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Оккупанты публично казнили медсестру в Скадовске, - Financial Times

рф

Российские захватчики в оккупированном Скадовске Херсонской области публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медсестру Татьяну Мудренко за крик "Скадовск – это Украина!".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на показания сестры казненной женщины Натальи Черной.

Мудренко работала медсестрой и активно протестовала против российской оккупации.

Один из последних конфликтов произошел в начале октября, когда она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и воскликнула "Скадовск – это Украина!"

По свидетельствам очевидцев, после этого женщину и ее гражданского мужчину, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали.

15 октября Черной сообщили, что ее сестра мертва.

Женщина позвонила по телефону сестре Мудренко и сообщила, что "Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда".

Гражданского мужа Мудренко Орехова уволили, у него была сломана рука и следы побоев. Ему разрешили похоронить жену. После похорон он снова исчез.

Черная отметила, что позвонила по телефону в местный морг, однако с женщиной отказались говорить. А через некоторое время ей все же направили свидетельство о смерти сестры, где причиной была названа "механическая асфиксия".

Как отмечает FT, некоторые детали, связанные с вероятным похищением и смертью Мудренко, невозможно проверить, поскольку они происходили в зонах, недоступных для западных журналистов.

При этом издание проанализировало свидетельство о смерти Мудренко, а также слова местных жителей и очевидцев, подтверждающих свидетельство Черной.

Также читайте: ВСУ уничтожили российский склад в Скадовском районе, - Братчук

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с сестрой Татьяны Мудренко – 55-летней Наталией Черной из Днепра, где она рассказала ужасные подробности произошедшего. Подробнее читайте в статье: "Моей сестре-близнецу залили что-то в рот и повесили ее перед судом в оккупированном Скадовске!"

армия РФ (19318) казнь (117) Скадовск (49) Херсонская область (4789)


