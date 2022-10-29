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Зеленский (19042) энергетика (2468) Тарифы на электроэнергию (2140)

Ситуация с электричеством в Киевской области была критической: исправляем, - Зеленский

світло

В Киевской области из-за атаки россиян на энергетические объекты ситуация с электроснабжением была критической.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу снова отметить работу наших энергетиков, ремонтников, областных администраций. Всех, кто ежесуточно работает для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов.

Сегодня уже значительно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности это Кировоградская область, некоторые другие регионы.

Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день.

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Отдельно благодарю тех, кто работал, кто работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. На сегодняшний день удается вернуть техническую возможность поставки.

Так же и в Киевской области: ситуация была критической, но сейчас исправляем.

Хочу подчеркнуть: возврат именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным.

Поэтому, пожалуйста – это касается всех украинцев – очень важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+12
Оманський зрадник вирядився в тогу патріота. Але за красивими промовами написаними для тебе не сховаєш своїх справ, які говорять що ти ворог.
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29.10.2022 23:02
+11
Эбонитовые палочки не завезли?
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29.10.2022 23:21
+9
зелектрик....
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29.10.2022 22:48
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Правила форума Совет форумчан
оно ещё и электрик... а кто это допустил, начиная с разминирования и асфальтирования путей нападу рашистов
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29.10.2022 22:43 Ответить
може хтось бачив віслюка з піаіно та лампочкой?то зеленській ремонтує електрику
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29.10.2022 22:47 Ответить
Де осьол???
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29.10.2022 22:52 Ответить
Парочка типу Штрайхерів
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29.10.2022 23:33 Ответить
От недарма Найвеличнішого називали ще Ослом Апокаліпсису. Пам'ятаєте :куди б він не приїзджав, там виникала якась біда. То оманський король помер, то Меркель затрусило, то землетрус у Японії, то повінь у Італії. Ми сміялись, але справжній апокаліпсис він утнув в Україні...
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29.10.2022 22:55 Ответить
+++
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29.10.2022 23:55 Ответить
зелектрик....
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29.10.2022 22:48 Ответить
Киев отключали. Киевскую область - не всю.
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29.10.2022 22:53 Ответить
бачу в тебе ворог київ...
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29.10.2022 22:53 Ответить
розкажи чому в мене в офісі неможливо працювати, якщо новорічна ялинка... гнида ти звичайна
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29.10.2022 22:55 Ответить
То есть тебе Zе виноват, что РАБсийские ***-ны долбали ракетами по энергетической инфраструктуре Украины? Или может тебе в офис лично ZE должен от ёлки кабель тянуть, бар-ну зашторенному? Ты в офисе сидишь? Значит не в окопе? Так подумай о тех, кто жизнью рискует каждую секунду, ради тебя, диб-ла недовольного.
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30.10.2022 03:14 Ответить
з ірландії оно віднєє
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29.10.2022 22:56 Ответить
это ж ты начал писать про ситуацию на киевщене...
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29.10.2022 23:12 Ответить
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29.10.2022 22:55 Ответить
Оманський зрадник вирядився в тогу патріота. Але за красивими промовами написаними для тебе не сховаєш своїх справ, які говорять що ти ворог.
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29.10.2022 23:02 Ответить
Никита СЕргеевич Хрущов посетил химиков, пчеловодов, осеменителей, энергетиков и подводников...
И всем дал ценные советы по электрификации
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29.10.2022 23:05 Ответить
"Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним."

Буде можливість потрібно в@бати по Кримському мосту теж під час відновлення, потвори 🤬 !
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29.10.2022 23:11 Ответить
Эбонитовые палочки не завезли?
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29.10.2022 23:21 Ответить
Завезли, ты на одной сидишь.
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30.10.2022 03:15 Ответить
зарубили козла ирландского, якобы с киева, дякую
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29.10.2022 23:26 Ответить
Президент на своєму місці, енергетики молодці, ЗСУ - вогонь. Разом до перемоги.
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29.10.2022 23:29 Ответить
неизлечимый сосун зелоха... клиника
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29.10.2022 23:42 Ответить
каломойшу у фбр сша виправ клован
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29.10.2022 23:46 Ответить
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30.10.2022 00:09 Ответить
треба його грохнуть а нє панькатись і лайно продажне вазелінове
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30.10.2022 01:17 Ответить
Відновлюйте мовчки!!!!
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30.10.2022 00:08 Ответить
Почему цензор молчит про афганскую дивизию?
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30.10.2022 00:29 Ответить
Потому что, пох-р. Афганская, Иранская, Чеченская, путь у них один, в Путлерский рай.
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30.10.2022 03:17 Ответить
 
 