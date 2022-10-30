ВСУ уничтожили российский склад в Скадовском районе, - Братчук

В Скадовском районе ликвидирован склад оккупантов с боекомплектами.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"К ранее указанной в моем канале информации добавляю еще один уничтоженный склад вражеского БК. Скадовский район Херсонщины. За два дня - 8 арсеналов. Хорошая работа ВСУ!" – пишет Братчук.

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