Окупанти планують провести "зачистку" в Скадовську

На Херсонщині російський агресор планує провести зачистку в Скадовську.

Про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орки сьогодні планують провести зачистку в Скадовську", - написав Соболевський.

За його словами, все йде за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, розкриття гаражів, обшуки. Соболевський закликав дотримуватися максимальної обережності.

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Як повідомлялося, у Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму загарбники посилюють терор та фільтраційні процедури для херсонців.

У Херсонській області на блокпостах російські загарбники під час перевірок місцевих жителів використовують техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів.

На окупованій території агресор не відмовився від планів проведення "референдуму", у Херсоні перебувають російські політтехнологи, водночас населення області не підтримує процес організації "референдуму".

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