ОКО ЗА ОКО: кошти на перший розвідкомплекс ШАРК для ЗСУ зібрано

13 мільйонів гривень на перший розвідкомплекс "ШАРК" зібрано в рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО" мережі АЗК ОККО і фонду "Повернись живим". "ШАРК" – це новітня українська розробка, яка здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань,

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОККО, інформує Цензор.НЕТ.

"1 листопада стартувала спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО", а вже за тиждень вдалося акумулювати 13 мільйонів гривень на закупівлю першого розвідувального безпілотного комплексу "ШАРК". Усього в рамках цієї ініціативи заплановано придбати 25 таких комплексів для ЗСУ. Загальна вартість – 325 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні.

За словами представників ініціативи "ОКО ЗА ОКО" саме завдяки цій техніці українські військові зможуть коригувати артилерійський вогонь, вона допомагає менше ризикувати життям розвідників, щоб здобути цінну інформацію в тилу ворога.

"Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка так активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі хто у перший тиждень листопада заправився PULLSами автоматично долучився до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом всього за декілька днів можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Адже ми єдині і боремося за свою країну", каже СЕО компанії ОККО Василь Даниляк.

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Придбані у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" комплекси фонд "Повернись живим" розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.

"Перший розвідкомплекс "ШАРК" — це лише початок. Попереду у рамках проєкту ми плануємо акумулювати кошти ще на 24 таких комплекси. Загалом наша спільна з ОККО ініціатива передбачає придбання 75 безпілотників "ШАРК", які, серед іншого, працюють в умовах РЕБ і мають камери з функцією автоматичного трекінгу, 25 прохідних авто, спеціально обладнаних під пункти управління польотами, і 25 пускових установок. Це — комплексний підхід до закриття потреб війська", — коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Як повідомлялось раніше, мережа ОККО з 1 листопада перераховує на закупівлю розвідкомплексів по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL.