬГИ!ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!СЛАВА ОККО!!!
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14.11.2022 19:22 Відповісти
Правда??

Це супер 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.11.2022 19:41 Відповісти
трошки все поторопились - приношу извинения (источник это сказал...боевой, не рядовой)
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15.11.2022 12:04 Відповісти
Там скоро багато цікавого, не менш ніж коса, може й більше
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14.11.2022 20:39 Відповісти
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14.11.2022 20:16 Відповісти
Цинічне, дріб'язкове, мстиве , зелене чмо! Вгадайте хто це!
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14.11.2022 20:26 Відповісти
посилатись на шістку януковища не комильфо
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14.11.2022 21:17 Відповісти
угу а відняті ліцензії то дуже комільфо,так дурнику)))
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14.11.2022 23:07 Відповісти
А БРСМ яке якось фінансувала шарія не повертається ? 😀

Згідно з поширеними журналістами відомостями, Анжела Василівна Ларкіна, яка є керівницею кількох підприємств із орбіти БРСМ-Нафта, схвалює неофіційні фінансові витрати на діяльність політичного проєкту Шарія.

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року «Партія Шарія» отримала пожертв на суму 1 168 653 гривні. З цих грошей на зарплату співробітникам витратили 224 714 гривень.

Натомість журналісти посилаються на неофіційну звітність, згідно з якою лише за місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень.
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14.11.2022 20:28 Відповісти
 
 