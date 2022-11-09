ОКО ЗА ОКО: средства на первый разведкомплекс "ШАРК" для ВСУ собраны

13 миллионов гривен на первый разведкомплекс "ШАРК" собраны в рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО" сети АЗК ОККО и фонда "Вернись живым". "ШАРК" – это новейшая украинская разработка, которая способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач

Об этом говорится в сообщении на сайте ОККО, передает Цензор.НЕТ.

"1 ноября стартовала совместная инициатива сети АЗК "ОККО" и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" - "ОКО ЗА ОКО", а уже через неделю удалось аккумулировать 13 миллионов гривен на закупку первого разведывательного беспилотного комплекса "ШАРК". Всего в рамках этой инициативы запланировано приобрести 25 таких комплексов для ВСУ. Общая стоимость – 325 миллионов гривен", - отмечается в сообщении.

По словам представителей инициативы "ОКО ЗА ОКО", именно благодаря этой технике украинские военные смогут корректировать артиллерийский огонь, она помогает меньше рисковать жизнью разведчиков, чтобы получить ценную информацию в тылу врага.

"Мы благодарны нашему водительскому сообществу, которое так активно подключилось к инициативе. Таким образом, все, кто в первую неделю ноября заправился топливом PULLS, автоматически присоединился к приближению победы. Мы увидели, как всего за несколько дней можем каждую гривну из литра горючего превратить в миллионы. Уверен, с такой вовлеченностью мы быстро справимся с задачей. Ведь мы едины и боремся за свою страну", - говорит СЕО компании "ОККО" Василий Даниляк.

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Приобретенные в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" комплексы фонд "Вернись живым" распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

"Первый разведкомплекс "ШАРК" — это только начало. Впереди в рамках проекта мы планируем аккумулировать средства еще на 24 таких комплекса. В общей сложности наша совместная с "ОККО" инициатива предусматривает приобретение 75 беспилотников "ШАРК", среди прочего работающих в условиях РЭБ и имеющих камеры с функцией автоматического трекинга, 25 проходных автомобилей, специально оборудованных под пункты управления полетами, и 25 пусковых установок. Это — комплексный подход к закрытию нужд войска", — комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, сеть "ОККО" с 1 ноября перечисляет на закупку разведкомплекса по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL.