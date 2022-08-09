Викрито "крота" спецслужб РФ у харківському управлінні СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

"Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.

В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

"Як би не намагалась РФ плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні - це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ - один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!" - підкреслив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.









Своєю чергою в пресцентрі Офісу генпрокурора зазначили, що на початку березня 2022 року експосадовця Харківської міської ради завербували співробітники спецслужб РФ. За їх завданням він влаштувався до Антитерористичного штабу при УСБУ в Харківській області. Маючи доступ до інформації, він передавав ворогу контактні дані працівників СБУ, шляхи наступну ЗСУ, місця розташування позицій блокпостів і військової техніки, а також дані, які він щоденно вносив в закриту інформаційну систему. Таким чином підозрюваний допомагав представникам спецслужб РФ в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

"Після отримання від нього інформації окупанти здійснювали масовані ракетні обстріли по позиціях українських військ. Також співробітники спецслужб РФ використовували її для передислокації підрозділів країни-агресора з метою захисту від артилерійських ударів ЗСУ та планування диверсій. В обмін на співпрацю з ворогом підозрюваному обіцяли гарантії безпеки для нього і його родини у разі захоплення регіону військовими РФ", - зазначають в Офісі генпрокурора

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.