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Топ комментарии
+64
******.Скадовьк-це Україна
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05.11.2022 06:47
+50
Суть конфлікту - старша жінка відчитала украінських поліцейських які перейшли на бік ворога, ті пожалілись окупантам після чого жінку стратили, можливо руками цих поліцаів. Висновок, серед колаборантів і зрадників немає " ета же наши люди, нада понять и простить". Все це звіждьож " немав що істи, хвора мама". Немав що істи міг піти за пайку вулиці підмітати чи в комунальники водопрові лагодити
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05.11.2022 07:22
+46
вони нацистами були завжди, як мігімум останні 105 років !!!
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05.11.2022 07:51
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******.Скадовьк-це Україна
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05.11.2022 06:47 Ответить
Хунта.
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05.11.2022 06:53 Ответить
Хто хунта ?
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05.11.2022 07:14 Ответить
Царство небесное 🙏❤️💙💛Вечная Светлая Память Татьяне Мудренко! Всех нелюдей рашистских и местных выродков - гнид ,настигнет неизбежная расплата
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05.11.2022 09:40 Ответить
Столько лет побеждали фашизм что и сами стали фашистами.
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05.11.2022 07:09 Ответить
Чем больше люди сражаются с Тьмой, тем больше Тьма проникает в них самих.
Надеюсь, что Украину не постигнет такая участь и этот урок будет изучен до конца.
Слава ВСУ!
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05.11.2022 07:19 Ответить
"Убить дракона"
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05.11.2022 07:55 Ответить
Об-Іван Кєнобі?
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05.11.2022 08:11 Ответить
Ну, вообще-то это слова Тираэля из Diablo 3
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05.11.2022 08:16 Ответить
з якою тьмой вони там "сражались"? З водярою? Всю історію кацапйо бухало і гадило на інші народи і привласнювало собі все до чого руки дотянутся. Не треба з них тут ліпити супергероїв які перетворилися на падших ангелів.
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05.11.2022 11:27 Ответить
Не треба порівнбвати ЗСУ, котрі захищають свою землю з оккупантами гвалтівниками і злодіями. Два різні народи. Нічого спільного аболютно.
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05.11.2022 11:33 Ответить
вони нацистами були завжди, як мігімум останні 105 років !!!
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05.11.2022 07:51 Ответить
Німецькі фашисти - так було зло ...
Але вони були європейськими завойовниками
А тут - азіатська Орда - зі усіями своїми звичками і привичками ...
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05.11.2022 21:56 Ответить
А сколько лет фашисты, побеждали фашизм? А фашистскую Германию, кто вскармливал?
Извините, но то что Вы написали касается только Германии, Чечни (предателей тиктоковцев), Венгрия, можно сказать Белорусссии и ещё несколько стран "снг"! А так называемый касабами "фашизм", имея ввиду нацизм, на копростане развивался более 500 лет!
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05.11.2022 09:46 Ответить
тоді воювали дві фашистські системи ... -просто подача була під різними "соусами"(пропоганда)
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05.11.2022 09:47 Ответить
ОДНА!!! Просто Европу не поделили! Хотя Гитлер пацан на фоне Нацистов сралина и *****! Но знаток, в военном деле! Если бы, не проклятая касабами, США...
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05.11.2022 09:56 Ответить
Що вони там побєждалі. Бояру? Вони і були фашистами які гребло жар чужими руками.
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05.11.2022 11:38 Ответить
Я не удивлюсь если её повесили те же самые украинские менты,которых она и отчитывала
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05.11.2022 07:15 Ответить
Цих покидьків потрібно лише знищувати, або вони знищать нас.
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05.11.2022 07:20 Ответить
Суть конфлікту - старша жінка відчитала украінських поліцейських які перейшли на бік ворога, ті пожалілись окупантам після чого жінку стратили, можливо руками цих поліцаів. Висновок, серед колаборантів і зрадників немає " ета же наши люди, нада понять и простить". Все це звіждьож " немав що істи, хвора мама". Немав що істи міг піти за пайку вулиці підмітати чи в комунальники водопрові лагодити
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05.11.2022 07:22 Ответить
Ушла свободной и с пользой для Украины.
А эти организмы будут жевать свою пайку,
понимая, что они предатели и рабы.
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05.11.2022 07:34 Ответить
Лучше бы они это осознавали в аду, запивая расплавленной смолой.
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05.11.2022 07:49 Ответить
Они уже в пути - билет в один конец.
Им дано время подумать - вот как это она их не побоялась.
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05.11.2022 08:15 Ответить
Мы все от рождения на одном пути - к вокзалу, с которого поезда только уходят и все в один конец!
Главное по пути не запачкать свое имя и не занапастить душу...
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05.11.2022 09:23 Ответить
Все-то все, но после отхода от вокзала работает стрелка
и определяет кому куда.
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05.11.2022 09:26 Ответить
Місцева мусорня мабуть і повісила?
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05.11.2022 07:36 Ответить
Придет время и вешателей повесим.. Гитлеровские палачи тоже думали что их преступления останутся безнаказанными
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05.11.2022 08:33 Ответить
Зевлада швидше патріотів пересаджає. Знову. Процес вже готують- шуфричи зі слугами вже у ВР підняли голови
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05.11.2022 09:40 Ответить
1. Зевлада не назавжди
2. Хто її питати буде
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05.11.2022 09:41 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха.
Маю чимало знайомих, що мають Боневтіка за кумира. "Єдиний телемарафон" і інтернет-тролі свою справу роблять. Навіть поміркованим влили у вуха, що "владу під час війни не треба критикувати". Ця "геніальна фраза" запущена для того, щоб суспільство не запитувало про вкрадену гуманітарку, закатану в асфальт зброю, вкрадене у військових кирилом тимошенко авто і т.д.

