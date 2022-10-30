ЗСУ знищили російський склад у Скадовському районі, - Братчук
У Скадовському районі ліквідовано склад окупантів з боєкомплектами.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"До раніш зазначених у моєму каналі інформацій, додаю ще один знищений склад ворожого БК. Скадовський район Херсонщини. За два дні - 8 арсеналів. Гарна робота ЗСУ!" - пише Братчук.
Топ коментарі
+12 три - пятнадцать
показати весь коментар30.10.2022 01:34
+12 irenka ko
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+5 Коди Смарт
показати весь коментар30.10.2022 01:39
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і це ми мотиля ще включали.
А тут - целый склад боеприпасов.