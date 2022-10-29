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Зеленський (22416) енергетика (2483) електроенергія (6014)

Ситуація з електрикою на Київщині була критичною: виправляємо, - Зеленський

світло

На Київщині через атаку росіян на енергетичні об’єкти ситуація з електропостачанням була критичною.

Про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу знову відзначити роботу наших енергетиків, ремонтників, обласних адміністрацій. Усіх, хто щодоби працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів.

Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони.

Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день.

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Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.

Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо.

Хочу підкреслити: повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним.

Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі
+12
Оманський зрадник вирядився в тогу патріота. Але за красивими промовами написаними для тебе не сховаєш своїх справ, які говорять що ти ворог.
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29.10.2022 23:02
+11
Эбонитовые палочки не завезли?
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29.10.2022 23:21
+9
зелектрик....
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29.10.2022 22:48
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оно ещё и электрик... а кто это допустил, начиная с разминирования и асфальтирования путей нападу рашистов
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29.10.2022 22:43 Відповісти
може хтось бачив віслюка з піаіно та лампочкой?то зеленській ремонтує електрику
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29.10.2022 22:47 Відповісти
Де осьол???
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29.10.2022 22:52 Відповісти
Парочка типу Штрайхерів
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29.10.2022 23:33 Відповісти
От недарма Найвеличнішого називали ще Ослом Апокаліпсису. Пам'ятаєте :куди б він не приїзджав, там виникала якась біда. То оманський король помер, то Меркель затрусило, то землетрус у Японії, то повінь у Італії. Ми сміялись, але справжній апокаліпсис він утнув в Україні...
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29.10.2022 22:55 Відповісти
+++
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29.10.2022 23:55 Відповісти
зелектрик....
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29.10.2022 22:48 Відповісти
Киев отключали. Киевскую область - не всю.
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29.10.2022 22:53 Відповісти
бачу в тебе ворог київ...
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29.10.2022 22:53 Відповісти
розкажи чому в мене в офісі неможливо працювати, якщо новорічна ялинка... гнида ти звичайна
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29.10.2022 22:55 Відповісти
То есть тебе Zе виноват, что РАБсийские ***-ны долбали ракетами по энергетической инфраструктуре Украины? Или может тебе в офис лично ZE должен от ёлки кабель тянуть, бар-ну зашторенному? Ты в офисе сидишь? Значит не в окопе? Так подумай о тех, кто жизнью рискует каждую секунду, ради тебя, диб-ла недовольного.
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30.10.2022 03:14 Відповісти
з ірландії оно віднєє
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29.10.2022 22:56 Відповісти
это ж ты начал писать про ситуацию на киевщене...
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29.10.2022 23:12 Відповісти
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29.10.2022 22:55 Відповісти
Оманський зрадник вирядився в тогу патріота. Але за красивими промовами написаними для тебе не сховаєш своїх справ, які говорять що ти ворог.
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29.10.2022 23:02 Відповісти
Никита СЕргеевич Хрущов посетил химиков, пчеловодов, осеменителей, энергетиков и подводников...
И всем дал ценные советы по электрификации
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29.10.2022 23:05 Відповісти
"Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним."

Буде можливість потрібно в@бати по Кримському мосту теж під час відновлення, потвори 🤬 !
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29.10.2022 23:11 Відповісти
Эбонитовые палочки не завезли?
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29.10.2022 23:21 Відповісти
Завезли, ты на одной сидишь.
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30.10.2022 03:15 Відповісти
зарубили козла ирландского, якобы с киева, дякую
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29.10.2022 23:26 Відповісти
Президент на своєму місці, енергетики молодці, ЗСУ - вогонь. Разом до перемоги.
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29.10.2022 23:29 Відповісти
неизлечимый сосун зелоха... клиника
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29.10.2022 23:42 Відповісти
каломойшу у фбр сша виправ клован
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29.10.2022 23:46 Відповісти
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30.10.2022 00:09 Відповісти
треба його грохнуть а нє панькатись і лайно продажне вазелінове
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30.10.2022 01:17 Відповісти
Відновлюйте мовчки!!!!
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30.10.2022 00:08 Відповісти
Почему цензор молчит про афганскую дивизию?
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30.10.2022 00:29 Відповісти
Потому что, пох-р. Афганская, Иранская, Чеченская, путь у них один, в Путлерский рай.
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30.10.2022 03:17 Відповісти
 
 