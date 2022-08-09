В Геническом районе Херсонской области взрываются склады боезапасов оккупантов. ВИДЕО
В воздух взлетают боезапасы, которые россияне разместили на территории исследовательской станции рядом с пгт Новоалексеевка Генического района.
Об этом сообщает телеграм-канал "Варта Генічеського району", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас идет детонация склада орков с 07:20 на территории исследовательской станции, рядом с пгт Новоалексеевка Генического района", - говорится в сообщении.
Телеканал ICTV сообщает со ссылкой на соцсети, что взрывы также прогремели в самом оккупированном Геническе и в Мелитополе.
"В Мелитополе утро началось с одного взрыва, который слышали жители села Мирное. После этого клубы черного дыма поднялись над Новым Мелитополем. В южной части города второе утро стоит гул от техники. Оккупанты, вероятно, перегоняют тяжелую технику в районе села Садовое", – говорится в сообщении.
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