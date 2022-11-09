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Новини Війна
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ОКО ЗА ОКО: кошти на перший розвідкомплекс ШАРК для ЗСУ зібрано

13 мільйонів гривень на перший розвідкомплекс "ШАРК" зібрано в рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО" мережі АЗК ОККО і фонду "Повернись живим". "ШАРК" – це новітня українська розробка, яка здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань,

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОККО, інформує Цензор.НЕТ.

ОКО ЗА ОКО: кошти на перший розвідкомплекс ШАРК для ЗСУ зібрано 01

"1 листопада стартувала спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО", а вже за тиждень вдалося акумулювати 13 мільйонів гривень на закупівлю першого розвідувального безпілотного комплексу "ШАРК". Усього в рамках цієї ініціативи заплановано придбати 25 таких комплексів для ЗСУ. Загальна вартість – 325 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні.

За словами представників ініціативи "ОКО ЗА ОКО" саме завдяки цій техніці українські військові зможуть коригувати артилерійський вогонь, вона допомагає менше ризикувати життям розвідників, щоб здобути цінну інформацію в тилу ворога.

"Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка так активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі хто у перший тиждень листопада заправився PULLSами автоматично долучився до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом всього за декілька днів можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Адже ми єдині і боремося за свою країну", каже СЕО компанії ОККО Василь Даниляк.

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ОКО ЗА ОКО: кошти на перший розвідкомплекс ШАРК для ЗСУ зібрано 02

Придбані у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" комплекси фонд "Повернись живим" розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.

"Перший розвідкомплекс "ШАРК" — це лише початок. Попереду у рамках проєкту ми плануємо акумулювати кошти ще на 24 таких комплекси. Загалом наша спільна з ОККО ініціатива передбачає придбання 75 безпілотників "ШАРК", які, серед іншого, працюють в умовах РЕБ і мають камери з функцією автоматичного трекінгу, 25 прохідних авто, спеціально обладнаних під пункти управління польотами, і 25 пускових установок. Це — комплексний підхід до закриття потреб війська", — коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Як повідомлялось раніше, мережа ОККО з 1 листопада перераховує на закупівлю розвідкомплексів по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL.

Автор: 

безпілотник (4221) благодійність (571) волонтери (1336) ОККО (72)


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Топ коментарі
+10
300 000$ за штуку??? Я х#й його знає звідки такі ціни у наших "конструкторів". А вдавилися би ви своїм "шарком", срані бариги
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09.11.2022 19:25
+9
ОКО за ОКО будет, когда масквачи будут будут в своем хваленном метро неделями без света и жратвы жить. Когда Вечерний мудозвон, Радиоактивный пепел, *********, Сасиньян и пр. пропагандоны будут висеть к верху ногами
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09.11.2022 19:28
+7
тобто, в умовах війни, український оборонпром продає свою розробку простим громадянам, яки на цю розробку збирають гроші, чи що це за #батня?
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09.11.2022 19:17
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тобто, в умовах війни, український оборонпром продає свою розробку простим громадянам, яки на цю розробку збирають гроші, чи що це за #батня?
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09.11.2022 19:17 Відповісти
Це все- чергові мутні справи з фірмами-"прокладками". Нічого святого немає у людей. Навіть війна та масові жертви не спиняють "схєматози".🤦
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09.11.2022 19:28 Відповісти
я щось не розумію, чи "укроборонпром" - це НЕ державне підприємство?!
як таке можливо, що під час війни, державне підприємство, замість постачання і насичення української Армії, продає розроблене за державні кошти на державному підприємстві розробки? і якійсь чмут (я розумію що то таке) ще хизується тим, що він зібрав гроші з народу?!
що це п#здець?
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09.11.2022 23:51 Відповісти
Та то мабуть не українці пульс по завищеній ціні купували, то скоріш за все рєзніченко з алахвєрдієвой скинулися і купили
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09.11.2022 19:44 Відповісти
Ukrspecsyems - приватна компанія. Там працюють українці, яким треба їсти і не тільки їсти.
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28.12.2022 18:23 Відповісти
300 000$ за штуку??? Я х#й його знає звідки такі ціни у наших "конструкторів". А вдавилися би ви своїм "шарком", срані бариги
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09.11.2022 19:25 Відповісти
Фонд 9 рік допомагає нашим військовим.іди у сраку,кацап.
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09.11.2022 19:32 Відповісти
Арахамії він теж не забуває допомагати.
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Дуло заліпи,придурок.
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09.11.2022 21:22 Відповісти
ФонТ пРИТУЛИ, ні???
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09.11.2022 20:48 Відповісти
О! Огу, хде можно пасмотреть gif которые вы выиставляаете в комментах с челиком с миниганом?
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10.11.2022 21:45 Відповісти
Тчьо?
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10.11.2022 21:49 Відповісти
вы выставляли в комментах анимацию где двое солдата всу идут, сбивают иранские мопеды
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10.11.2022 21:51 Відповісти
В комплексі три одиниці йде і інше обладнання.Але це висока ціна.
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09.11.2022 21:56 Відповісти
Один безпілотник Шарк в 10 разів дешевший, ніж одна ракета для Хімарса на 80 км. Це дорого?
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28.12.2022 18:28 Відповісти
ОКО за ОКО будет, когда масквачи будут будут в своем хваленном метро неделями без света и жратвы жить. Когда Вечерний мудозвон, Радиоактивный пепел, *********, Сасиньян и пр. пропагандоны будут висеть к верху ногами
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09.11.2022 19:28 Відповісти
"нє кiпєщуйтє": арахамiя "єдиний i неповторний" i йому вашi грошi дуже потрiбнi.
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09.11.2022 19:29 Відповісти
ара і хімія .котрий завідує безпілотниками і дронами ,робить навар,продаючи українську розробку в українську армію постороннім організаціям і чомусь такими системами держава(в першу чергу) не забезпечує ЗСУ .за державниі кошти сама.Саботажники і аферисти
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09.11.2022 19:51 Відповісти
цены\ттх уже не пишут, наверное, боятся. хотя по фотке видно что вряд ли так уж далеко\высоко\долго летает, физику не обманешь.
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09.11.2022 20:08 Відповісти
Это беспилотник миллионера Арахамии?
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09.11.2022 20:46 Відповісти
Чмут казав,що ракети Томагавк не дуже,та й Нептун також.А за яку допотопну гаубицю,казав що норм.В нього свої якісь таргани в голові.
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09.11.2022 21:59 Відповісти
Може тому що він розбирається в техніці а
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29.05.2023 20:11 Відповісти
В Томагавках? Тобто, кращі науковці поставили ці ракети на озброєння,стоять вже кілька десятиліть, на переважній більшості американського флоту,і в різних країнах НАТО.А якийсь блогер Чмут розумніший.
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29.05.2023 20:28 Відповісти
До чого тут томагавки,? Він говорив про Богдану і був правий і про ще багато чого
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29.05.2023 20:47 Відповісти
Він говорив і за томагавки і за Нептуни.
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29.05.2023 22:33 Відповісти
Підгодували жебрака Агрохімію.
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10.11.2022 02:13 Відповісти
 
 