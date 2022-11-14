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Новини Війна
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Російські окупанти вивезли з Залізного Порту до Скадовська завезений "персонал"

скадовськ

Окупанти евакуювали з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти публічно стратили медсестру у Скадовську, - Financial Times

Раніше ми повідомляли про евакуацію колаборантів та їх родин з Нової Каховки.

Також зауважимо, після програшу битви за Херсон, росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.

Автор: 

окупація (6739) росія (65856) колабораціонізм (1168) Скадовськ (68) Залізний порт (5) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+23
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14.11.2022 20:15
+8
Уже не тільки на косі. Тримаємо кулаки.
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14.11.2022 20:42
+7
...та ладна...теперь в Скадовске буде " па -дамашнему "
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14.11.2022 20:07
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...та ладна...теперь в Скадовске буде " па -дамашнему "
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14.11.2022 20:07 Відповісти
Є одна тєма. Залізний Порт неподалік від Кінбурської коси. Може і справді наші пробують вийти з коси на оперативний простір. І далі, наприклад, на Олешки. Робити плацдарм для понтонної переправи.
Ну це так, диванні фантазії...
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14.11.2022 20:08 Відповісти
Через яр навприсядки.
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14.11.2022 20:21 Відповісти
Через Голу Пристань...
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14.11.2022 20:54 Відповісти
Вже
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14.11.2022 20:35 Відповісти
справджуються ваші фантазії.
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14.11.2022 20:36 Відповісти
Задум непоганий....От якби ще й висадити десанти з Ягорлика і Тендрівської коси на той же Залізний Порт. Але й нинішній десант на Кінбурні, як на мене, це певною мірою авантюра. Наступ звідси розвивати важко. Погана логістика, бо через лиман, мало природніх укриттів, вузький перешийок для виходу на оперативний прострір біля села Геройське... Хоч би наших у море не скинули...
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14.11.2022 20:40 Відповісти
Уже не тільки на косі. Тримаємо кулаки.
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14.11.2022 20:42 Відповісти
Ну дай Боже...
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14.11.2022 20:56 Відповісти
Розгадайте ребус:

⚙️⚓️🟰🇺🇦

Але почекайте офіційних новин пару днів.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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14.11.2022 21:56 Відповісти
То, что происходит на Кинбурнской косе сейчас - это героизм высшей пробы. Вертикаль
https://twitter.com/monmarancy/status/1592062558231744512
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14.11.2022 20:09 Відповісти
якщо це - правда, то я дуже радий, що ВСУ скористалися такою можливістю відрізати шляхи постачання біля Перекопу. Я думав про таку можливість тиждень-два тому, але мовчав, аби не наврочити. Чи пояснити москалям: звідкіля буде прорив.
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14.11.2022 22:45 Відповісти
У пансіонатах лишилися голі стіни та обіср@ні підлога та стеля... От такому продовженню цієї новини я зовсім не здивуюся
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14.11.2022 20:12 Відповісти
На кшталт "насрать" - я одного не збагну - їм що приносить насолоду ...ну постійно відчувати присутність екскриментів, при чому не важливо яких - дюдських, чи лєпьошек, чи іншого...ну не знаю...чи це може висока культура така....х.з.
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14.11.2022 20:18 Відповісти
Це їхнє природне середоіище життя - вони без цього не можуть, як хворий на рак без знеболювального. Фєкальний сталактіт в бараку взимку- норм, калюжі лайна у дворі будинку, створені самими власниками будинку (коли виливали відра з цим лайном, бо каналізації немає) - норм, дві дошки над діркою в землі та реп'яхи замість туалетного паперу - норм...
І всюди те саме амбре...
Для життя людини потрібен кисень, для рашиста - запах лайна!
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14.11.2022 20:34 Відповісти
Сталактииииити....тааак, як це бачив в Ярославлі 89-93...з тих пір мені така особливість цього підвиду рогатоподібних мені не зрозуміла
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14.11.2022 20:52 Відповісти
якщо після кацапячого драпа цей пансіонат ще буде існувати,
вони його знищать..
тількі це вони і вміють робити - нищіти.
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14.11.2022 20:31 Відповісти
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14.11.2022 20:15 Відповісти
чюють, гади...
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14.11.2022 20:25 Відповісти
Хай би з собою і місцевих забирали. Тих, що вже стільки років чекали "рузького міра" та верещали "Путін ввєді!"
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14.11.2022 20:35 Відповісти
Понаєхов пітекантропи будуть ще довго возити по Херсонській області і Криму, поки ми їх не знищемо.
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14.11.2022 20:53 Відповісти
Всіх кацапів із Херсона нах нах нах , кричали з того берега
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14.11.2022 21:30 Відповісти
Zalizni has beach all along the shoreline,
but no harbour.

It likely is a tourist's village, with some hotels, and anchoring sailing boats.

Skadovsk has a small port,
without railway connection.

The workers likely were housed in Zalitzni Beach,
and shuttled each day 30 kms to Skadovski Port.

Now the county road appears not safe anymore from HIMARS to further shuttle.

So, those "tourers" got new accommodation near their working place,
which is not safe from HIMARS also.

It also saves costly diesel, not to shuttle anymore.
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14.11.2022 22:38 Відповісти
 
 