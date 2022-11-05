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Окупанти публічно стратили медсестру у Скадовську, - Financial Times

рф

Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ – це Україна!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної.

Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації.

Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ – це Україна!"

За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали.

15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.

Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".

Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.

Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію".

Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів.

При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують провести "зачистку" в Скадовську

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв’ю із сестрою Тетяни Мудренко - 55-річною Наталією Чорною із Дніпра, де вона розповіла жахливі подробиці того, що сталося. Детальніше читайте у статті: "Моей сестре-близняшке залили что-то в рот и повесили её перед судом в оккупированном Скадовске!"

Автор: 

армія рф (17509) страта (76) Скадовськ (68) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+64
******.Скадовьк-це Україна
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05.11.2022 06:47
+50
Суть конфлікту - старша жінка відчитала украінських поліцейських які перейшли на бік ворога, ті пожалілись окупантам після чого жінку стратили, можливо руками цих поліцаів. Висновок, серед колаборантів і зрадників немає " ета же наши люди, нада понять и простить". Все це звіждьож " немав що істи, хвора мама". Немав що істи міг піти за пайку вулиці підмітати чи в комунальники водопрові лагодити
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05.11.2022 07:22
+46
вони нацистами були завжди, як мігімум останні 105 років !!!
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05.11.2022 07:51
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******.Скадовьк-це Україна
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05.11.2022 06:47 Відповісти
Хунта.
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05.11.2022 06:53 Відповісти
Хто хунта ?
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05.11.2022 07:14 Відповісти
Царство небесное 🙏❤️💙💛Вечная Светлая Память Татьяне Мудренко! Всех нелюдей рашистских и местных выродков - гнид ,настигнет неизбежная расплата
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05.11.2022 09:40 Відповісти
Столько лет побеждали фашизм что и сами стали фашистами.
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05.11.2022 07:09 Відповісти
Чем больше люди сражаются с Тьмой, тем больше Тьма проникает в них самих.
Надеюсь, что Украину не постигнет такая участь и этот урок будет изучен до конца.
Слава ВСУ!
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05.11.2022 07:19 Відповісти
"Убить дракона"
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05.11.2022 07:55 Відповісти
Об-Іван Кєнобі?
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05.11.2022 08:11 Відповісти
Ну, вообще-то это слова Тираэля из Diablo 3
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05.11.2022 08:16 Відповісти
з якою тьмой вони там "сражались"? З водярою? Всю історію кацапйо бухало і гадило на інші народи і привласнювало собі все до чого руки дотянутся. Не треба з них тут ліпити супергероїв які перетворилися на падших ангелів.
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05.11.2022 11:27 Відповісти
Не треба порівнбвати ЗСУ, котрі захищають свою землю з оккупантами гвалтівниками і злодіями. Два різні народи. Нічого спільного аболютно.
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05.11.2022 11:33 Відповісти
вони нацистами були завжди, як мігімум останні 105 років !!!
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05.11.2022 07:51 Відповісти
Німецькі фашисти - так було зло ...
Але вони були європейськими завойовниками
А тут - азіатська Орда - зі усіями своїми звичками і привичками ...
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05.11.2022 21:56 Відповісти
А сколько лет фашисты, побеждали фашизм? А фашистскую Германию, кто вскармливал?
Извините, но то что Вы написали касается только Германии, Чечни (предателей тиктоковцев), Венгрия, можно сказать Белорусссии и ещё несколько стран "снг"! А так называемый касабами "фашизм", имея ввиду нацизм, на копростане развивался более 500 лет!
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05.11.2022 09:46 Відповісти
тоді воювали дві фашистські системи ... -просто подача була під різними "соусами"(пропоганда)
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05.11.2022 09:47 Відповісти
ОДНА!!! Просто Европу не поделили! Хотя Гитлер пацан на фоне Нацистов сралина и *****! Но знаток, в военном деле! Если бы, не проклятая касабами, США...
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05.11.2022 09:56 Відповісти
Що вони там побєждалі. Бояру? Вони і були фашистами які гребло жар чужими руками.
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05.11.2022 11:38 Відповісти
Я не удивлюсь если её повесили те же самые украинские менты,которых она и отчитывала
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05.11.2022 07:15 Відповісти
Цих покидьків потрібно лише знищувати, або вони знищать нас.
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05.11.2022 07:20 Відповісти
Суть конфлікту - старша жінка відчитала украінських поліцейських які перейшли на бік ворога, ті пожалілись окупантам після чого жінку стратили, можливо руками цих поліцаів. Висновок, серед колаборантів і зрадників немає " ета же наши люди, нада понять и простить". Все це звіждьож " немав що істи, хвора мама". Немав що істи міг піти за пайку вулиці підмітати чи в комунальники водопрові лагодити
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05.11.2022 07:22 Відповісти
Ушла свободной и с пользой для Украины.
А эти организмы будут жевать свою пайку,
понимая, что они предатели и рабы.
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05.11.2022 07:34 Відповісти
Лучше бы они это осознавали в аду, запивая расплавленной смолой.
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05.11.2022 07:49 Відповісти
Они уже в пути - билет в один конец.
Им дано время подумать - вот как это она их не побоялась.
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05.11.2022 08:15 Відповісти
Мы все от рождения на одном пути - к вокзалу, с которого поезда только уходят и все в один конец!
Главное по пути не запачкать свое имя и не занапастить душу...
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05.11.2022 09:23 Відповісти
Все-то все, но после отхода от вокзала работает стрелка
и определяет кому куда.
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05.11.2022 09:26 Відповісти
Місцева мусорня мабуть і повісила?
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05.11.2022 07:36 Відповісти
Придет время и вешателей повесим.. Гитлеровские палачи тоже думали что их преступления останутся безнаказанными
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05.11.2022 08:33 Відповісти
Зевлада швидше патріотів пересаджає. Знову. Процес вже готують- шуфричи зі слугами вже у ВР підняли голови
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05.11.2022 09:40 Відповісти
1. Зевлада не назавжди
2. Хто її питати буде
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05.11.2022 09:41 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха.
Маю чимало знайомих, що мають Боневтіка за кумира. "Єдиний телемарафон" і інтернет-тролі свою справу роблять. Навіть поміркованим влили у вуха, що "владу під час війни не треба критикувати". Ця "геніальна фраза" запущена для того, щоб суспільство не запитувало про вкрадену гуманітарку, закатану в асфальт зброю, вкрадене у військових кирилом тимошенко авто і т.д.

