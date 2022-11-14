Російські окупанти вивезли з Залізного Порту до Скадовська завезений "персонал"
Окупанти евакуювали з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом.
Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська.
Раніше ми повідомляли про евакуацію колаборантів та їх родин з Нової Каховки.
Також зауважимо, після програшу битви за Херсон, росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.
Топ коментарі
+23 саша паламарчук
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Ну це так, диванні фантазії...
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Але почекайте офіційних новин пару днів.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
https://twitter.com/monmarancy/status/1592062558231744512
І всюди те саме амбре...
Для життя людини потрібен кисень, для рашиста - запах лайна!
вони його знищать..
тількі це вони і вміють робити - нищіти.
but no harbour.
It likely is a tourist's village, with some hotels, and anchoring sailing boats.
Skadovsk has a small port,
without railway connection.
The workers likely were housed in Zalitzni Beach,
and shuttled each day 30 kms to Skadovski Port.
Now the county road appears not safe anymore from HIMARS to further shuttle.
So, those "tourers" got new accommodation near their working place,
which is not safe from HIMARS also.
It also saves costly diesel, not to shuttle anymore.