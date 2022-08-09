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В Генічеському районі на Херсонщині вибухають склади боєзапасів окупантів. ВIДЕО

В повітря злітають боєзапаси, які росіяни розмістили на території дослідної станції поруч з смт Новоолексіївка Генічеського району.

Про це повідомляє телеграм-канал "Варта Генічеського району", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз триває детонація складу орків з 07:20 на території дослідної станції, поруч з смт Новоолексіївка Генічеського району", - йдеться у повідомленні.

Телеканал ICTV повідомляє з посиланням на соцмережі, що вибухи також пролунали в самому окупованому Генічеську і в Мелітополі.

"У Мелітополі ранок розпочався з одного вибуху, який чули мешканці села Мирне. Після цього клуби чорного диму здійнялися над Новим Мелітополем. У південній частині міста другий ранок поспіль стоїть гул від техніки. Окупанти, ймовірно, переганяють важку техніку у районі села Садове", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В окупованому Мелітополі пролунали близько 10 потужних вибухів, - мер Федоров

Автор: 

вибух (4509) Мелітополь (772) Генічеськ (39) Херсонська область (5856)


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Топ коментарі
+23
Двом подружкам Сєлітрі та Бавовні-черговий респект...
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09.08.2022 12:26
+19
Це дооооообра справа...
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09.08.2022 12:26
+17
Дуже приємно бачити , як наші воїни смалять рашистів 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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09.08.2022 12:30
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Двом подружкам Сєлітрі та Бавовні-черговий респект...
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09.08.2022 12:26 Відповісти
Це дооооообра справа...
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09.08.2022 12:26 Відповісти
а хто це зробив і чим?
до Генічеська від ЗСУ 160 км
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09.08.2022 12:38 Відповісти
Кацапи самі, курили багато в заборонених місцях)
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09.08.2022 12:39 Відповісти
Почти 170 до нуля. А до места, откуда можно безопасно применять Химеры - еще больше. Вот и я давно задаю этот вопрос. Чем?
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09.08.2022 13:04 Відповісти
чем-чем? попутным ветром
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09.08.2022 13:19 Відповісти
бпла
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09.08.2022 14:27 Відповісти
Army TACtical Missile System, сэр.
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09.08.2022 13:14 Відповісти
наши же побили кацапам пво (которое, в общем-то, и от природы херовое) - так что, скорее всего, авиация
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09.08.2022 13:20 Відповісти
Сказав зять мого товариша (він родом з Генічеська) - Новоолексіївка - вузлова станція залізниці Звідти гілка на Крим іде (через Чонгар) на Джанкой Значить накрили знову ешелон з б/к
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09.08.2022 14:38 Відповісти
Банками с помидорами. Только тсс!
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Скоро рабсийские отсасалдаты будут с палками в атаку идти, а сзади, не спереди, заградотряды.
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09.08.2022 12:29 Відповісти
Дуже приємно бачити , як наші воїни смалять рашистів 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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09.08.2022 12:30 Відповісти
Генічеськ - батьківщина Бавовни.
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Чорногенівка.
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09.08.2022 12:34 Відповісти
Геническобаека или Черногиниевка как вариант
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09.08.2022 12:59 Відповісти
Не обижай Белгород с Курском такими своими заявлениями
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09.08.2022 12:58 Відповісти
...а також багатостраждальний Воронєж!
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09.08.2022 15:25 Відповісти
Душевно так...с огоньком...
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Партизани або БПЛА.
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09.08.2022 12:31 Відповісти
За*бісь !
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09.08.2022 12:32 Відповісти
Ще з Садового зробіть Кобзонове
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09.08.2022 12:33 Відповісти
На дослідницькій станції орки вирішили дослідити селітру. Але туповаті виявились дослідники...
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09.08.2022 12:35 Відповісти

"Цікаві досліди" у виконанні кацапів так і відбуваються.
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09.08.2022 15:28 Відповісти
Демілітаризація рашки йде за планом ЗСУ! Слава ЗСУ! Перемогу над русонацистами буде святкувати увесь нормальний світ
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09.08.2022 12:38 Відповісти
Уменьшать поголовье челоческого дерьма,святое дело. Хлопцы,вы прекрасны!!!
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09.08.2022 12:38 Відповісти
Новоолексіївка - це на межі з АР Крим. Цікаво, що там сталось? оркам у Джанкої треба напрягтись))
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09.08.2022 12:39 Відповісти
В мене є побоювання, що зелене під керивництвом ермака засцить бавовнути по криму
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09.08.2022 12:54 Відповісти
Насцяти на зелене під керівництвом дєрьмака, бавовни робить ЗСУ під керівництвом Залужного .
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09.08.2022 14:30 Відповісти
А Залужний під чиїм керівництвом?
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09.08.2022 14:45 Відповісти
Під керівництвом народу України! А на "Блазня" він "ху*" кладе!
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09.08.2022 15:37 Відповісти
Вузлова станція Між Кримом і Донбасом на півдорозі Ешелон з б/к накрили
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09.08.2022 14:39 Відповісти
Це ж та Новоолексіївка, що поїздом по дорозі до Криму? Пам'ятаю, коли їхали до Геничеська чи Арабатської стрілки, то виходили у Нооолексіївці, а далі - автобусом чи електричкою.
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09.08.2022 12:45 Відповісти
О! Новоолексієвка, це, здається, десь 150 км мінімум від лінії фронту. Невже?!..
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09.08.2022 12:47 Відповісти
Гарнюньо. Дякуємо.
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09.08.2022 12:52 Відповісти
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09.08.2022 12:52 Відповісти
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09.08.2022 12:58 Відповісти
Смерть кацапам!
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09.08.2022 13:04 Відповісти
Отхимарсили...
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09.08.2022 13:04 Відповісти
А после кацапских прилетов хоть раз что-то взрывалось и детонировало? НЕТ
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09.08.2022 13:12 Відповісти
Ну й нехай собі палає!
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09.08.2022 13:22 Відповісти
"Бавовна", "задимлення", "від'ємний приріст "селітри" на складах - "спецоперація йде по плану".)))
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09.08.2022 13:23 Відповісти
Дрищі кацапські...техніку переганяють.
Не спасе вас це,будете всі у пеклі!
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09.08.2022 21:38 Відповісти
 
 