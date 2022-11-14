Російські окупанти вивезли з Залізного Порту до Скадовська завезений "персонал"

Окупанти евакуювали з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська.

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Раніше ми повідомляли про евакуацію колаборантів та їх родин з Нової Каховки.

Також зауважимо, після програшу битви за Херсон, росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.