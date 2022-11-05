Оккупанты публично казнили медсестру в Скадовске, - Financial Times

Российские захватчики в оккупированном Скадовске Херсонской области публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медсестру Татьяну Мудренко за крик "Скадовск – это Украина!".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на показания сестры казненной женщины Натальи Черной.

Мудренко работала медсестрой и активно протестовала против российской оккупации.

Один из последних конфликтов произошел в начале октября, когда она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и воскликнула "Скадовск – это Украина!"

По свидетельствам очевидцев, после этого женщину и ее гражданского мужчину, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали.

15 октября Черной сообщили, что ее сестра мертва.

Женщина позвонила по телефону сестре Мудренко и сообщила, что "Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда".

Гражданского мужа Мудренко Орехова уволили, у него была сломана рука и следы побоев. Ему разрешили похоронить жену. После похорон он снова исчез.

Черная отметила, что позвонила по телефону в местный морг, однако с женщиной отказались говорить. А через некоторое время ей все же направили свидетельство о смерти сестры, где причиной была названа "механическая асфиксия".

Как отмечает FT, некоторые детали, связанные с вероятным похищением и смертью Мудренко, невозможно проверить, поскольку они происходили в зонах, недоступных для западных журналистов.

При этом издание проанализировало свидетельство о смерти Мудренко, а также слова местных жителей и очевидцев, подтверждающих свидетельство Черной.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с сестрой Татьяны Мудренко – 55-летней Наталией Черной из Днепра, где она рассказала ужасные подробности произошедшего. Подробнее читайте в статье: "Моей сестре-близнецу залили что-то в рот и повесили ее перед судом в оккупированном Скадовске!"