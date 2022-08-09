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Разоблачен "крот" спецслужб РФ в харьковском управлении СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

"Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован вышедшим на него кадровым сотрудником ФСБ.

В обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя "на горячем" - после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

"Как бы ни пыталась РФ плести свою агентурную сеть в разных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня - это стало одним из главных приоритетов Службы. Ведь эффективная работа по выявлению вражеских агентов и коллаборантов не только позволяет спасти сотни и тысячи жизней, но и в целом приближает нашу победу. И очищение СБУ - одно из важных направлений такой деятельности. Всех предателей ждет суровое наказание!" – подчеркнул и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В настоящее время агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачен крот спецслужб РФ в харьковском управлении СБУ 01
Разоблачен крот спецслужб РФ в харьковском управлении СБУ 02
Разоблачен крот спецслужб РФ в харьковском управлении СБУ 03
Разоблачен крот спецслужб РФ в харьковском управлении СБУ 04

В свою очередь в пресс-центре Офиса генпрокурора отметили, что в начале марта 2022 года экс-чиновника Харьковского городского совета завербовали сотрудники спецслужб РФ. По их заданию он устроился в Антитеррористический штаб при УСБУ в Харьковской области. Имея доступ к информации, он передавал врагу контактные данные работников СБУ, пути наступления ВСУ, места расположения позиций блокпостов и военной техники, а также данные, которые он ежедневно вносил в закрытую информационную систему. Таким образом, подозреваемый помогал представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

"После получения от него информации оккупанты осуществляли массированные ракетные обстрелы по позициям украинских войск. Также сотрудники спецслужб РФ использовали ее для передислокации подразделений страны-агрессора с целью защиты от артиллерийских ударов ВСУ и планирования диверсий. В обмен на сотрудничество с врагом подозреваемому обещали гарантии безопасности для его и его семьи в случае захвата региона военными РФ", - отмечают в Офисе генпрокурора

