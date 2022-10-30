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армия РФ (18050) Херсонщина (4386) уничтожение (6253) Скадовск (48) Братчук (105)

ВСУ уничтожили российский склад в Скадовском районе, - Братчук

вибухи,скадовськ

В Скадовском районе ликвидирован склад оккупантов с боекомплектами.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"К ранее указанной в моем канале информации добавляю еще один уничтоженный склад вражеского БК. Скадовский район Херсонщины. За два дня - 8 арсеналов. Хорошая работа ВСУ!" – пишет Братчук.

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Топ комментарии
+12
десь там за небограєм поруч з Петром і Василем знову були помічені британьські фахівці і зграя бійцевих комарів.
і це ми мотиля ще включали.
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30.10.2022 01:34
+12
Слава ЗСУ!!
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30.10.2022 01:48
+5
щось давно про бойовы гуси не чути
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30.10.2022 01:39
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десь там за небограєм поруч з Петром і Василем знову були помічені британьські фахівці і зграя бійцевих комарів.
і це ми мотиля ще включали.
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30.10.2022 01:34 Ответить
щось давно про бойовы гуси не чути
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30.10.2022 01:39 Ответить
ждуть часу і наказу - годинникі звірени по старлінку...
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30.10.2022 01:43 Ответить
І цигани десь у справах зайняті....
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30.10.2022 01:55 Ответить
з якими брехливими і нікчемними дебілами Україна воює - лютий жах!
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30.10.2022 02:17 Ответить
o рибалкі підтягнулися
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30.10.2022 05:21 Ответить
і ніхто не помітив що я пропустив слово "ще не включали", але всі поняли за що базар! - i love you all!
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30.10.2022 07:27 Ответить
Слава ЗСУ!!
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30.10.2022 01:48 Ответить
потому что длинные ящики камазами надо ночью возить. А то сколько камазов приехало - столько и яблок бабулька из клумака в ведро переложила.
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30.10.2022 01:50 Ответить
Если ружьё висит на стене, оно выстрелит.
А тут - целый склад боеприпасов.
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30.10.2022 02:09 Ответить
шваркните уже по дворцу ослойоба я б жахнул..
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30.10.2022 05:51 Ответить
так жахни
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30.10.2022 07:38 Ответить
жму кнопачки а толку.. но далеко 1000 верст(
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30.10.2022 11:03 Ответить
 
 