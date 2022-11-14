Зеленському вирішувати, коли настане час переговорів із Росією, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг наразі не вбачає можливостей для мирних переговорів між Україною та Росією, рішення щодо початку яких прийматиме у потрібний час Президент Володимир Зеленський.

Про це глава австрійської дипломатії заявив журналістам у Брюсселі у понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Треба завжди тримати відчиненим ці двері (для мирних переговорів між Україною та РФ. – Ред.), оскільки, врешті-решт, стійкого миру можна буде досягти лише за столом переговорів. Однак я думаю, що наразі ще не настав той час... І це має сказати Президент Зеленський, коли для цього прийшов час", - заявив Шалленберг.

Глава МЗС Австрії також зазначив, що не вбачає можливим повернення попереднього статус-кво у відносинах з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Треба визнати, що географію і історію не можна змінити. Тому очевидно, що не може бути "культури скасування" (cancel culture) щодо Росії в широкому сенсі цього слова. Але так само ясно, що не може бути і повернення до попереднього статус-кво. Не може бути мовчання з боку європейців. Ми зараз говоримо про воєнні злочини, про злочини проти людяності, і вони повинні бути розслідувані", - заявив він.

Шалленберг додав, що Австрія повністю підтримує роботу Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні та Міжнародного кримінального суду.