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

СБУ (19990) Харьков (7550) шпионаж (1407) государственная измена (1567) коллаборационизм (882) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+57
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09.08.2022 12:24
+43
Хто розмінував Херсонщину???
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09.08.2022 12:10
+35
на йбальніках дєрьмака і нєлоха великими чорними буквами написано-"крот рф". всі це бачать, а зробити з ними належне чомусь не можуть. дуже мудрий нарід, бльдь.
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09.08.2022 12:13
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Хто розмінував Херсонщину???
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09.08.2022 12:10 Ответить
Багато патріотів і навіть ФБР можуть підсказати ще кучу кротів, але це нікого не цікавить. Цікавить тільки сумнівні і мілкота для піару
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09.08.2022 12:15 Ответить
Оказывается туда можно устроится. Браво! В спецслужбы! В ЦРУ упали все, дворники первыми.
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10.08.2022 13:33 Ответить
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09.08.2022 12:24 Ответить
Моніка
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09.08.2022 12:25 Ответить
Хто розформував 23-й окремий танковий батальйон?
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09.08.2022 13:00 Ответить
порошенко!!! також порошенко був помічений в Чонгарі з саперною лопаткою!
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09.08.2022 14:06 Ответить
Без варіантів.
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09.08.2022 14:47 Ответить
Ценного фашиста взяли...Респект!..
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09.08.2022 12:10 Ответить
а когда уже кротов оп-ы за их жопы брать начнут? во главе с правой рукой, руководящей презиком.
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09.08.2022 12:12 Ответить
на йбальніках дєрьмака і нєлоха великими чорними буквами написано-"крот рф". всі це бачать, а зробити з ними належне чомусь не можуть. дуже мудрий нарід, бльдь.
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09.08.2022 12:13 Ответить
Якщо такой вправний фiзiогномiст,то пiдкажи ,що написано на *бальнику агрохiмii ?
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09.08.2022 13:04 Ответить
кто бы сомневался, каждый день обстрелы Харькова
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09.08.2022 12:13 Ответить
А що СБУ більше не перевіряє кандидатів, а зразу ж призначає і допускає до документів? Для присяжних суда перевірка займає час,а на посаду в СБУ під час війни......
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09.08.2022 12:13 Ответить
Все шобло яке має доступ до таємиць - на поліграф і аж до президента. А після Оману і його.
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09.08.2022 12:17 Ответить
На палю краще- там не схитруЭш...
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09.08.2022 13:07 Ответить
Покажите рожу етой гниды фашистской. Чтобы харьковчане знали кого благодарить за ежедневные обстрелы. Я бы таких тварей садил в клетках бомбоубежищ чтобы жителям городов которые сутками сидят по подвалах скрываясь от обстрелов, было чем заняться
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09.08.2022 12:15 Ответить
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09.08.2022 12:35 Ответить
Оцей пацюк , якби оклигав,то Харкiв давно б здав ворогу...як його колеги-запроданцi весь пiвдень...гнида..
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09.08.2022 13:10 Ответить
А може "допомогти" знайти міцний мотузок і "не встигли" бо підозрюваний вчинив прикре самогубство... Повинна бути така опція для зрадників... Впевнений що вони мріють жити якнайдовше...
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10.08.2022 04:28 Ответить
Таке враження, що СБУ тим і займається, що спочатку розводить кротів, а потім їх ловить
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09.08.2022 12:16 Ответить
Саме так працює зелена шобла 😠
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09.08.2022 12:22 Ответить
цей відосик - дешева постановка і імітація роботи, відволікання уваги від головних кротів в офісі
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09.08.2022 15:23 Ответить
А что нам скажет "друг детства" Баканова Зеленский? Какое наказание понес этот мичуринец по выведению сбушного сорта диверсантов?
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09.08.2022 12:16 Ответить
СБУ нахрена ви цими відосіками опускаете себе знов, у вас роботи немае більш?якщо цей зрадник чому не кажете призвіще якщо раныше спіймали сбу і дбр зрадника колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча то це четко видно є призвіще і фото не замилене а реальне а одіти в форму показати фотки з патронами зброя за кого ви тримаете народ України?
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09.08.2022 12:16 Ответить
методички однакові, тіко у введенні закреслено про ХХ з'ізд кпрс
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09.08.2022 15:17 Ответить
Там така зброя ... може хто знається, прокоментує ?
Схоже мисливська Сайга і ще помпа, але чи помпове, чи пневмат ...
І травмат мабуть.
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09.08.2022 15:28 Ответить
Чиє протеже, раніше працював в міській раді, то можливо і ретельно не перевіряли, а того, що призначав, през вже звільнив. От і спробуй розібратись, хто винний, що стільки прильотів харків'яни пережили.
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09.08.2022 12:18 Ответить
Що з тими хто погоджував і приняв рішення про призначення до СБУ зрадника це що контора де можна самому влаштуватись.
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09.08.2022 12:19 Ответить
"Улаштувався у спецслужбу" Как это? Туда без проверки все могут улаштуватися? А это точно спецслужба?
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09.08.2022 12:20 Ответить
ага, підіть спробуйте влаштуватись, та ще й після посатку повномасштабного вторгнення..
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09.08.2022 17:40 Ответить
Падлюку потрібно привселюдно повісити , щоби інші зрадники бачили , що іх чекає , так як із- за такої бидлоти , гинуть тисячі наших
людей 😠
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09.08.2022 12:20 Ответить
Якии хер під час віини иого так весело взяв в СБУ . Иого з самого початку треба було вести . Невже в них все так запущено
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09.08.2022 12:20 Ответить
А потім цей зрадник дасть згоду на співпрацю з органами досудового розслідування, і отримає умовний термін покарання. Окрім того, разом з ним треба саджати на лаву підсудних керівника кадрової служби, а також тих, хто проводив спецперевірку при прийнятті на роботу цього вилупка
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09.08.2022 12:21 Ответить
Усіма кадровими питаннями (особливо спецперевірками!) відав такий собі генерал Наумов, який зараз в Сербії відпочиває. Йому би путівку в круїз до США, було би діло. І суд би був.
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09.08.2022 13:56 Ответить
Шо значить влаштувався? В таку службу просто так не влаштовуються. Значить хтось у нього був протаже та замовив словечко. От тепер шукайте це падло. А таких падлів, чортів та кротів ***** напхав в Україну до бісової матері. Затиснути яйця в двері, випитати все шо знає та прилюдно відтяти голову. Тоді охочих за *****вські гроші працювати на ворога стане набагато меньше. Це моя така думка...
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09.08.2022 12:22 Ответить
Прохiдний двiр якийсь,а не спец.служба...Гуртуються та наполегливо працюють тiльки бiля вiконця "Каса"...
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09.08.2022 13:14 Ответить
алминистрацию в Харькове и области посмотрите
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09.08.2022 12:23 Ответить
А шо скаже на це літінант і його найвеличніший корефан?
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09.08.2022 12:25 Ответить
як пройшла вистава з нібито плануванням вбивства ?
а це напевно друга серія 🤣🤣🤣
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09.08.2022 12:25 Ответить
Це вже другий сезон. Спочатку було 100500 замахів на преzeдента. Бої на Банковій.
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09.08.2022 13:12 Ответить
😂
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09.08.2022 13:17 Ответить
Смiх смiхом,а немалi премii за "знешкодження" отримала досить велика група "спецiв"..
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09.08.2022 13:18 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/147642?fbclid=IwAR0O77KFmqyHZBWJNXa1LMefyR6ejYXMmdTUA6DayxQym1Qej8zIslW1cCo https://petition.president.gov.ua/petition/147642

Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.
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09.08.2022 12:29 Ответить
Всього лиш одного впізнали, а чому не мільйон?
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09.08.2022 12:29 Ответить
Патриотичная власть взяла бы главного крота (читай дерьмака), прищемила бы дверью яйца, и он бы сдал всех остальных до самого последнего, кто еще только думал вредить Украине.

Но нит! Зрада продолжается и снежный ком увеличивается с каждым днем.

Дебилы 73%!!! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!!
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09.08.2022 12:30 Ответить
Дозвольте додати .
На останніх виборах прийшли на виборчі дільниці , тільки 30 відсотків населення України . Решта населення не захотіли далі гратися в цирку . Отже з тих 30 відсотків 73 відсотки обрали Зеленого клоуна , бо повірили в клоуна казки . Фактично за зезеного дегенерата проголосувало приблизно 20 відсотків населення України.
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09.08.2022 12:40 Ответить
Тобі полегшало від математичних розрахунків ? (( Мушу тобі сказати що якби усі прийшли на вибори , то мало б що змінилося ; той відсоток як тавро на усьому нашому суспільстві . Одночасно мушу тебе розчарувати іще більше - після всіх пройоб!в "найверховнішого" ідіотичне обожнювання його небритої пики тільки збільшується , як і захоплення придурками його розкаряченою скумбрією ((
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09.08.2022 15:30 Ответить
З 46%, які прийшли.

Пишу 25 раз ... Ті хто не прийшов, погодились з вибором тих, хто проголосував.
Алєс і досвідос - так працює виборна система.

