ЗСУ знищили російський склад у Скадовському районі, - Братчук

У Скадовському районі ліквідовано склад окупантів з боєкомплектами.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"До раніш зазначених у моєму каналі інформацій, додаю ще один знищений склад ворожого БК. Скадовський район Херсонщини. За два дні - 8 арсеналів. Гарна робота ЗСУ!" - пише Братчук.

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