ВСУ уничтожили российский склад в Скадовском районе, - Братчук
В Скадовском районе ликвидирован склад оккупантов с боекомплектами.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"К ранее указанной в моем канале информации добавляю еще один уничтоженный склад вражеского БК. Скадовский район Херсонщины. За два дня - 8 арсеналов. Хорошая работа ВСУ!" – пишет Братчук.
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показать весь комментарий30.10.2022 01:34
+12 irenka ko
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показать весь комментарий30.10.2022 01:39
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і це ми мотиля ще включали.
А тут - целый склад боеприпасов.