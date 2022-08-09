Викрито "крота" спецслужб РФ у харківському управлінні СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.
"Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.
В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.
За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.
Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.
"Як би не намагалась РФ плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні - це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ - один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!" - підкреслив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.
Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Своєю чергою в пресцентрі Офісу генпрокурора зазначили, що на початку березня 2022 року експосадовця Харківської міської ради завербували співробітники спецслужб РФ. За їх завданням він влаштувався до Антитерористичного штабу при УСБУ в Харківській області. Маючи доступ до інформації, він передавав ворогу контактні дані працівників СБУ, шляхи наступну ЗСУ, місця розташування позицій блокпостів і військової техніки, а також дані, які він щоденно вносив в закриту інформаційну систему. Таким чином підозрюваний допомагав представникам спецслужб РФ в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.
"Після отримання від нього інформації окупанти здійснювали масовані ракетні обстріли по позиціях українських військ. Також співробітники спецслужб РФ використовували її для передислокації підрозділів країни-агресора з метою захисту від артилерійських ударів ЗСУ та планування диверсій. В обмін на співпрацю з ворогом підозрюваному обіцяли гарантії безпеки для нього і його родини у разі захоплення регіону військовими РФ", - зазначають в Офісі генпрокурора
Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
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Схоже мисливська Сайга і ще помпа, але чи помпове, чи пневмат ...
І травмат мабуть.
людей 😠
а це напевно друга серія 🤣🤣🤣
Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.
Но нит! Зрада продолжается и снежный ком увеличивается с каждым днем.
Дебилы 73%!!! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!!
На останніх виборах прийшли на виборчі дільниці , тільки 30 відсотків населення України . Решта населення не захотіли далі гратися в цирку . Отже з тих 30 відсотків 73 відсотки обрали Зеленого клоуна , бо повірили в клоуна казки . Фактично за зезеного дегенерата проголосувало приблизно 20 відсотків населення України.
Пишу 25 раз ... Ті хто не прийшов, погодились з вибором тих, хто проголосував.
Алєс і досвідос - так працює виборна система.
Ті хто не прийшов, тепер висьорбують. А 73% - на Заході України, або роз*їхались світом, як біженці.
😄
Про ці місця заздалегідь знало дуже обмежене коло людей. При цьому ті з них, хто був обізнаний одразу про ці два місця і з різних причин не були присутні в обох випадках - одиниці !
Схоже, що цього "крота" побоялись рухати і він й далі здає таємну інформацію ворогу, що вбиває мирних мешканців та захисників Харкова і області.
миський центр зайнятости посприяв ?! чи поручився хтось?!
корочЕ, трусити не перетрусити .... __
дЄрмак з своєю жінкою Вованою - Монікою не проти такого стану речей
А то все якусь мілюзгу гоняють.
Гарантії в Україні тільки ЗСУ видає.