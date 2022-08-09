Окупанти планують провести "зачистку" в Скадовську
На Херсонщині російський агресор планує провести зачистку в Скадовську.
Про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Орки сьогодні планують провести зачистку в Скадовську", - написав Соболевський.
За його словами, все йде за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, розкриття гаражів, обшуки. Соболевський закликав дотримуватися максимальної обережності.
Як повідомлялося, у Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму загарбники посилюють терор та фільтраційні процедури для херсонців.
У Херсонській області на блокпостах російські загарбники під час перевірок місцевих жителів використовують техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів.
На окупованій території агресор не відмовився від планів проведення "референдуму", у Херсоні перебувають російські політтехнологи, водночас населення області не підтримує процес організації "референдуму".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль