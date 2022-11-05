Окупанти публічно стратили медсестру у Скадовську, - Financial Times
Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ – це Україна!"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної.
Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації.
Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ – це Україна!"
За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали.
15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.
Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".
Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.
Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію".
Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів.
При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв’ю із сестрою Тетяни Мудренко - 55-річною Наталією Чорною із Дніпра, де вона розповіла жахливі подробиці того, що сталося. Детальніше читайте у статті: "Моей сестре-близняшке залили что-то в рот и повесили её перед судом в оккупированном Скадовске!"
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Надеюсь, что Украину не постигнет такая участь и этот урок будет изучен до конца.
Слава ВСУ!
Але вони були європейськими завойовниками
А тут - азіатська Орда - зі усіями своїми звичками і привичками ...
Извините, но то что Вы написали касается только Германии, Чечни (предателей тиктоковцев), Венгрия, можно сказать Белорусссии и ещё несколько стран "снг"! А так называемый касабами "фашизм", имея ввиду нацизм, на копростане развивался более 500 лет!
А эти организмы будут жевать свою пайку,
понимая, что они предатели и рабы.
Им дано время подумать - вот как это она их не побоялась.
Главное по пути не запачкать свое имя и не занапастить душу...
и определяет кому куда.
2. Хто її питати буде
Маю чимало знайомих, що мають Боневтіка за кумира. "Єдиний телемарафон" і інтернет-тролі свою справу роблять. Навіть поміркованим влили у вуха, що "владу під час війни не треба критикувати". Ця "геніальна фраза" запущена для того, щоб суспільство не запитувало про вкрадену гуманітарку, закатану в асфальт зброю, вкрадене у військових кирилом тимошенко авто і т.д.
Ой як важко буде зсадити Боневтіка з трону. Саме з трону, бо він вже його собі спорудив.
А то выходит примерно так
Немає в "обраних" адекватного зворотнього зв'язку, от і не чують страху коли приймають рішення або в свою кишеню гребуть.
А имена её убийц не попадут даже на фанерные таблички.
Чтобы не выдавать родне белую "Ладу".
А взагалі, не так і багато, та достатньо що бнаробити біди…
А якби якийсь солдатик пристрілив поліцая, що поліз в кузов "перевірити" військовий вантаж, тут би відразу солдатика в кутузку.
Кожного мусорського генерала треба перевіряти чи не очілює він або його родичі банду, дивитися на його спосіб життя разом з родиною. Також треба з'ясувати чи не виконуються "приватні замовлення" силами діючих підпрзділів, чи не дояться бізнеси, чи не продається інформація з внутрішніх інформаційних ресурсів приватним охоронним структурам.
Особливо небезпечні сімбіози силових мафій в невеликих містечках, коли мент, прокурор, суддя, мер, сбушник, митник, прикордонник, податківець, директори великих підприємств - в одній бані "рішають": в Америці про таке кіно знімають, а в Україні тупо не бачать, замовчують.