Оккупанты публично казнили медсестру в Скадовске, - Financial Times
Российские захватчики в оккупированном Скадовске Херсонской области публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медсестру Татьяну Мудренко за крик "Скадовск – это Украина!".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на показания сестры казненной женщины Натальи Черной.
Мудренко работала медсестрой и активно протестовала против российской оккупации.
Один из последних конфликтов произошел в начале октября, когда она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и воскликнула "Скадовск – это Украина!"
По свидетельствам очевидцев, после этого женщину и ее гражданского мужчину, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали.
15 октября Черной сообщили, что ее сестра мертва.
Женщина позвонила по телефону сестре Мудренко и сообщила, что "Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда".
Гражданского мужа Мудренко Орехова уволили, у него была сломана рука и следы побоев. Ему разрешили похоронить жену. После похорон он снова исчез.
Черная отметила, что позвонила по телефону в местный морг, однако с женщиной отказались говорить. А через некоторое время ей все же направили свидетельство о смерти сестры, где причиной была названа "механическая асфиксия".
Как отмечает FT, некоторые детали, связанные с вероятным похищением и смертью Мудренко, невозможно проверить, поскольку они происходили в зонах, недоступных для западных журналистов.
При этом издание проанализировало свидетельство о смерти Мудренко, а также слова местных жителей и очевидцев, подтверждающих свидетельство Черной.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с сестрой Татьяны Мудренко – 55-летней Наталией Черной из Днепра, где она рассказала ужасные подробности произошедшего. Подробнее читайте в статье: "Моей сестре-близнецу залили что-то в рот и повесили ее перед судом в оккупированном Скадовске!"
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Надеюсь, что Украину не постигнет такая участь и этот урок будет изучен до конца.
Слава ВСУ!
Але вони були європейськими завойовниками
А тут - азіатська Орда - зі усіями своїми звичками і привичками ...
Извините, но то что Вы написали касается только Германии, Чечни (предателей тиктоковцев), Венгрия, можно сказать Белорусссии и ещё несколько стран "снг"! А так называемый касабами "фашизм", имея ввиду нацизм, на копростане развивался более 500 лет!
А эти организмы будут жевать свою пайку,
понимая, что они предатели и рабы.
Им дано время подумать - вот как это она их не побоялась.
Главное по пути не запачкать свое имя и не занапастить душу...
и определяет кому куда.
2. Хто її питати буде
Маю чимало знайомих, що мають Боневтіка за кумира. "Єдиний телемарафон" і інтернет-тролі свою справу роблять. Навіть поміркованим влили у вуха, що "владу під час війни не треба критикувати". Ця "геніальна фраза" запущена для того, щоб суспільство не запитувало про вкрадену гуманітарку, закатану в асфальт зброю, вкрадене у військових кирилом тимошенко авто і т.д.
Ой як важко буде зсадити Боневтіка з трону. Саме з трону, бо він вже його собі спорудив.
А то выходит примерно так
Немає в "обраних" адекватного зворотнього зв'язку, от і не чують страху коли приймають рішення або в свою кишеню гребуть.
А имена её убийц не попадут даже на фанерные таблички.
Чтобы не выдавать родне белую "Ладу".
А взагалі, не так і багато, та достатньо що бнаробити біди…
А якби якийсь солдатик пристрілив поліцая, що поліз в кузов "перевірити" військовий вантаж, тут би відразу солдатика в кутузку.
Кожного мусорського генерала треба перевіряти чи не очілює він або його родичі банду, дивитися на його спосіб життя разом з родиною. Також треба з'ясувати чи не виконуються "приватні замовлення" силами діючих підпрзділів, чи не дояться бізнеси, чи не продається інформація з внутрішніх інформаційних ресурсів приватним охоронним структурам.
Особливо небезпечні сімбіози силових мафій в невеликих містечках, коли мент, прокурор, суддя, мер, сбушник, митник, прикордонник, податківець, директори великих підприємств - в одній бані "рішають": в Америці про таке кіно знімають, а в Україні тупо не бачать, замовчують.