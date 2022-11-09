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Новости Война
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ОКО ЗА ОКО: средства на первый разведкомплекс "ШАРК" для ВСУ собраны

13 миллионов гривен на первый разведкомплекс "ШАРК" собраны в рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО" сети АЗК ОККО и фонда "Вернись живым". "ШАРК" – это новейшая украинская разработка, которая способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач

Об этом говорится в сообщении на сайте ОККО, передает Цензор.НЕТ.

ОКО ЗА ОКО: средства на первый разведкомплекс ШАРК для ВСУ собраны 01

"1 ноября стартовала совместная инициатива сети АЗК "ОККО" и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" - "ОКО ЗА ОКО", а уже через неделю удалось аккумулировать 13 миллионов гривен на закупку первого разведывательного беспилотного комплекса "ШАРК". Всего в рамках этой инициативы запланировано приобрести 25 таких комплексов для ВСУ. Общая стоимость – 325 миллионов гривен", - отмечается в сообщении.

По словам представителей инициативы "ОКО ЗА ОКО", именно благодаря этой технике украинские военные смогут корректировать артиллерийский огонь, она помогает меньше рисковать жизнью разведчиков, чтобы получить ценную информацию в тылу врага.

"Мы благодарны нашему водительскому сообществу, которое так активно подключилось к инициативе. Таким образом, все, кто в первую неделю ноября заправился топливом  PULLS, автоматически присоединился к приближению победы. Мы увидели, как всего за несколько дней можем каждую гривну из литра горючего превратить в миллионы. Уверен, с такой вовлеченностью мы быстро справимся с задачей. Ведь мы едины и боремся за свою страну", - говорит СЕО компании "ОККО" Василий Даниляк.

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ОКО ЗА ОКО: средства на первый разведкомплекс ШАРК для ВСУ собраны 02

Приобретенные в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" комплексы фонд "Вернись живым" распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

"Первый разведкомплекс "ШАРК" — это только начало. Впереди в рамках проекта мы планируем аккумулировать средства еще на 24 таких комплекса. В общей сложности наша совместная с "ОККО" инициатива предусматривает приобретение 75 беспилотников "ШАРК", среди прочего работающих в условиях РЭБ и имеющих камеры с функцией автоматического трекинга, 25 проходных автомобилей, специально оборудованных под пункты управления полетами, и 25 пусковых установок. Это — комплексный подход к закрытию нужд войска", — комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, сеть "ОККО" с 1 ноября перечисляет на закупку разведкомплекса по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL.

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беспилотник (3656) благотворительность (613) волонтеры (2637) ОККО (18)


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Топ комментарии
+10
300 000$ за штуку??? Я х#й його знає звідки такі ціни у наших "конструкторів". А вдавилися би ви своїм "шарком", срані бариги
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09.11.2022 19:25
+9
ОКО за ОКО будет, когда масквачи будут будут в своем хваленном метро неделями без света и жратвы жить. Когда Вечерний мудозвон, Радиоактивный пепел, *********, Сасиньян и пр. пропагандоны будут висеть к верху ногами
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09.11.2022 19:28
+7
тобто, в умовах війни, український оборонпром продає свою розробку простим громадянам, яки на цю розробку збирають гроші, чи що це за #батня?
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09.11.2022 19:17
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тобто, в умовах війни, український оборонпром продає свою розробку простим громадянам, яки на цю розробку збирають гроші, чи що це за #батня?
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09.11.2022 19:17 Ответить
Це все- чергові мутні справи з фірмами-"прокладками". Нічого святого немає у людей. Навіть війна та масові жертви не спиняють "схєматози".🤦
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09.11.2022 19:28 Ответить
я щось не розумію, чи "укроборонпром" - це НЕ державне підприємство?!
як таке можливо, що під час війни, державне підприємство, замість постачання і насичення української Армії, продає розроблене за державні кошти на державному підприємстві розробки? і якійсь чмут (я розумію що то таке) ще хизується тим, що він зібрав гроші з народу?!
що це п#здець?
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09.11.2022 23:51 Ответить
Та то мабуть не українці пульс по завищеній ціні купували, то скоріш за все рєзніченко з алахвєрдієвой скинулися і купили
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09.11.2022 19:44 Ответить
Ukrspecsyems - приватна компанія. Там працюють українці, яким треба їсти і не тільки їсти.
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28.12.2022 18:23 Ответить
300 000$ за штуку??? Я х#й його знає звідки такі ціни у наших "конструкторів". А вдавилися би ви своїм "шарком", срані бариги
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09.11.2022 19:25 Ответить
Фонд 9 рік допомагає нашим військовим.іди у сраку,кацап.
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09.11.2022 19:32 Ответить
Арахамії він теж не забуває допомагати.
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09.11.2022 19:37 Ответить
Дуло заліпи,придурок.
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09.11.2022 21:22 Ответить
ФонТ пРИТУЛИ, ні???
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09.11.2022 20:48 Ответить
О! Огу, хде можно пасмотреть gif которые вы выиставляаете в комментах с челиком с миниганом?
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10.11.2022 21:45 Ответить
Тчьо?
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10.11.2022 21:49 Ответить
вы выставляли в комментах анимацию где двое солдата всу идут, сбивают иранские мопеды
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10.11.2022 21:51 Ответить
В комплексі три одиниці йде і інше обладнання.Але це висока ціна.
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09.11.2022 21:56 Ответить
Один безпілотник Шарк в 10 разів дешевший, ніж одна ракета для Хімарса на 80 км. Це дорого?
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28.12.2022 18:28 Ответить
ОКО за ОКО будет, когда масквачи будут будут в своем хваленном метро неделями без света и жратвы жить. Когда Вечерний мудозвон, Радиоактивный пепел, *********, Сасиньян и пр. пропагандоны будут висеть к верху ногами
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09.11.2022 19:28 Ответить
"нє кiпєщуйтє": арахамiя "єдиний i неповторний" i йому вашi грошi дуже потрiбнi.
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09.11.2022 19:29 Ответить
ара і хімія .котрий завідує безпілотниками і дронами ,робить навар,продаючи українську розробку в українську армію постороннім організаціям і чомусь такими системами держава(в першу чергу) не забезпечує ЗСУ .за державниі кошти сама.Саботажники і аферисти
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09.11.2022 19:51 Ответить
цены\ттх уже не пишут, наверное, боятся. хотя по фотке видно что вряд ли так уж далеко\высоко\долго летает, физику не обманешь.
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09.11.2022 20:08 Ответить
Это беспилотник миллионера Арахамии?
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09.11.2022 20:46 Ответить
Чмут казав,що ракети Томагавк не дуже,та й Нептун також.А за яку допотопну гаубицю,казав що норм.В нього свої якісь таргани в голові.
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09.11.2022 21:59 Ответить
Може тому що він розбирається в техніці а
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29.05.2023 20:11 Ответить
В Томагавках? Тобто, кращі науковці поставили ці ракети на озброєння,стоять вже кілька десятиліть, на переважній більшості американського флоту,і в різних країнах НАТО.А якийсь блогер Чмут розумніший.
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29.05.2023 20:28 Ответить
До чого тут томагавки,? Він говорив про Богдану і був правий і про ще багато чого
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29.05.2023 20:47 Ответить
Він говорив і за томагавки і за Нептуни.
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29.05.2023 22:33 Ответить
Підгодували жебрака Агрохімію.
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10.11.2022 02:13 Ответить
 
 