Ой як важко буде зсадити Боневтіка з трону. Саме з трону, бо він вже його собі спорудив.
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05.11.2022 10:56 Відповісти
все будет. Янек тоже думал что оно надолго. Война выгодна и ***** и зелебени. Пока она продолжается, никаких выборов в Украине не будет
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05.11.2022 11:20 Відповісти
Я теж сподіваюсь, що так і буде. Але буде нелегко.
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05.11.2022 11:44 Відповісти
Які виродки... Сподіваюся, наші фахівці ретельно збирають усі факти кацапських злочинів для міжнародного трибуналу.
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05.11.2022 08:43 Відповісти
А еще нужно не забыть, почему мы отдали этих свободных людей и их дома в руки фашистам. Я например до сих не услышал слов о том, что отводить войска из годами оборудованных позиций на 3 км в чистое поле было всего навсего неумной мыслью очень умного урядовца! И еще, кто в стране принял решение строить дороги вместо дотов, минных полей и ракет - он ведь так же и страну будет освобождать. С лишними жертвами и через пень-колоду. Я не требую казней, но и не вижу сделанных выводов из этих уроков.
А то выходит примерно так
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05.11.2022 09:19 Відповісти
А я вимагаю страт або довічного для недолугого вищого керівництва!
Немає в "обраних" адекватного зворотнього зв'язку, от і не чують страху коли приймають рішення або в свою кишеню гребуть.
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05.11.2022 13:39 Відповісти
к@цапы опять доказали что они не люди а скоты
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05.11.2022 09:16 Відповісти
Именем Татьяны Мудренко будет назван Скадовский проспект.
А имена её убийц не попадут даже на фанерные таблички.
Чтобы не выдавать родне белую "Ладу".
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05.11.2022 09:31 Відповісти
Вішати треба колаборантів які здають на смерть українців. Але Слуги і ОПЗЖ співпрацюють, а патріотів називають зрадойобами і руснею. Це смішно чути від партії колаборантів. Тому висять зараз хіба що замордовані українці. Дякуючи цій владі
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05.11.2022 09:37 Відповісти
Де стільки нечисті і колаборантів набралося на Херсонщині,це жах. Таке враження, що там влада вся прокацапська. Шкода патріотів що там постраждали. Помалу стає зрозуміло,хто здав Херсонщину, але ж то і самі мешканці то навибирали на виборах. От вам і гречка,сукі, щоб ви подавилися тепер нею...
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05.11.2022 10:17 Відповісти
То просто припускаю, ваш регіон не окупували. То ви не мали змоги оцінити «ху із ху».
А взагалі, не так і багато, та достатньо що бнаробити біди…
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05.11.2022 12:37 Відповісти
Мій регіон не брав гречку на виборах за голоси за всяку нечисть.
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05.11.2022 15:49 Відповісти
Ага, розкажи комусь іншому. Шведам наприклад.
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05.11.2022 18:10 Відповісти
Розкажу коли небудь)))))))
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05.11.2022 20:55 Відповісти
А мусора как обично под маскалей легли. Був в Сдавську в 2015, вже тоді мусора до військових чиплялись. Бо сепарня при владі, сальдо взагалі мером був.
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05.11.2022 10:24 Відповісти
І зараз вже почали чіплятися. Навіть порівняно недалеко від лінії фронту "перевіряють" військовий транспорт. Інформація з перших вуст.

А якби якийсь солдатик пристрілив поліцая, що поліз в кузов "перевірити" військовий вантаж, тут би відразу солдатика в кутузку.
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05.11.2022 11:01 Відповісти
Я хочу щоб їх знайшли і покарали. Яхочу щоб ми мстилися кожному хто мучив наших людей, навіть тим хто по телефону говорив, що українців треба вбивати.
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05.11.2022 10:32 Відповісти
А чого в нас такі поліцейські які ще не забули як бути мусорами як тільки коли середовище дозволяє?
Кожного мусорського генерала треба перевіряти чи не очілює він або його родичі банду, дивитися на його спосіб життя разом з родиною. Також треба з'ясувати чи не виконуються "приватні замовлення" силами діючих підпрзділів, чи не дояться бізнеси, чи не продається інформація з внутрішніх інформаційних ресурсів приватним охоронним структурам.
Особливо небезпечні сімбіози силових мафій в невеликих містечках, коли мент, прокурор, суддя, мер, сбушник, митник, прикордонник, податківець, директори великих підприємств - в одній бані "рішають": в Америці про таке кіно знімають, а в Україні тупо не бачать, замовчують.
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05.11.2022 13:52 Відповісти
Еслі прошерстити мусорів,сбу,погранців то серед них 80% просто зрадники,мародери і хапуги.
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05.11.2022 14:21 Відповісти
згідно міжнародної статистики, в період з 2014 року, найбільше запроданців в Україні на першому місці - мусора, потім СБУ, потім народні депутати різних рівнів, за ними - військові і нарешті звичайні цивільні
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05.11.2022 15:33 Відповісти
 
 