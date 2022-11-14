В Херсон повертається бізнес: мережа ОККО планує відкриття заправок

Мережа автозаправних комплексів ОККО планує відкрити заправки у деокупованому Херсоні. Це відбудеться після перевірки і розмінування приміщень АЗК.

Про це розпвідається на сторінці ОККО у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Одразу після перевірки і розмінування приміщень АЗК піротехнічними підрозділами ДСНС, компанія планує заходити й оцінювати, де можливо відкриття заправок.

"Наші спеціалісти зможуть оперативно оцінити технічний стан комплексів, відповідно буде зрозуміло, які з них ми зможемо оперативно запустити", - коментує операційний директор ОККО Олена Ворошило.

Всього у Херсонській області до війни працювало 11 АЗК ОККО, 5 з них – у самому Херсоні.

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Як повідомлялось раніше, починаючи з травня мережа АЗК ОККО відновила роботу автозаправних комплексів в Чернігові, а також на Київщині, що зазнали руйнувань внаслідок бойових дій. Загалом за цей період відновлено роботу 18 АЗК.