Ті хто не прийшов, тепер висьорбують. А 73% - на Заході України, або роз*їхались світом, як біженці.
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09.08.2022 15:34 Ответить
Очільника СБУ Харківщини Дудіна, який єдиний не втік і роздав зброю - звільнили. А цим перфомансом що хочуть доказати?
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09.08.2022 12:32 Ответить
Що ВОНА працює!
😄
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09.08.2022 13:14 Ответить
А навідника рашистських ракет, які били по місцях проведення оперативних нарад у Харкові ще в березні місяці за участі військового і міського кнрівництва міста - спочатку у приміщенні поліції, а потім у міськраді, викрили?
Про ці місця заздалегідь знало дуже обмежене коло людей. При цьому ті з них, хто був обізнаний одразу про ці два місця і з різних причин не були присутні в обох випадках - одиниці !
Схоже, що цього "крота" побоялись рухати і він й далі здає таємну інформацію ворогу, що вбиває мирних мешканців та захисників Харкова і області.
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09.08.2022 12:33 Ответить
Треба в ОПУ завітати там самий жирний крот сидить!!!Берете того крота і вся агентура як на лодоні буде,скільки можна це ігнорувати,в стані війни!
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09.08.2022 12:35 Ответить
Жирніших кротів шукали би ще.
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09.08.2022 12:38 Ответить
Дякую СБУ, что в такое сложное время, есть возможность кротов ловить.
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09.08.2022 12:40 Ответить
Цирк на дроті.... СБУ, беріть уже головного крота...
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09.08.2022 12:44 Ответить
Да, Ванька з Наумовим знатно службу кротами нашпиговали...
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09.08.2022 12:46 Ответить
За завданням фсб влаштувався в сбу - гарна йде перевірка перед призначенням. хтось же рекомендує кротів на відповідальні посади
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09.08.2022 12:48 Ответить
Лейтенанта баканова еще не обнаружили ?
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09.08.2022 12:55 Ответить
Шоу довгоносиків, білять.
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09.08.2022 13:08 Ответить
А де хто? По однострою не відрізниш
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09.08.2022 13:09 Ответить
СБУ вискубують якісь міленькі непомітні корінці, а зверху розцвітає здоровенний будяк...
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09.08.2022 13:14 Ответить
__за наказом рф влаштувався до штабу при Сбу. ! март !мав доступ до информации ! март !
миський центр зайнятости посприяв ?! чи поручився хтось?!
корочЕ, трусити не перетрусити .... __
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09.08.2022 13:14 Ответить
В СБУ залишається банато агентури кацапів, виявляти ще і виявляти, думаю
дЄрмак з своєю жінкою Вованою - Монікою не проти такого стану речей
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09.08.2022 13:22 Ответить
Ще б ОП і ДБР перекопати для пошуку кротів та пацюків!
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09.08.2022 13:24 Ответить
Цитують делікатно. Хто його засунув в опервідділ (по воєнному) після початку війни ? Ясна річ, сам начальник СБУ. В міській раді він був ОРД. Так що Дудін і повинен бути вигнаний з СБУ як Ваня літінант. Його креатура, відповідай. Правило для всіх спецслужб.
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09.08.2022 13:35 Ответить
Експосадовець міської ради? Тобто у міськраді працював з Гепою? Зрадник? Та не може бути!
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09.08.2022 13:42 Ответить
Повесить ********.......................................
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09.08.2022 13:46 Ответить
не имеют право он сбу служит как так..сами себя жалят ..
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09.08.2022 13:54 Ответить
Ніколи такого не було і тут - на тобі!!!
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09.08.2022 14:16 Ответить
А Кто его проверял? Кто рекомендовал? Кто продвигал?
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09.08.2022 14:36 Ответить
Баканов, я вот все думаю как ты так ударно наработал за эти несколько лет, что в сбу оказалось на два порядка предателей больше чем в других силовых структурах Украины??? Это получается, как не крути, что ты тоже непосредственно причастен к ****** юга страны? Так тебя на кичу определять надо, наш «дворовый друг»…. Каждый баран должен нести свои яйца. Или ты думал что на посаде Бога за бороду схватил??? А может вы батенька сам стукачёк **********???
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09.08.2022 14:37 Ответить
Є спеціальний метод відхерачити, ніяких слідів і через три дні чогось помер.
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09.08.2022 15:14 Ответить
Одного?!!!!
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09.08.2022 16:24 Ответить
Я бы его повесил.
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09.08.2022 18:59 Ответить
І коли вже СБУ викриють кацапського агента в ОПУ, по сумісництву "віце-президент" з погоняловим Тимофеев?
А то все якусь мілюзгу гоняють.
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09.08.2022 20:13 Ответить
Поки таких ублюдків не будуть розстрілювати на місці, діла не буде.
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09.08.2022 23:47 Ответить
"Влаштувався невдовзі після…»!?! 🤨
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10.08.2022 00:33 Ответить
"В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. " з головою не дружить, які гарантії безпеки від рф для нього і його родини? його би шмальнули, а родину би гвалтували до смерті, ...... він кусок.

Гарантії в Україні тільки ЗСУ видає.
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10.08.2022 01:57 Ответить
 
 