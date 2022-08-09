В Генічеському районі на Херсонщині вибухають склади боєзапасів окупантів. ВIДЕО
В повітря злітають боєзапаси, які росіяни розмістили на території дослідної станції поруч з смт Новоолексіївка Генічеського району.
Про це повідомляє телеграм-канал "Варта Генічеського району", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз триває детонація складу орків з 07:20 на території дослідної станції, поруч з смт Новоолексіївка Генічеського району", - йдеться у повідомленні.
Телеканал ICTV повідомляє з посиланням на соцмережі, що вибухи також пролунали в самому окупованому Генічеську і в Мелітополі.
"У Мелітополі ранок розпочався з одного вибуху, який чули мешканці села Мирне. Після цього клуби чорного диму здійнялися над Новим Мелітополем. У південній частині міста другий ранок поспіль стоїть гул від техніки. Окупанти, ймовірно, переганяють важку техніку у районі села Садове", - йдеться у повідомленні.
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"Цікаві досліди" у виконанні кацапів так і відбуваються.
Не спасе вас це,будете всі у пеклі!