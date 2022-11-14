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Новини Війна
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Зеленському вирішувати, коли настане час переговорів із Росією, - глава МЗС Австрії Шалленберг

александер,шалленберг

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг наразі не вбачає можливостей для мирних переговорів між Україною та Росією, рішення щодо початку яких прийматиме у потрібний час Президент Володимир Зеленський.

Про це глава австрійської дипломатії заявив журналістам у Брюсселі у понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Треба завжди тримати відчиненим ці двері (для мирних переговорів між Україною та РФ. – Ред.), оскільки, врешті-решт, стійкого миру можна буде досягти лише за столом переговорів. Однак я думаю, що наразі ще не настав той час... І це має сказати Президент Зеленський, коли для цього прийшов час", - заявив Шалленберг.

Глава МЗС Австрії також зазначив, що не вбачає можливим повернення попереднього статус-кво у відносинах з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Треба визнати, що географію і історію не можна змінити. Тому очевидно, що не може бути "культури скасування" (cancel culture) щодо Росії в широкому сенсі цього слова. Але так само ясно, що не може бути і повернення до попереднього статус-кво. Не може бути мовчання з боку європейців. Ми зараз говоримо про воєнні злочини, про злочини проти людяності, і вони повинні бути розслідувані", - заявив він.

Шалленберг додав, що Австрія повністю підтримує роботу Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні та Міжнародного кримінального суду.

Автор: 

Австрія (974) перемовини (2996) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+9
Це будуть вирішувати Залужний та ЗСУ.

Без ЗЕленої шмарклі обійдуться.
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15.11.2022 00:45
+8
Та щас...зеленський. Ми всі-президенти.)
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15.11.2022 00:17
+2
Мені вже моторошно від цього практично хору голосів що закликають не вести переговорів із москвою без України. Це погано виглядає. І тхне.
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14.11.2022 23:53
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Мені вже моторошно від цього практично хору голосів що закликають не вести переговорів із москвою без України. Це погано виглядає. І тхне.
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14.11.2022 23:53 Відповісти
Сегодня были переговоры в Турции американца и русского. Плюс американцы там какие-то санкции банкам сняли. О чем-то они там говорят.
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15.11.2022 00:05 Відповісти
Втікаючи з Херсона, окупанти випустили людей, які були у СІЗО.
За інформацією hromadske, у СІЗО Херсона українські військові виявили справи 457 засуджених, із них 15 - до довічного позбавлення волі. Вони відбували строки у різних колоніях і тимчасово опинилися у Херсонському слідчому ізоляторі.
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14.11.2022 23:56 Відповісти
Та чи ж варто гаяти час на спілкування із говнокомандуючим болотної та жабної кацапії - засраним опаришем сортирним? Ква-а-а!..
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15.11.2022 00:02 Відповісти
Та що ж це таке! Чи вже складено список всіх європейських (і не тільки) політиків, де ставлять "галочку" навпроти кожного, хто сказав "Україна має сама вирішувати..."?
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15.11.2022 00:05 Відповісти
Та щас...зеленський. Ми всі-президенти.)
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15.11.2022 00:17 Відповісти
Уявіть, що вас оточила купа зомбі, які цілодобово гунявлять: "Ти неодмінно віддаси нам свої мізки, коли сам захочеш".
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15.11.2022 00:23 Відповісти
Це будуть вирішувати Залужний та ЗСУ.

Без ЗЕленої шмарклі обійдуться.
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15.11.2022 00:45 Відповісти
Лавров, як Шойгу дзвонить усім, чий номер має і благає натиснути на Україну.
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15.11.2022 04:49 Відповісти
Відчуйте жах фрази "Зеленському вирішувати"...
І юзікі з аґєстовічямі у радниках...
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15.11.2022 05:58 Відповісти
Пора деяким політикам засвоїти - не зе "вирішує", а НАРОД І КРАЩА ЙОГО ЧАСТИНА -ЗСУ...це так, для загального розвитку. У нас не парашка, де вирішує сцарь. А по-друге, воно просто клерк на посаді(яким дивом там опинився?) і якого можна(і потрібно) міняти... Так що "вирішує" не конає.
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15.11.2022 06:06 Відповісти
всё решат только ВСУ... и только ВСУ... особенно после вчерашней поездки наимудрейшего с канцэлярыстом дерьмаком в Херсон,..
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15.11.2022 06:21 Відповісти
Вирішуватимуть Захисники України а не уселякі "нелохі, какаяразніци та війни не буде нєнагнєтайтє".
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15.11.2022 10:29 Відповісти
 
 