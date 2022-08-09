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В Геническом районе Херсонской области взрываются склады боезапасов оккупантов. ВИДЕО

В воздух взлетают боезапасы, которые россияне разместили на территории исследовательской станции рядом с пгт Новоалексеевка Генического района.

Об этом сообщает телеграм-канал "Варта Генічеського району", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет детонация склада орков с 07:20 на территории исследовательской станции, рядом с пгт Новоалексеевка Генического района", - говорится в сообщении.

Телеканал ICTV сообщает со ссылкой на соцсети, что взрывы также прогремели в самом оккупированном Геническе и в Мелитополе.

"В Мелитополе утро началось с одного взрыва, который слышали жители села Мирное. После этого клубы черного дыма поднялись над Новым Мелитополем. В южной части города второе утро стоит гул от техники. Оккупанты, вероятно, перегоняют тяжелую технику в районе села Садовое", – говорится в сообщении.

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взрыв (6797) Мелитополь (615) Геническ (31) Херсонская область (4866)


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Топ комментарии
+23
Двом подружкам Сєлітрі та Бавовні-черговий респект...
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09.08.2022 12:26
+19
Це дооооообра справа...
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09.08.2022 12:26
+17
Дуже приємно бачити , як наші воїни смалять рашистів 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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09.08.2022 12:30
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Двом подружкам Сєлітрі та Бавовні-черговий респект...
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09.08.2022 12:26 Ответить
Це дооооообра справа...
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09.08.2022 12:26 Ответить
а хто це зробив і чим?
до Генічеська від ЗСУ 160 км
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09.08.2022 12:38 Ответить
Кацапи самі, курили багато в заборонених місцях)
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09.08.2022 12:39 Ответить
Почти 170 до нуля. А до места, откуда можно безопасно применять Химеры - еще больше. Вот и я давно задаю этот вопрос. Чем?
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09.08.2022 13:04 Ответить
чем-чем? попутным ветром
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09.08.2022 13:19 Ответить
бпла
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09.08.2022 14:27 Ответить
Army TACtical Missile System, сэр.
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09.08.2022 13:14 Ответить
наши же побили кацапам пво (которое, в общем-то, и от природы херовое) - так что, скорее всего, авиация
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09.08.2022 13:20 Ответить
Сказав зять мого товариша (він родом з Генічеська) - Новоолексіївка - вузлова станція залізниці Звідти гілка на Крим іде (через Чонгар) на Джанкой Значить накрили знову ешелон з б/к
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09.08.2022 14:38 Ответить
Банками с помидорами. Только тсс!
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09.08.2022 13:18 Ответить
Скоро рабсийские отсасалдаты будут с палками в атаку идти, а сзади, не спереди, заградотряды.
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09.08.2022 12:29 Ответить
Дуже приємно бачити , як наші воїни смалять рашистів 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
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09.08.2022 12:30 Ответить
Генічеськ - батьківщина Бавовни.
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09.08.2022 12:31 Ответить
Чорногенівка.
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09.08.2022 12:34 Ответить
Геническобаека или Черногиниевка как вариант
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09.08.2022 12:59 Ответить
Не обижай Белгород с Курском такими своими заявлениями
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09.08.2022 12:58 Ответить
...а також багатостраждальний Воронєж!
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09.08.2022 15:25 Ответить
Душевно так...с огоньком...
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09.08.2022 12:31 Ответить
Партизани або БПЛА.
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09.08.2022 12:31 Ответить
За*бісь !
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09.08.2022 12:32 Ответить
Ще з Садового зробіть Кобзонове
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09.08.2022 12:33 Ответить
На дослідницькій станції орки вирішили дослідити селітру. Але туповаті виявились дослідники...
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09.08.2022 12:35 Ответить

"Цікаві досліди" у виконанні кацапів так і відбуваються.
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09.08.2022 15:28 Ответить
Демілітаризація рашки йде за планом ЗСУ! Слава ЗСУ! Перемогу над русонацистами буде святкувати увесь нормальний світ
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09.08.2022 12:38 Ответить
Уменьшать поголовье челоческого дерьма,святое дело. Хлопцы,вы прекрасны!!!
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09.08.2022 12:38 Ответить
Новоолексіївка - це на межі з АР Крим. Цікаво, що там сталось? оркам у Джанкої треба напрягтись))
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09.08.2022 12:39 Ответить
В мене є побоювання, що зелене під керивництвом ермака засцить бавовнути по криму
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09.08.2022 12:54 Ответить
Насцяти на зелене під керівництвом дєрьмака, бавовни робить ЗСУ під керівництвом Залужного .
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09.08.2022 14:30 Ответить
А Залужний під чиїм керівництвом?
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09.08.2022 14:45 Ответить
Під керівництвом народу України! А на "Блазня" він "ху*" кладе!
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09.08.2022 15:37 Ответить
Вузлова станція Між Кримом і Донбасом на півдорозі Ешелон з б/к накрили
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09.08.2022 14:39 Ответить
Це ж та Новоолексіївка, що поїздом по дорозі до Криму? Пам'ятаю, коли їхали до Геничеська чи Арабатської стрілки, то виходили у Нооолексіївці, а далі - автобусом чи електричкою.
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09.08.2022 12:45 Ответить
О! Новоолексієвка, це, здається, десь 150 км мінімум від лінії фронту. Невже?!..
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09.08.2022 12:47 Ответить
Гарнюньо. Дякуємо.
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09.08.2022 12:52 Ответить
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09.08.2022 12:52 Ответить
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09.08.2022 12:58 Ответить
Смерть кацапам!
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09.08.2022 13:04 Ответить
Отхимарсили...
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09.08.2022 13:04 Ответить
А после кацапских прилетов хоть раз что-то взрывалось и детонировало? НЕТ
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09.08.2022 13:12 Ответить
Ну й нехай собі палає!
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09.08.2022 13:22 Ответить
"Бавовна", "задимлення", "від'ємний приріст "селітри" на складах - "спецоперація йде по плану".)))
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09.08.2022 13:23 Ответить
Дрищі кацапські...техніку переганяють.
Не спасе вас це,будете всі у пеклі!
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09.08.2022 21:38 Ответить
 
 