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Окупанти планують провести "зачистку" в Скадовську

скадовськ

На Херсонщині російський агресор планує провести зачистку в Скадовську.

Про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орки сьогодні планують провести зачистку в Скадовську", - написав Соболевський.

За його словами, все йде за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, розкриття гаражів, обшуки. Соболевський закликав дотримуватися максимальної обережності.

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Як повідомлялося, у Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму загарбники посилюють терор та фільтраційні процедури для херсонців.

У Херсонській області на блокпостах російські загарбники під час перевірок місцевих жителів використовують техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів.

На окупованій території агресор не відмовився від планів проведення "референдуму", у Херсоні перебувають російські політтехнологи, водночас населення області не підтримує процес організації "референдуму".

Також дивіться: В Генічеському районі на Херсонщині вибухають склади боєзапасів окупантів. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6740) Скадовськ (68) Херсонська область (5856)


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А на Запоріжжі двох колаборанток партизани почикали ножичком.
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09.08.2022 13:23 Відповісти
Ото добже!!!
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09.08.2022 13:27 Відповісти
Всмислі - свої вонючі трупєля забрати?
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09.08.2022 13:27 Відповісти
Хоча б вже скоріше туди прийшли наші ЗСУ!!
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09.08.2022 13:41 Відповісти
ЗС рф заблокували у місті мешканців Ізюма, використовуючи їх як «живий щит» і хочуть цим шантажувати ЗСУ https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2294 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2294

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09.08.2022 14:06 Відповісти
 
 