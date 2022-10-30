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армія рф (16180) Херсонщина (5366) знищення (6551) Скадовськ (67) Братчук (145)

ЗСУ знищили російський склад у Скадовському районі, - Братчук

вибухи,скадовськ

У Скадовському районі ліквідовано склад окупантів з боєкомплектами.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"До раніш зазначених у моєму каналі інформацій, додаю ще один знищений склад ворожого БК. Скадовський район Херсонщини. За два дні - 8 арсеналів. Гарна робота ЗСУ!" - пише Братчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+12
десь там за небограєм поруч з Петром і Василем знову були помічені британьські фахівці і зграя бійцевих комарів.
і це ми мотиля ще включали.
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30.10.2022 01:34
+12
Слава ЗСУ!!
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30.10.2022 01:48
+5
щось давно про бойовы гуси не чути
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30.10.2022 01:39
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десь там за небограєм поруч з Петром і Василем знову були помічені британьські фахівці і зграя бійцевих комарів.
і це ми мотиля ще включали.
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30.10.2022 01:34 Відповісти
щось давно про бойовы гуси не чути
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30.10.2022 01:39 Відповісти
ждуть часу і наказу - годинникі звірени по старлінку...
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30.10.2022 01:43 Відповісти
І цигани десь у справах зайняті....
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30.10.2022 01:55 Відповісти
з якими брехливими і нікчемними дебілами Україна воює - лютий жах!
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30.10.2022 02:17 Відповісти
o рибалкі підтягнулися
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30.10.2022 05:21 Відповісти
і ніхто не помітив що я пропустив слово "ще не включали", але всі поняли за що базар! - i love you all!
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30.10.2022 07:27 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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30.10.2022 01:48 Відповісти
потому что длинные ящики камазами надо ночью возить. А то сколько камазов приехало - столько и яблок бабулька из клумака в ведро переложила.
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30.10.2022 01:50 Відповісти
Если ружьё висит на стене, оно выстрелит.
А тут - целый склад боеприпасов.
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30.10.2022 02:09 Відповісти
шваркните уже по дворцу ослойоба я б жахнул..
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30.10.2022 05:51 Відповісти
так жахни
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30.10.2022 07:38 Відповісти
жму кнопачки а толку.. но далеко 1000 верст(
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30.10.2022 11:03 Відповісти
 
 