Ой як важко буде зсадити Боневтіка з трону. Саме з трону, бо він вже його собі спорудив.
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05.11.2022 10:56 Ответить
все будет. Янек тоже думал что оно надолго. Война выгодна и ***** и зелебени. Пока она продолжается, никаких выборов в Украине не будет
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05.11.2022 11:20 Ответить
Я теж сподіваюсь, що так і буде. Але буде нелегко.
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05.11.2022 11:44 Ответить
Які виродки... Сподіваюся, наші фахівці ретельно збирають усі факти кацапських злочинів для міжнародного трибуналу.
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05.11.2022 08:43 Ответить
А еще нужно не забыть, почему мы отдали этих свободных людей и их дома в руки фашистам. Я например до сих не услышал слов о том, что отводить войска из годами оборудованных позиций на 3 км в чистое поле было всего навсего неумной мыслью очень умного урядовца! И еще, кто в стране принял решение строить дороги вместо дотов, минных полей и ракет - он ведь так же и страну будет освобождать. С лишними жертвами и через пень-колоду. Я не требую казней, но и не вижу сделанных выводов из этих уроков.
А то выходит примерно так
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05.11.2022 09:19 Ответить
А я вимагаю страт або довічного для недолугого вищого керівництва!
Немає в "обраних" адекватного зворотнього зв'язку, от і не чують страху коли приймають рішення або в свою кишеню гребуть.
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05.11.2022 13:39 Ответить
к@цапы опять доказали что они не люди а скоты
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05.11.2022 09:16 Ответить
Именем Татьяны Мудренко будет назван Скадовский проспект.
А имена её убийц не попадут даже на фанерные таблички.
Чтобы не выдавать родне белую "Ладу".
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05.11.2022 09:31 Ответить
Вішати треба колаборантів які здають на смерть українців. Але Слуги і ОПЗЖ співпрацюють, а патріотів називають зрадойобами і руснею. Це смішно чути від партії колаборантів. Тому висять зараз хіба що замордовані українці. Дякуючи цій владі
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05.11.2022 09:37 Ответить
Де стільки нечисті і колаборантів набралося на Херсонщині,це жах. Таке враження, що там влада вся прокацапська. Шкода патріотів що там постраждали. Помалу стає зрозуміло,хто здав Херсонщину, але ж то і самі мешканці то навибирали на виборах. От вам і гречка,сукі, щоб ви подавилися тепер нею...
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05.11.2022 10:17 Ответить
То просто припускаю, ваш регіон не окупували. То ви не мали змоги оцінити «ху із ху».
А взагалі, не так і багато, та достатньо що бнаробити біди…
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05.11.2022 12:37 Ответить
Мій регіон не брав гречку на виборах за голоси за всяку нечисть.
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05.11.2022 15:49 Ответить
Ага, розкажи комусь іншому. Шведам наприклад.
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05.11.2022 18:10 Ответить
Розкажу коли небудь)))))))
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05.11.2022 20:55 Ответить
А мусора как обично под маскалей легли. Був в Сдавську в 2015, вже тоді мусора до військових чиплялись. Бо сепарня при владі, сальдо взагалі мером був.
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05.11.2022 10:24 Ответить
І зараз вже почали чіплятися. Навіть порівняно недалеко від лінії фронту "перевіряють" військовий транспорт. Інформація з перших вуст.

А якби якийсь солдатик пристрілив поліцая, що поліз в кузов "перевірити" військовий вантаж, тут би відразу солдатика в кутузку.
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05.11.2022 11:01 Ответить
Я хочу щоб їх знайшли і покарали. Яхочу щоб ми мстилися кожному хто мучив наших людей, навіть тим хто по телефону говорив, що українців треба вбивати.
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05.11.2022 10:32 Ответить
А чого в нас такі поліцейські які ще не забули як бути мусорами як тільки коли середовище дозволяє?
Кожного мусорського генерала треба перевіряти чи не очілює він або його родичі банду, дивитися на його спосіб життя разом з родиною. Також треба з'ясувати чи не виконуються "приватні замовлення" силами діючих підпрзділів, чи не дояться бізнеси, чи не продається інформація з внутрішніх інформаційних ресурсів приватним охоронним структурам.
Особливо небезпечні сімбіози силових мафій в невеликих містечках, коли мент, прокурор, суддя, мер, сбушник, митник, прикордонник, податківець, директори великих підприємств - в одній бані "рішають": в Америці про таке кіно знімають, а в Україні тупо не бачать, замовчують.
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05.11.2022 13:52 Ответить
Еслі прошерстити мусорів,сбу,погранців то серед них 80% просто зрадники,мародери і хапуги.
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05.11.2022 14:21 Ответить
згідно міжнародної статистики, в період з 2014 року, найбільше запроданців в Україні на першому місці - мусора, потім СБУ, потім народні депутати різних рівнів, за ними - військові і нарешті звичайні цивільні
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05.11.2022 15:33 Ответить
 
 